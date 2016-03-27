Card2Card, как это сложно.

Вау. Сегодня я получил вторую благодарность за то, что издеваюсь над клиентами банков на этом портале. Благодарность в формате – «Спасибо, что пнули, я конечно многого не понимаю, но благодаря вашему пинку и объяснениям уже что-то понял».
И, ну если честно, это меня задело, приятно. Потому я собрался с силами и сейчас расскажу что-нибудь еще про банки. Немного. Чуток.
Рассказ мой будет про Card2Card переводы. В небольшом отрыве от МПС, в основном по нашим, кондовым, российским банкам. Итак!
Что бы вам не говорили, что бы не обещали, что бы не писали в рекламных брошюрках, на сайтах и в интернет банках – нет и никогда не было мгновенного перевода между банковскими картами по системе Card2Card. Нет. И не было. И не будет скорее всего еще долгое время. Так что, врут? Ну… не совсем.
Давайте начнем с малого. Вы уже, наверное, в курсе чем отличается авторизация от операции? Если нет, читайте тут, а потом возвращайтесь. В случае Card2Card так же существуют ровно две операции, авторизация и (вот тут нет, не списание, но так же клиринг) пополнение. И если первая операция проходит почти мгновенно, то вторая все так же как и списание – через 3-4 дня. Вроде бы все нормально, мы привыкли делать расходные операции и не сильно напрягаемся, что реальная операция пройдет через 4 дня. А вот – фигушки. И тут – отличие карт!
Все дело в том, что карты у держателей бывают разные. И если карта классическая или выше, то все вроде еще ничего. Но если карта Unembosed, то есть из привычных нам это Maestro или VISA Electron, то все усложняется. Данные карты по правилам МПС банки могут не кредитовать, более того это не рекомендуется (если карта не кредитная). Потому банк получит входящий перевод Card2Card, а именно – мгновенную авторизацию не поднимет баланс карты. Банк будет ждать подтверждение перевода, входящий положительный клиринг и только после этого средства действительно попадут на карту. И только после этого вы сможете ими воспользоваться. Это и плохо (ждать приходится несколько дней) и хорошо… Вот про хорошо чуть дальше.
А что же происходит с картами классика и выше? Обычно все просто. Поступление авторизации Card2Card моментально увеличивает баланс карты не трогая баланс счета. Что это значит? Ну, зависит от банка. Давайте представим несколько ситуаций.
День 1. На карте 0, на счете 0. Поступление Card2Card перевода на 10000.
День 2. (вчера так же было) На карте 10000 на счете 0.
Прикольненько. Сейчас все зависит только от вас. Будете вы тратить или нет, как будете тратить и как банк среагирует на минус в счете. Ну давайте предположим:
День 2. Межбанковский перевод 1000, попытка.
Так что будет? Банк может разрешить, а может и не разрешить. Почему? Потому, что на счете 0. Если разрешит, то это явный овердрафт по счету. Если запретит, клиент будет ругаться, на карте-то баланс 10000. Что будет? Не знаю, зависит от банка.
День 2. Покупка на 10000.
Тут все просто – баланс карты 10000, значит банк разрешит. Что будет дальше зависит от банка эквайра и политики банка эмитента по отношению к техническому овердрафту. Примеры:
День 2. Покупка на 10000. Баланс карты 0, на счете 0.
День 4. Входящий клиринг за покупку. Баланс карты 0, на счете -10000
День 5. Входящий клиринг Card2Card. Баланс карты 0, на счете 0.
Как видите вы получили технический овердрафт на 1 день. Как на это среагирует ваш банк я не знаю. Читайте тарифы. Есть банки которые просто его игнорируют и вы ничего им не должны. Есть банки которые тут же лупят вам штраф в 500 рублей и включают счетчик в 100% годовых.
Еще один вариант. Вернемся в день 2:
День 2. Покупка на 10000. Баланс карты 0, на счете 0.
День 2. Входящий клиринг Card2Card. Баланс карты 0, на счете 10000
День 4. Входящий клиринг за покупку. Баланс карты 0, на счете 0.
Тут все намного более «обычно». Чаще всего оно так и работает. Если банк платит вам какие-то проценты за нахождение денег на счете вы может быть даже получите пару копеек за эти два дня. Никаких штрафных санкций. Счет все время в плюсе или 0, все рады.
Есть еще варианты. Есть варианты наличия кредита который считается по авторизации, а выдается по транзакции. Есть более жуткие извращения. Но где-то все так. Или не совсем так. Как всегда – главное, понимать как все это работает.
Комментарии 8
А это преувеличение или реально есть такие черти, которые за теховер воткнут штраф? Че-т сомневаюсь.
Насчет счетчика 100% годовых это пожалуйста, вот у Айманибанка было 0.5% в день в старых тарифах, это значительно более 100% годовых.
Сбербанк по вкладам столько в месяц платит.
А это преувеличение или реально есть такие черти, которые за теховер воткнут штраф? Че-т сомневаюсь.
.
Банк Тинькофф, теховер по кредитке 390 рублей.
А это преувеличение или реально есть такие черти, которые за теховер воткнут штраф? Че-т сомневаюсь.
.
Банк Тинькофф, теховер по кредитке 390 рублей.
Зато по дебетовкам они его вообще игнорят, даже не погашенный (да, там можно хорошо так в него залезть, при желании - на минус пару тысяч на балансе).
А вот интересно, как обычный клиент может отличить, где лежат деньги, на счете или только на балансе? Весь прикол в том, что если "без специальных технических знаний" это различить невозможно, то через суд всегда можно доказать, что это банк осуществлял операции не в порядке их совершения.
Низя. Банк осуществляет операции не только в порядке их совершений, но и в порядке получения документов о списании, читай - клиринг.
Что мешает в интернет-банке показывать актуальную сумму на счете карты, а не на карте? А сумму на карте отображать, как ждущую подтверждения?
Никто не мешает. Более того, разные банки по разному отображают эти суммы. Можно попробовать поискать и скорее всего найдете. Просто для "идеального потребителя" это все сложно, ему не хочется заморачиваться.