"Угрозы" или - что будет если банк подаст в суд?

Немного о вопросах. Их почему-то начали мне задавать.
Итак, вопрос – «Банк угрожает мне подать на меня в суд за задолженность, у меня сложное положение, что делать, где перезанять?»
Начнем с самого начала. Фраза «Угрожает подать на меня в суд» фраза совершенно бессмысленная. Угрожать судом это бред по одной простой причине – угроза, это противоправное действие. А обращение в суд – действие, направленное на установление законности. То есть обращение в суд не может быть угрозой, запомните это раз и навсегда. Ну да ладно, разговор не об этом.
Что же собственно делать? Я бы посоветовал молиться. На то, что банк реально подаст на вас в суд. А не продаст ваш долг коллекторам или еще какая фигня. Почему? Все просто – во-первых, при обращении в суд ваш долг перед банком перестает быть кредитом, то есть сумма долга фиксируется и перестает расти. Во-вторых, вашим долгом теперь занимаются судебные приставы, как следствие они будут его взыскивать исключительно законными методами, а они поверьте – намного более мягкие чем у пресловутых коллекторов, которые сожрут вам мозги. В-третьих, если у вас реально сложная ситуация, а не вы сами себе ее выдумали, то для вас все пройдет легче и ненапряжней. Поясню третий пункт – если вы та самая мать одиночка, воспитывающая несовершеннолетнего сына, незаконно уволенная с работы и лишившаяся заработка, по большому счету ничего не имеющая, то при долге в 100500 по решению суда с вас взять будет нечего, но при этом банк лишится всякой возможности звонить вам и гадить. А если вы «удачный» потребитель, купивший себе в кредит две машины и новый ойфон, то тут да, тут их изымут, в счет долга, но в этом случае вы сам себе злобный буратина. Что же до всего остального – приставы не лишают единственного жилья, не могут изъять необходимое (при наличии ребенка и холодильник и стиралка будут необзодимыми) и должны оставить вам деньги на нормальное существование. В общем не тушуйтесь, как я уже сказал – банк не может угрожать подать в суд, вам вообще желательно, что бы он это сделал.
Ну и про "перезанять". Ни в коем случае! Никогда не перезанимайте где-нибудь, если это не рефинансирование под более низкий процент! Никогда не перезанимайте если не умеете считать результат! Посчитайте и только после этого пытайтесь что-то сделать. Да и вообще, при работе с деньгами - голова должна быть холодной и уметь считать. Удачи!
Комментарии 6
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Если выбирать между плечистым Коллектором, который кидает камни в Ваше окно, и вечно сонной с крашенными волосами Приставшей, мысли которой заняты лишь тем, кто будет её чпокать в этот раз ... то выбор конечно очевиден ...
А теперь немного юридической практики ... после обращения в суд долг фиксируется только в том случае, если Банк заявляет требование о расторжении кредитного договора .. а он его, как правило, не заявляет ... более того Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что суды теперь могут в решении указать, что и % и Пеня взыскиваются до момента фактического погашения долга ... окончательный расчёт на дату погашения делает Судебный пристав...
Пристав может вообще ничего не делать ... просто арестует квартиру и ... будет ждать когда ваша жена захочет свою долю ... в совместной собственности ...
Как правило безбашенные Коллекторы у МФО ... а скупщики долгов у банком обычные комерсы ... купил за 1 рупь. а продал за 2 рупя ...
Один наш клиент в январе выкупил свой долг 500 тыщ. перед Сбербанком у Коллекторов из Ёбурга за 150 тыщ ... поехал из Уфы ... отдал деньги и забрал все документы ...
Один наш клиент в январе выкупил свой долг 500 тыщ. перед Сбербанком у Коллекторов из Ёбурга за 150 тыщ ... поехал из Уфы ... отдал деньги и забрал все документы ...
Браво!
Один наш клиент в январе выкупил свой долг 500 тыщ. перед Сбербанком у Коллекторов из Ёбурга за 150 тыщ ... поехал из Уфы ... отдал деньги и забрал все документы ...
если не враки, то очень мило
только вот 500 тыщь - это тело долга или таки долг с процентами штрафами и пенями?