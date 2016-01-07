Купить слона за 0 рублей по карте.

Ужасы нашего городка. Вот, буквально только что. Итак, что такое технический овердрафт и как при нуле денег купить слона?
Начну, пожалуй, издалека. Не так давно одна компания прислала мне письмо и СМС с текстом вроде – «Уважаемые клиенты, с сегодняшнего дня при заказе уборки мы будем блокировать на вашей карте полную сумму уборки, а не 1 рубль как раньше. Не беспокойтесь, если уборка не состоится сумма будет тут же разблокирована». Что произошло? Особо шустрые товарищи начали делать следующее – оставлять на карте 2-3 рубля и заказывать ту самую уборку. Мерчант в данном случае клининговая компания, в списки «тех кто» не входит, оплату снимает как регулярный платеж, потому при балансе карты в 2 рубля полную стоимость оплаты снять не мог. Мелкое мошенничество, не заплатить компании за уборку собственной квартиры кому-то погрело душу. Но тут в игру вступают другие силы.
Периодически на портале появляются отзывы людей, пытающихся мошенничать более крупно, в рамках бронирования отелей и даже путешествий на круизных судах. С ходу найти отзыв человека, забронировавшего отель, после чего заблокировавшего карту, что бы отель не смог списать с него денег я не нашел. Вот самый свежий, бронь по карте с 0 рублями. Что же сам такое происходит с этими самыми отелями? Займемся историей.
Не так давно, еще в прошлом веке, в Европе и США уже были достаточно сильно развиты банковские карты. Но при этом уровень автоматизации, наличие постоянной связи с банком и платежной системой было далеко не на том уровне, что сейчас. Более того, многие отели и сейчас неспособны провести онлайн оплату. То же самое относится к круизным судам, самолетам, поездам. Да, есть спутниковые системы и их активно внедряют, но это сейчас, а в 1980 году? Представьте себе богатого европейского туриста, решившего на выходные метнуться в Альпы? Со связью там тогда было плохо, а покататься на лыжах хочется. Везти с собой чемодан наличных денег? Можно, но неудобно. С круизными судами вообще швах! Отсутствие связи в течении всего дня и часто всей ночи, разве что специальная связь, но как ее использовать для работы с банком? А небольшие аэропорты где-нибудь в горах? А поезда на небольших станциях? Год все еще 1980. Кажется, туристу никак не обойтись без большого кожаного портмоне с пачкой хрустящих купюр? Но банки выкрутились!
Итак, здравствуй оффлайн транзакция с неполной авторизацией!
Что может сделать та, уникальная часть мерчантов, которая относится к категории туризм? Авиакомпании, железнодорожные кассы, аренда автомобилей, отели? Особенно если этот мерчант расположен в старушке Европе? Все правильно, они могут провести вашу операцию по карте без онлайн авторизации. При чем не проверяя блокировку карты или баланс счета. Делают они это несколькими способами, к примеру, с использованием импринтера, или передавая банку выписку активной брони с данными покупателя, его карты и данными по бронированию. Круизные суда пачками передают в банки оффлайн слипы по оплате в барах судна или даже по покупке фишек в казино на третьей палубе. Авиакомпании и железнодорожные кассы пользуются методом отелей, только вместо брони прилагают копии билетов.
И что же будет? А будет просто, ваша карта классической или выше категории будет принята и услуга вам будет оказана. Без всякой связи с внешним миром. Без проверок. Просто ваш банк получит файл клиринга на 100500 рублей в один прекрасный момент. И вне зависимости от того активна карта или заблокирована. Стоит счет к расторжению или нет. Вне зависимости от суммы на счету банк спишет со счета сумму, указанную в клиринге. Вы очень умный, обнулили карту и поставили ее к закрытию? А вы случайно не помните почему банки требуют от 30 до 45 дней на закрытие счета? Да, вы попались. Сейчас на вашем счете долг в 100500 рублей. До закрытия оставалось всего 4 дня, но клиринг пришел и теперь вы обязаны погасить долг очень быстро. В противном случае это может быть либо кредит, либо даже наказуемый технический овердрафт под 60% годовых и штраф в 1500 рублей.
Отказаться не получится. Услуга оказана в полном объеме и у мерчанта есть все подтверждающие документы. Чарджбек невозможен по той же причине. Печально конечно, с одной стороны. С другой – не надо заниматься мошенничеством или, как в случае с отзывом ссылку на который я давал – думайте, что покупаете. В прочем в отзыве все закончилось хорошо, денег конечно не вернули, зато отель пошел навстречу и перенес дату заезда.
Вот так.
PS. А вот живой пример.
Комментарии 2
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=285697&MID=3819871#message3819871
Не, я имею в виду приснопамятную историю где человек забукировал отель где-то в Тайланде, но решил не ехать, бронь невозвратная, потому он шустро обнулил карту и заблокировал ее. Через какое-то время банк списал деньги. Так вот, товарищ серьезно возмущался тем, что "я хотел кинуть отель, почему банк мне в этом не помог?".