«Инфантильность и банки» или – «Почему оно так?».

каляку-маляку нарисовал

Современный маркетинг, бессмысленный и беспощадный требует от общества только одного – большая часть людей должна быть потребителями. В противном случае бизнесу, любому бизнесу, основанному на продажах чего-либо очень сложно развиваться. Но потребитель — это не просто так. Идеальный потребитель должен быть в том числе инфантильным подростком, желательно вообще ребенком, застрявшим на уровне рассуждений дошкольного периода. И доказывать это даже не нужно. Но мы говорим о банках? Их есть у меня.Очень часто, буквально каждый день, при прочтении отзывов с оценкой банка в 1 балл на этом портале мы видим практически одинаковые фразы. Начинаются они так:- Операционист не объяснил мне, что…- Оператор обязан был сказать…- Курьер не обратил мое внимание на…Казалось бы - в чем тут инфантильность? Но нет, дочитайте предложение до конца:- Операционист не объяснил мне, что страховка является добровольной.- Оператор обязан был сказать мне, что карта является бесплатной только при соблюдении дополнительных условий.- Курьер не обратил мое внимание на поля для установки галочек и не разъяснил что они значат.Все это могло бы казаться правильным если не одно но. Большинство этих отзывов можно привести к одному знаменателю – «Я что-то взял, но мне не рассказали, не показали, носом не ткнули, и потому – банк виноват, верните деньги!». Ничего не напоминает? Мне напоминает. Но, давайте отвлечемся…Итак, поговорим, для развития мысли, вот о чем – что такое инфантильное поведение как таковое? Ну в первую очередь инфантильное поведение составляют две вещи – невозможность принятия решения и отрицание ответственности. Второе вытекает из первого. Давайте вспомним уже упомянутого нами ребенка дошкольного возраста. Да, это вот та милая девочка в розовом платьишке катающаяся по полу супермаркета с криками «Купи! Купи! Купи рафаэлку!». Казалось бы – чем вам не решение, ребенок хочет рафаэлку и пытается ее добиться известным ей способом? Но - нет. Мы говорим о Решении. А решение и желание вещи разные. Любой может пожелать все что угодно, рафаэлку, новый ойфон, лексус. Это только желание, оно может быть даже не обоснованным, просто хочется и все. Лично я - хочу Камерон Диаз, но способен ли я обеспечить решение данной «хотелки»? С точки же зрения инфантильного человека, ну или плохо воспитанного дошкольника – факт наличия желания достаточен, дальше нужно требовать и получать. «Решение» для инфантильной личности складывается всего из одной составляющей – есть желание. Ничего "кроме" не нужно. Примите это как факт. Вторая часть – отрицание ответственности, как я уже сказал - вытекает из первой. Я – хочу. Все, на этом мысль останавливается. Инфантильное существо не в состоянии представить такие вещи как достижение цели, оно же уже захотело? Все должно реализоваться само собой. Потому – нет процесса достижения, нет действия, отвечать не за что. Все уже принесли и рафаэлкой мы уже хрустим.Приведу пример. Итак - я, взрослый, сорокалетний мужик, без признаков инфантилизма. Я захожу в магазин и вижу крутой телефон ойфонь 7S. Мои рассуждения – в кармане лежит ойфонь 5, звонит, работает, большего размера не надо, понты пока не нужны, денег лишних нет, т.к. надо купить люстры. Ну тебя в пень, куплю печенья и бутылку пива.И вариант два – я современный потребитель, инфантильная личность тридцати пяти лет, со смузи – "ой, ойфончик, хочу. Можно взять в кредит на 5 лет, все равно платеж составит не более 20% от зарплаты, зато новый гаджет, он модный и прогрессивный, все сейчас ходят со старыми, а я буду с новым! И мне еще чехол, подставку, подвязку, подписку, страховку… Хочу-хочу-хочу!"И – нет, второй вариант — это вовсе не карикатурная версия человека. Оно так и происходит. Почему? Ответ простой – инфантильность. Человек не в состоянии принять решение, он просто следует за своим желанием. Розовый ойфон? Не обязательно. Но вернемся к банкам.