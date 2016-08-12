"Угрозы" или - что будет если банк подаст в суд?

Немного о вопросах. Их почему-то начали мне задавать.



Итак, вопрос – «Банк угрожает мне подать на меня в суд за задолженность, у меня сложное положение, что делать, где перезанять?»



Начнем с самого начала. Фраза «Угрожает подать на меня в суд» фраза совершенно бессмысленная. Угрожать судом это бред по одной простой причине – угроза, это противоправное действие. А обращение в суд – действие, направленное на установление законности. То есть обращение в суд не может быть угрозой, запомните это раз и навсегда. Ну да ладно, разговор не об этом.



Что же собственно делать? Я бы посоветовал молиться. На то, что банк реально подаст на вас в суд. А не продаст ваш долг коллекторам или еще какая фигня. Почему? Все просто – во-первых, при обращении в суд ваш долг перед банком перестает быть кредитом, то есть сумма долга фиксируется и перестает расти. Во-вторых, вашим долгом теперь занимаются судебные приставы, как следствие они будут его взыскивать исключительно законными методами, а они поверьте – намного более мягкие чем у пресловутых коллекторов, которые сожрут вам мозги. В-третьих, если у вас реально сложная ситуация, а не вы сами себе ее выдумали, то для вас все пройдет легче и ненапряжней. Поясню третий пункт – если вы та самая мать одиночка, воспитывающая несовершеннолетнего сына, незаконно уволенная с работы и лишившаяся заработка, по большому счету ничего не имеющая, то при долге в 100500 по решению суда с вас взять будет нечего, но при этом банк лишится всякой возможности звонить вам и гадить. А если вы «удачный» потребитель, купивший себе в кредит две машины и новый ойфон, то тут да, тут их изымут, в счет долга, но в этом случае вы сам себе злобный буратина. Что же до всего остального – приставы не лишают единственного жилья, не могут изъять необходимое (при наличии ребенка и холодильник и стиралка будут необзодимыми) и должны оставить вам деньги на нормальное существование. В общем не тушуйтесь, как я уже сказал – банк не может угрожать подать в суд, вам вообще желательно, что бы он это сделал.



Ну и про "перезанять". Ни в коем случае! Никогда не перезанимайте где-нибудь, если это не рефинансирование под более низкий процент! Никогда не перезанимайте если не умеете считать результат! Посчитайте и только после этого пытайтесь что-то сделать. Да и вообще, при работе с деньгами - голова должна быть холодной и уметь считать. Удачи!