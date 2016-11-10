Тинькофф Банка, новая редакция УКБО, пункт 3.4.13. И/Или - Какого черта?

Надоело уже неделю мучать форум одними и теми же сообщениями, так что вывалю все тут. Давайте немного поговорим о договорах? Ну, тема вроде интересная. Во всяком случае в плане обсуждения Условий Комплексного Банковского Обслуживания, являющихся частью договора, заключенного между Банком Тинькофф и его клиентами? Да. Давайте поговорим.
Итак, что такое договор? Договор – это соглашение о взаимных обязательствах сторон. То есть – одна сторона должна это, другая вот это. Что еще можно сказать о договоре? Договор состоит из пунктов, собственно Обязательств. Обязательства бывают прямые и косвенные. Еще договор может содержать Права и Обязанности. С Обязанностями все понятно – сторона договора должна обязанности исполнять. С Правами все чуть веселее – сторона договора может воспользоваться Правом, а может и не воспользоваться.
Приведу небольшой пример. Вот перед нами договор где одна сторона обязана построить дом, а вторая обязана оплатить работу. Если не возникает форс-мажорных обстоятельств или каких-то других обстоятельств, предусмотренных договором – обе стороны обязаны выполнить данные пункты договора. А вот еще один пункт договора – сторона заказчик вправе контролировать процесс строительства и провести экспертизу качества работ. Тут все тоже очень просто, вправе – значит может, если захочет, в любой момент. А не захочет, то может и не контролировать, и не проводить. Вроде все понятно? Кажется – да.
Что же тогда означает этот пункт и для чего он нужен? С точки зрения договорных отношений этот пункт предоставляет Право одной стороне в любой момент потребовать что-то от второй стороны и это требование, тут же превращается в Обязанность для второй стороны. То есть мы ввернулись все к тем же базовым частям договора, пунктам, предоставляющим Права и пунктам, накладывающим Обязанности. Отлично. Пока остановимся на этом и вернемся к Банку Тинькофф.
Что мы там говорили о новом УКБО банка? Ах вот оно:
3.4. Банк вправе:
3.4.13. Удержать комиссию с денежных средств, в размере 5% от суммы любого пополнения и/или 10% от суммы изъятия, если выполнено хотя бы одно из следующих условий:
• за последние 30 дней сумма пополнений со счетов индивидуальных предпринимателей или юридических лиц на Договоры Клиента превышает 200 000 руб. или эквивалент в валюте по курсу Банка России, установленному на дату удержания комиссии (суммарно по всем Договорам, открытым на имя Клиента в Банке, включая рассматриваемое пополнение, без учета пополнений по выплате заработной платы и иных выплат, непосредственно связанных трудовыми отношениями);
• по Договорам Клиента были обнаружены признаки сомнительных и/или транзитных операций и/или в таких операциях отсутствует экономический смысл.
Ну давайте попробуем разобрать, что у нас есть с точки зрения договора. Итак, пункт договора, дающий банку Права. Что такое Права мы уже разобрались. Это вовсе не обязанность, сторона договора имеющая Право может им воспользоваться, а может и не воспользоваться. Какие же права дает данный пункт? «Удержать комиссию с денежных средств, в размере 5% от суммы любого пополнения и/или 10% от суммы изъятия». То есть – с любого пополнения банк может удержать 5%, из любого изъятия удержать 10%. Есть одно «но» для «включения» этой комиссии должно быть выполнено одно из условий, рассмотрим их:
• за последние 30 дней сумма пополнений со счетов индивидуальных предпринимателей или юридических лиц на Договоры Клиента превышает 200 000 руб. или эквивалент в валюте по курсу Банка России, установленному на дату удержания комиссии (суммарно по всем Договорам, открытым на имя Клиента в Банке, включая рассматриваемое пополнение, без учета пополнений по выплате заработной платы и иных выплат, непосредственно связанных трудовыми отношениями);
Итак, внимательно смотрим на этот подпункт. Сумма поступлений от Юридических лиц за 30 дней, на все Договоры Клиента превышает 200 000 рублей. Убираем отсюда заработную плату и иные выплаты связанные с трудовыми отношениями. Что у нас остается? Очень многое – выплаты по страховке, в том числе АСВ, выплаты дивидендов, выигрыши (лотерейки, тотализатор, что-то еще такого рода), возврат средств по договору (непоставка автомобиля в срок, например), возврат налогов (налоговый вычет), возврат заемных средств (физическое лицо может кредитовать юридическое), выплаты по договору купли/продажи (продали квартиру или машину юрику) и так далее и так далее. Все это и еще многое дает Банку право тут же откусить у вас свои 15%. Продали бабушкину квартиру за 10 000 000? Будьте добры, отстегните банку 500 000. Ну и далее - отстегивайте 5% с любого пополнения и 10% с любого изъятия пока не кончатся пресловутые 30 дней.