Ключевые фразы отзывов я приводил чуть выше. Если вы заметили такие слова то перед вами скорее всего инфантильная личность, вечная жертва «обмана». Но есть еще ряд стандартных фраз, обычно ни появляются в обсуждениях, хотя, чего греха таить, попадаются и в отзывах, вот к примеру:- Я не банковский сотрудник (экономист, финансист) и не обязан знать…- Мне должны были разъяснить (донести, указать, показать, рассказать)..- Не все такие умные!- Я знать не обязан!Ключевое тут как раз последнее. Инфантильная личность всегда утверждает, что оно маленькое, тупенькое и забитое существо. Правда если его спросить об этом напрямую, существо обижается. Но продолжает гнуть свое – оно имеет право быть тупым и не знать. С этой точки зрения прекрасно все. Вот к примеру – любой нормальный человек знает, что не стоит тыкать со всей дури себе ножом в живот? Инфантильное существо не знает, потому на ноже должно быть написано, что тыкать себе или кому-то еще им в живот нельзя. Потому я недавно написал идеальный отзыв инфантильного существа о банках, звучит он так:«Недавно покупал в магазине печенье. Пришел домой, начал есть, тут же весь опух, посинел и стал задыхаться. Оказывается, в печенье есть арахис! В магазине никто мне про это не сказал. Девушка на кассе молча пробила печенье, взяла деньги и все! Оказывается, на пачке мелкими буквами было написано про арахис. Я что должен был это читать? Почему продавец не предупредила и не рассказала об этой особенности? Я, например, ничего не знаю о том, что на пачках пишут и не имею никакого мнения об этом. Если магазин использует подобные продукты, то как минимум продавцы обязаны предупреждать об этом покупателей. В данном случае этого сделано не было. Обидно, что первая же покупка в магазине началась с такого мелкого и неприятного развода. Обращусь в прокуратуру, суд, роспотребнадзор, ФАС, верховный суд и конституционный суд, напишу президенту, премьеру, в стразбург и гаагу, спортлото и передачу спокойной ночи малыши. Я это так не оставлю! Вы еще все заплачете кровавыми слезами.»Это практически классический отзыв. И их, отзывов, подобного формата - половина «народного рейтинга». Почему это инфантильность? Да все просто – в моем, утрированном примере человек изначально знал, что у него аллергия на арахис. Знал, но в тоже самое время не поинтересовался его наличием в печенье. За него это должен был сделать кто-то другой. Курьер, продавец, администратор, мама…Да, возможно вы скажете – потребитель не обязан разбираться в свойствах продукта. Ок, допустим. Потребитель не должен внимательно читать документы. Пусть так. Потребитель может не понимать, не разбираться, не думать. Все прекрасно! Вы – идеальный потребитель. Вот тот самый, тупенький, инфантильный, который не должен ничего знать, уметь, понимать. Всегда рядом будет кто-то кто за вас все решит, за вас все отметит, даст рафаэлку и погладит по голове. А потом еще и похвалит – ах, какой у нас милый ребеночек, смотритеойфон в кредит купил.И не надо мне рассказывать, что вот этот конкретный человек что-то там не знает и потому имеет право не знать. Не имеет. Во первых – если это взрослый и самостоятельный человек - он трезво оценивает свои действия и свои поступки. В случае если этот человек бездумно покупает ойфон, бутылку водки и подписывает кредитный договор он принимает на себя Ответственность за это Решение и бежать в народный рейтинг, жаловаться что не смог прочитать банковский тариф и поставить галочку там, где ему было нужно не станет. Скорее ему самому станет стыдно, что не разобрался и он постарается молча исправить свое упущение.Но, мы живем в обществе потребления, а идеальный потребитель он инфантилен, он ни в чем не разбирается и разбираться не должен, он должен только хотеть. И вот уже взрослый мужчина гордится тем, что не может вбить в стену гвоздь. Фу таким быть, но это модно.Но, банки. Вернее – вы, клиенты банка и мои читатели, вот после всего этого я хочу спросить вас – а вы, собственно кто? Вы способны отвечать за свои действия? Вы способны изучить документы которые подписываете? Вы способны сами запросить, отметить, узнать нужное? Вы не придете завтра жаловаться, что есть вилкой суп очень трудно а о другом вас не предупредили? Или как?Ну и картинка вам в помощь: