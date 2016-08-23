DCC, как бесплатный сыр. Сыыыыр!

Здравствуйте! Я хочу рассказать вам про бесплатный сыр. Как известно в научных кругах – бесплатный сыр, это одна из основ мышеловок. Потому встречайте – бесплатный сыр в области банковских карт – DCC!
Вильнем немного в сторону. Есть такое странное маркетинговое понятие как «удобство клиента» и в рамках маркетинга оно может стоить много, очень много, офигенно как много. И работает эта штука всегда, даже если в разработке цены продукта не участвовал специально нанятый маркетолог. Хотите пример? Да нате – цена колбасы в магазине шаговой доступности всегда больше чем в большом торговом центре куда надо ехать. Цена такси в аэропорту, если брать его там на стойке или у странного чебурека с табличкой «такси» раза в два больше если его заказать через оператора или приложение. Цена всего, ну или почти всего будет больше если «не надо заморачиваться». Это норма!
Чуть раньше я писал уже о причинах по которым человеку который «не хочет заморачиваться» приходится платить банку, вместо того, что бы банк платил ему, ну или просто платить существенно больше чем он мог бы, если бы «заморочился». Но есть еще варианты и имя им DCC!
Что такое DCC? Dynamic currency conversion – услуга банка эквайра в торговой точке или пункте выдачи наличных по быстрой конвертации валюты оплаты или выдачи в валюту карты. Вроде бы все круто? Или нет? Ну конечно же – НЕТ!
Как ведет себя адекватный человек, когда едет заграницу? С картой? Да просто – ищет банк с лучшими условиями конвертации, берет карту в нужной валюте, стараясь минимизировать свои расходы на конвертацию! И вот уже с картой любимого банка, в валюте Евро, тот самый человек пытается что-то купить в Германии. Все замечательно, валюта карты ровно та же самая в которой должен пройти платеж. Но нет! Всплывает тот самый DCC. Банк эквайр видит, что карта выдана российским банком, потому ничтоже сумлящесь предлагает владельцу DCC, а владелец (он же не хочет заморачиваться?) соглашается. Ну и – получает, снятие рублей с Евро карты с курсом заботливого банка, а там еще процентов 10 комиссий. А тут есть комиссии своего банка. Зашибись! Вместо того, что бы за покупку в 100 евро заплатить 100 евро, «не замороченный» клиент получил комиссию банка эквайра в 10%, плюс комиссию банка эмитента в 5%, плюс конвертацию со спредом в 3% итого 20% по кругу. Милота! И все, заметьте, для вашего удобства. Что бы не думать.
Что делать? Ну, умные уже догадались – читать, что вам предлагает терминал. Читать, что вам предлагает банкомат. Выучить англицкий язык. И вообще, научится думать и читать. На что в первую очередь обратить внимание? На валюту! Как это будет выглядеть на конкретном терминале или банкомате я не знаю. Но обычно выглядит так:
1. Снимаем Кроны. В один прекрасный момент вопрос как снять и выбор "Кроны", "Евро". Вам нужны кроны!
2. Снимаем Кроны. В один прекрасный момент вопрос как снять и выбор "В Евро - Да, Нет". Ваш выбор - Нет!
3. Снимаем Евро. В один прекрасный момент вопрос как снять и выбор "DCC конвертация". Ваш выбор - Нет!
Ну, а если не хочется читать? Так не заморачивайтесь! Все уже придумали до вас, вам будет очень удобно, правда – очень дорого.
Вам интересно насколько красиво и дорого это бывает? Вот вам история одного из посетителей этого сайта.
Комментарии 13
Судя по обилию сарказма и минимальных подробностях, нашего Йожика какой-то банк всё-таки кинул..
В свое время, один из венгерских. Но я не сильно попал, по сравнению со многими
Еще я бы указал не "процентов 10 всяких комиссий", а написать, что банк-экваер конвертирует по конскому курсу, а в банк-эмитент приходит представление не в валюте карты. То есть он конвертирует обратно по своему курсу, который тоже имеет обыкновение отличаться на несколько процентов. Страшную фразу "двойная конвертация", считаю, упоминать обязательно
Добавьте инструкцию - как НЕ попасть на такие бешеные комиссии...
Дописал. Но не могу редактировать, попробую из другого браузера.
Добавьте инструкцию - как НЕ попасть на такие бешеные комиссии...
Дописал. Но не могу редактировать, попробую из другого браузера.
Админы - сломали кнопку редактирования - я отписал два раза в техсаппорт - пока ноль реакции....
Админы - сломали кнопку редактирования - я отписал два раза в техсаппорт - пока ноль реакции....
В общем чуток поправил. С кнопкой так и не разобрались, поправил код страницы уже у себя.
Админы - сломали кнопку редактирования - я отписал два раза в техсаппорт - пока ноль реакции....
В общем чуток поправил. С кнопкой так и не разобрались, поправил код страницы уже у себя.
Этот пример алгоритма годен для карт евро, доллары, рубли или только для евровой?
Этот пример алгоритма годен для карт евро, доллары, рубли или только для евровой?
Для любой, в том-то и дело. Конвертация через DCC в большинстве случаях намного дороже чем ее отсутствие. Плюс - обычно люди едут в другую страну примерно представляя схему конвертации. К примеру - когда я ездил в США у меня было две карты, одна в рублях, с конвертацией по ЦБ, другая в долларах. В любом случае мне нужны были доллары. Но если бы я согласился на DCC и конвертацию осуществил терминал или банкомат? Во первых - конвертация в рубли по рублевой карте была бы далеко не по ЦБ, по долларовой она мне на фиг не нужна вообще. А если он неправильно определит валюту и попытается Евро списать? Еще смешнее будет.
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=74&TID=310951 и тут DCC - причина сверхкомиссий в Испании ????
Да, скорее всего. Я в Барсе развлекался с терминалами, там предлагает списать в баксах, надо нажать на красную, тогда спишет в евро.
Кнопку редактирования починили!!!