Следующий подпункт еще веселее:
• по Договорам Клиента были обнаружены признаки сомнительных и/или транзитных операций и/или в таких операциях отсутствует экономический смысл.
Если вы обратили внимание, везде используется пара и/или. Как следствие Банк может использовать любое вхождение нужных условий, в любой последовательности. Даже по одиночке. Попробуем разобрать каждое «условие попадания». В тексте договора нигде нет никаких пояснений что такое «транзитная операция» или «операция в которой отсутствует экономический смысл», объяснения «сомнительных» тоже нет. Формально это дает Банку право самостоятельно трактовать эти определения или воспользоваться законодательной трактовкой. Нам это особо не важно, потому что под данные определения попадает слишком много операций. Вот вам пример:
Транзитная операция – пополнение счета карты любым способом с последующим переводом в кротчайшие сроки части этих денег куда-нибудь. Типичный пример транзита – вы получили 30 000 рублей наличкой, продав, к примеру, старый мотоцикл. У вас две карты, Тинькофф и Другойбанк. Вы идете к партнеру Тинькофф и кладете все 30 000 на карту, в мобильном приложении тут же переведя 15 000 на карту Другойбанк, т.к. у вас там кредит на ойфон и скоро надо его платить. Операция имеет признак транзитной.
Операция без экономического смысла – еще страшнее. Дело в том, что даже с точки зрения законодательства к этим операциям можно отнести все что угодно. К примеру, вы снимаете с карты банка Тинькофф 100 рублей, комиссия при этом составляет 90 рублей. Т.к. сумма комиссии не соизмерима с суммой снятия операция явно лишена экономического смысла. Признак пойман, дальше работать будем мы! Хотя на самом деле вы хотели снять 10 000, просто запутались в клавиатуре банкомата и не заметили разделительную точку. Да и это не суть. Дело в том, что хранить деньги на карте под 7% годовых при неких дополнительных условиях с точки зрения законодательства лишено экономического смысла. Почему? Потому что есть аналогичные продукты с большим процентом и без дополнительных условий. Да вообще – покупка елочных игрушек экономического смысла не имеет, если что. Ее даже жизненно важной не назовешь, но это уже лирика. А вот что считает "не имеющей экономического смысла операцией" сам банк, нам еще предстоит узнать, к примеру тот Представитель Банка которому нам предлагают верить (о вере чуть дальше) считает, что спасение суммы меньше доллара это экономически не обоснованная ситуация.
Про сомнительные пока помолчим, хватит и первых двух.
Что еще интересно в последнем ПП? А вот тут я вам сейчас расскажу. Дело в том, что последний ПП в том виде как он существует представляет из себя триггер. При чем триггер окончательный. В тексте подпункта нет никаких ограничений по его использованию, ни временных, ни законодательных, никаких. Как только этот триггер сработал и вы провели какую-нибудь операцию, ну похожую на транзитную или не имеющую экономического смысла или не дай бог – подозрительную – триггер включился, теперь пункт 3.4.13 работает всегда.
Вроде разобрались? Итак, как только вы получите перевод на сумму более 200 000 рублей от юридического лица, или несколько переводов на общую сумму более 200 000 рублей от юридического лица – Банк сможет с этих сумм взять комиссию. Это еще добренький вариант. Второй вариант – как только вы совершили транзитную операцию, совершили операцию не имеющую экономического смысла или не дай бог сомнительную – триггер сработал, теперь на все последующие операции распространяется комиссия.
Все это исключительно один пункт. Вернее, его разбор. И на форуме уже давно кипят баталии по этому поводу. Прокомментирую основные моменты баталий:
• Представитель Банка утверждает, что данный пункт применятся в соответствии со 115-ФЗ.
115-ФЗ говорит о том, что должен делать банк если видит операции, попадающие под определение «отмывание незаконно полученных средств или финансирование терроризма», закон конечен. У банка нет и не может быть оснований вводить в договор «комментарии и дополнения» к закону, устанавливать собственные ограничения или собственные правила исполнения закона. Банк не является законодательным органом, таких прав у него нет.
• Представитель банка утверждает, что этот пункт применяется для физиков нарушающих 115-ФЗ.
Физическое лицо не является объектом 115-ФЗ, этот закон на него не распространяется. Закон 115-ФЗ распространяется только на кредитные организации, адвокатов, нотариусов и некоторые юридические лица. Физик не может его нарушить, потому как является субъектом закона.
• Представитель банка утверждает, что этот пункт применяется в случаях рекомендованных ЦБ.
В данной редакции договора у данного пункта договора нет никаких ограничений кроме явно установленных законодательно. То есть – данный пункт, по букве договора, может применяться банком всегда, вне зависимости от каких-то сторонних «рекомендаций». Более того, в тексте Договора нет какого-либо определения операций попадающих под действие данного пункта, так что термин «транзитные», как и остальные в рамках договора является неопределенным и может трактоваться сторонами на свое усмотрение.
