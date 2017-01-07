«Дебетовые карты» или «сплошной убыток у банка».

Итак, помолясь, начнем.
Тут уже несколько дней спорят о том, что дебетовки, да еще и с кешбеком, да еще с 5%, да с процентом на остаток – сплошной убыток для банка и как еще их терпят! Ну что же. Про невыгодный грейс я уже рассказывал. Давайте про дебетовки.
Так, откуда деньги на кешбеки и проценты? Тут все просто. Банки, как я уже говорил – существа чуть более загадочные, чем простой интернет обыватель. Потому умеют делать две вещи – считать и профилировать. О чем речь? Да все просто, в случае спора о том самом банке – профилирование наше все. И тут важно, что же мы профилируем?
Давайте построим профиль клиента, который будет наиболее выгоден банку. Ключевые показателя – разумеется, прибыльность клиента для банка. Самый простой вариант – дебетовка без процентов и без кешбека. Осталось только заманить клиента. А он чего-то не идет и не несет деньги в банк миллионами.
Тогда начинаем считать чуть более правильно и строить профили. Во-первых – предлагаем хранить деньги на карте, обуславливая это дело процентами, но и минимальными тратами. Воот! Клиент пошел, потому что карта с 7% годовых на приходно-расходный счет уже лучше, чем деньги под подушкой. Но тут еще надо кешбек платить? Так будем. 1% у нас так и так отбивается, за хранение денег в банке, повышенную лояльность, интерчендж. Откуда брать 5%? Просто. Во-вторых – сумма не такая большая для банка, при условии, что у вас есть другие траты в банке, возможно вклады, возможно кредитка, а максимальная сумма кешбека ограничена. В-третьих – суммы расходов, не 60 тысяч в месяц в категории 5%, а тыщ 150, при чем в премиальные категории попадает процентов 30 покупок.
Что тут еще важно, при активном использовании дебетовой карты, именно для покупок на карте храниться чуть больше денег чем обычно. В случаем с «этим» банком где-то от 30 до 300 тыщ, как следствие, есть «длинный профиль» денег, которые всегда будут, пока клиент ими пользуется. Это тоже плюс для банка, не смотря на 7% годовых.
Итак, идеальный профиль – высоко лояльный клиент, с вкладом в банке, двумя-тремя действующими продуктами банка, имеющий высокий оборот по выгодным (покупки) для банка операциям.
Если все это суммировать, то получится следующее – чем более выгоден клиент для банка, чем больше плюсиков ему рисует профиль, тем выгодней банк для клиента. В общем, такой забавный симбиоз. Вы умеете пользоваться банком, но ему не вредите. Тогда и для вас будет выгодным. Важно – сохранить паритет, брать с банка по максимуму, но при этом не становится «нахлебником» и все у вас будет хорошо.
Комментарии 19
У меня с ТБ так не получается. Если бы у них были хотя бы такие же условия как у Тача (да еще спецпредложения) я бы предпочла их (ТБ).
Я не знаю как точно строится у ТБ профиль. В этом, есть своеобразная проблема. Для меня этот банк давно уже основной, потому у меня там сплошные плюшки, типа ставки по КК ниже существующей и вечных "супермаркетах" в 5%. И я сильно подозреваю, что если бы вам захотелось "поднять профиль" до моего уровня, то вам это будет стоить очень дорого. Ну а если мне придется переходить в Тач, то мне будет дорого уже это, пока там профиль построится, опять же, я не уверен в том как Тач его рассчитывает.
Я перечитал твой рассказ 2 раза. но смысл, кажется не уловил до конца. Стесняюсь спросить: ты ненавидишь только банки или всех, кто умеет много зарабатывать?
Ёжик.
Я перечитал твой рассказ 2 раза. но смысл, кажется не уловил до конца. Стесняюсь спросить: ты ненавидишь только банки или всех, кто умеет много зарабатывать?
Я ненавижу вообще всех. А что?
