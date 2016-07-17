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3D-S и VbV как защита покупателя.

17.07.2016 20:11 6 2 386 просмотров
Вот, опять очередной отзыв о работе 3D-S от MasterCard, опять жалобы, опять крики о том, что закрою карту, потому что не работает.

Внимание – закрывайте все карты! Сразу! Чохом.

Почему? Ок, расскажу. Итак, эффективный менеджер в банке рассказывает вам о защите ваших покупок в интернет супер системой 3D-Security или VeryfedByVISA? Типа – никто кроме вас не сможет заплатить картой в интернет, потому что только у вас телефон и только вам придет SMS? Плюньте ему в глаз – он вам нагло врет!

Почему? Да все просто. Обе технологии конечно увеличивают безопасность при оплате картами, но защищают в первую очередь продавца. При списании с карты любых сумм подтвержденных SMS их намного сложнее оспорить. Потому если кто-то с вашей карты купил себе резинового покемона в интернете и подтвердил это дело вводом SMS, то фиг вы докажете, что это сделали не вы. Карта – ваша, телефон – ваш, SMS код тоже ваш.

Но есть отдельные магазины, которым плевать на данный риск. Эти магазины либо изначально мошенники, например pokerstar, либо очень серьезные люди готовые идти на такой риск для удобства клиентов, например Amazon. И вот тут, покупая что-то там у них вы не увидите никакой формы для SMS. Ааа! Паника! Как так? Банк виноват!

Не, не виноват. Банк эмитент, то есть банк выпустивший вашу карту, конечно может поддерживать технологию SMS защиты, но вот заковыка – он должен принимать и платежи без нее. И дальше – самое страшное. Магазины имеющие возможность оплаты через интернет могут провести оплату зная только номер кашей карты и срок ее действия. Все, приплыли. Это еще до кучи умеют отели, например, но буквально с месяц назад я пообщался с таким «магазином» в городе герое Питере. Вернее, это была сауна. Бронируем, приезжаем, заявляем что оплата по карте, диктуем номер карты и срок действия (совершенно не секурная информация для многих) и через минуту получаем SMS о том, что деньги списаны.

Это так работает! А банки, что банки, банки поддерживают 3DS и прочие VbV, им не сложно. Забывая сказать одно – эти технологии защищают только продавца, к покупателю они отношения не имеют. Удачи!

Комментарии 6

avk67  (avk67)
#
Банк, выпустивший мою карту, может являться и эквайрером, но по факту выпуска карты он - эмитент. А проблема несколько в другом. У нас защита от мошеничества по правилам платёжной системы плохо работает. Для большинства, можно сказать, не работает вовсе. Потому то стандартные способы оплаты и вызывают беспокойство публики, что многие банки не ведут претензионной работы, сваливая все проблемы на клиента. А 3DS им в этом только помогает, отсюда и распространение разных мифов. А что бы нынешняя публика, столь привязанная к СМС, сказала про оффлайн операци с использованием импринтера? Или только номера карты? С клирингом по телексу? Система изначально делалась для добросовестных участников, но выйдя в массы обросла "защитами" от всяких. И что такое infamia нынче мало кто понимает.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Я где-то эмитента и эквайра перепутал? Поправлю, спасибо.
Ritmo  (Ritmo)
#
Цитата
avk67 пишет:
Банк, выпустивший мою карту, может являться и эквайрером, но по факту выпуска карты он - эмитент. А проблема несколько в другом. У нас защита от мошеничества по правилам платёжной системы плохо работает. Для большинства, можно сказать, не работает вовсе. Потому то стандартные способы оплаты и вызывают беспокойство публики, что многие банки не ведут претензионной работы, сваливая все проблемы на клиента. А 3DS им в этом только помогает, отсюда и распространение разных мифов. А что бы нынешняя публика, столь привязанная к СМС, сказала про оффлайн операци с использованием импринтера? Или только номера карты? С клирингом по телексу? Система изначально делалась для добросовестных участников, но выйдя в массы обросла "защитами" от всяких. И что такое infamia нынче мало кто понимает.

Хех, когда можно было последний раз прокатать карту в каком году этом было
мур3ик  (мур3ик)
#
Цитата
Ritmo пишет:
Хех, когда можно было последний раз прокатать карту в каком году этом было


В нынешнем. Курьер из UPS приехал с импринтером и предложил прокатать карту. Добавив, что импринтер старый и некоторый дешевые карты в нем просто ломаются в процессе. smile:)
артур пирожков
#
ВЫ ПОХОДУ ОТ БАНКОВ ШАГАЕТЕ ВСЕ ЕГО ПОДЕРЖИВАЕТЕ !?)))))))))))
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
артур пирожков пишет:
ВЫ ПОХОДУ ОТ БАНКОВ ШАГАЕТЕ ВСЕ ЕГО ПОДЕРЖИВАЕТЕ !?)))))))))))


Ты статью читал, болезный? Где там поддержка банков?
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