• Некоторые личности, в том числе Представитель Банка настаивают на том, что данный пункт будет применяться к неким мифическим нарушителям и террористам о которых говорить нельзя, потому что безопасность.
Данный пункт договора, как я уже задолбался повторять, самодостаточен! Он дает банку Право, применять этот пункт без оглядки на какие либо нарушения, законы, пункты и так далее. Фактически нам предлагается поверить даже не в Договор, а просто на слово Представителю Банка, донесенное до нас на стороннем ресурсе, в переписке или еще где.
Мнение ЦБ РФ по поводу этих пунктов:
Ну вот как-то так. Может дополняться.
Комментарии 31
С точки зрения семантики перед "в таких операциях отсутствует экономический смысл" поставить ИЛИ, вообще говоря, нельзя. Потому что "такие" в конкретном контексте - это "сомнительные и/или транзитные". Поэтому если операция "не такая", применить признак "отсутствует экономический смысл" по ИЛИ - не к чему.
В качестве капли меда в бочке сами знаете чего можно выделить, что одной "сомнительной и/или транзитной с отсутствующим экономическим смыслом" операции недостаточно для того, чтобы триггер защелкнулся, потому что в условиях надо обнаружить не "признак операции", а "признаки операций".
Обычно так: "И/ИЛИ," - пишут либо не умеющие писать, либо не знающие, что сказать.
Обычно так: "И/ИЛИ," - пишут либо не умеющие писать, либо не знающие, что сказать.
Либо программисты.
Либо программисты.
не, мы так не пишем
А вот в америкосовских докУментах, всяких агриментах такое часто встречал and/or
не, мы так не пишем
А вот в америкосовских докУментах, всяких агриментах такое часто встречал and/or
Вспоминаем, что такое мелкосхема и какие бывают варианты бинарной логики.
Цитата
Если вы обратили внимание, везде используется пара и/или. Как следствие Банк может использовать любое вхождение нужных условий, в любой последовательности. Даже по одиночке.
Вообще говоря, "И" в данном контексте - совершенно лишняя. В технической документации за такое нормоконтроль сразу бошку отрывает.
Ну уж если с этой точки зрения подходить , то нужно подходить грамотно.А то за выражение "бошку отрывает" и точно цензура башку оторвать должна.
Вспоминаем, что такое мелкосхема и какие бывают варианты бинарной логики.
Да что там вспоминать, лет 20 назад я это студентам объяснял Я имел ввиду что и-или рядом не пишутся даже в программировании. Уже оффтоп какой-то получается.
Если уж докапываться до таких мелочей, то получается:
/ трактуем как или (либо). тогда событие А и/или Б верно во всей трех случаях - или А, или Б или оба, для чего вполне хватило бы "ИЛИ", поэтому "И" в данном случае избыточно. Возможно это юридическая заморочка, что если написано только "или" то в случае одновременности событий можно оспорить, что указывалось лишь "или то или другое, а не оба вместе". В отличии от бинарной логики, в юридических вопросах я уж точно не силен
Да что там вспоминать, лет 20 назад я это студентам объяснял Я имел ввиду что и-или рядом не пишутся даже в программировании. Уже оффтоп какой-то получается.
То есть ассемблер вы запретили, ну ок, че
/ трактуем как или (либо). тогда событие А и/или Б верно во всей трех случаях - или А, или Б или оба, для чего вполне хватило бы "ИЛИ", поэтому "И" в данном случае избыточно. Возможно это юридическая заморочка, что если написано только "или" то в случае одновременности событий можно оспорить, что указывалось лишь "или то или другое, а не оба вместе". В отличии от бинарной логики, в юридических вопросах я уж точно не силен
Нет тут никакой юридической заморочки. С точки зрения договора - факт наступления события самодостаточен. Потому, если для наступления события достаточно одного из признаков, признаки указываются списочно. В нормальном случае:
Может, при:
Операция транзитная;
Операция сомнительная;
Операция экономически не имеющая смысла.
Выкрутасы УКБО ТБ, это либо попытка запутать, либо откровенный непрофессионализм.
Действовать же!
А как сами собираетесь поступить? Варианты: суд сразу, закрытие счетов в ТБ, продолжать пользоваться под дамокловым мечом (подварианты суд в случае комиссии, послать банк в случае комиссии).
Ну помимо нынешнего состояния (следить за ситуацией попутно оповещая других клиентов).
А вот в америкосовских докУментах, всяких агриментах такое часто встречал and/or
Не путайте юрязык с булевым. В юридическом языке "или" означает "любое из", при этом не одновременно, а "и" как раз означает одновременное.
В общем вы тут со своим программированием в русский юридический не лезьте)