"коселек, коселек, какой коселек...") - им бы вспомнить простую физику - чтобы получить чего нить, нужно чего нить отдать. Отдать! А не пообещать, но тут же придумать причину почему не получается...
Ну а пока для банка самый выгодный клиент тот который принесет им стопяцот миллионов и тихо растворится в воздухе навсегда, для меня будет самымм выгодным банк, который трехлитровый.
Банки в России существа родом из 90 годов
Банки в России есть разные. Некоторые считать умеют.
Но пока что охотнее верится отрицательным отзывам в рейтингах рассказывающим что банки умеют считать исключительно в свою банковскую пользу, чем восторженным ботам у которых от общения со всякими "умеющими считать" пивоварами и лотошниками волосы стали гладкими и шелковистыми.
Может быть какие то и умеют. Я вот как то розового единорога видел.
Но пока что охотнее верится отрицательным отзывам в рейтингах рассказывающим что банки умеют считать исключительно в свою банковскую пользу, чем восторженным ботам у которых от общения со всякими "умеющими считать" пивоварами и лотошниками волосы стали гладкими и шелковистыми.
А, ну это нормально. Банк структура как раз такая, что "иногда", а в случае с Тинькофф, например, "всегда" безоглядно доверяет своему профилированию и херачит клиентов почем здя... Это нормально, в банках тоже идиотов хватает.
Так и не понял, как банк зарабатывает на мне. За месяц получил сегодня 1т процентов и 3т кешбэка. Жаль, не отследил момент, когда тебя под категориям перевалили за 60, иначе стал бы юзать АА карту до конца периода. Как понять, выгоден ли я банку при таком раскладе.
Кредитка есть? Сумма более 100 рублей? Скорее выгоден. Если еще и склад есть, то вообще идеально. Но опять же - я не знаю полного профиля и как оценивает банк, предполагаю, надеюсь верно.
Ну да, по кредитке траты под завязку - лимит в 158, но там авиабилеты, с них 3%, ещё аренда авто, с неё 10% милями.
Обороты по договору в принципе весьма важны. Главное тут не попасть в транзит.
У вас с размерностью проблемы - гуманитарий?
У меня с ТБ так не получается. Если бы у них были хотя бы такие же условия как у Тача (да еще спецпредложения) я бы предпочла их (ТБ).
Я не знаю как точно строится у ТБ профиль. В этом, есть своеобразная проблема. Для меня этот банк давно уже основной, потому у меня там сплошные плюшки, типа ставки по КК ниже существующей и вечных "супермаркетах" в 5%. И я сильно подозреваю, что если бы вам захотелось "поднять профиль" до моего уровня, то вам это будет стоить очень дорого. Ну а если мне придется переходить в Тач, то мне будет дорого уже это, пока там профиль построится, опять же, я не уверен в том как Тач его рассчитывает.
А Тачка вовсе не профилирует - урезает вкусные плюшки всем и сразу.... Свобода, Равенство, ...
Типа, все честно - все клиенты равны перед банком - и прибыльные, и убыточные.
У вас с размерностью проблемы - гуманитарий?
Самая банальная ошибка, бывает
Да и чушь это, что ваши "вечные" супермаркеты (кстати, поправьте, кавычки не там поставили), вы заработали верным сотрудничеством с банком. В теме не раз отписывались люди, которые ничего такого не заслужили, а имеют тот же хороший набор категорий.
wasaq, судя по вашей логике допускаю, что вы и есть латентный гуманитарий
Владимир, ну не понял я зачем вы написали этот пост (по крайней мере с таким заголовком),никак тут не объясняется, чем же выгоден клиент банку. Просто объясняется слово профилирование.
Да и чушь это, что ваши "вечные" супермаркеты (кстати, поправьте, кавычки не там поставили), вы заработали верным сотрудничеством с банком. В теме не раз отписывались люди, которые ничего такого не заслужили, а имеют тот же хороший набор категорий.
Оно не дописано. Завтра закончу, пока я занят.
Видимо по понедельникам даже себя?