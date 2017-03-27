Покупка ойфона в кредит, как маркетинговое исследование.

Первое – на данный момент простым поиском по словам «ойфон 7 рассрочка» в этих ваших Интернетах вываливается куча ссылок. Это – замечательно. Второе – вы наверняка уже где-то засветили свой адрес, потому вам обязательно придет на почту рассылка «купи, вот без процентов, от банка и салона», это тоже хорошо. Третье – рассрочка это без процентов, мы же помним? А значит – очень выгодно.
Отбросим пока разного рода серые схемы продаж, когда вам вроде бы готовы отдать вожделенный телефон за -20 тысяч к официальному прайсу, правда только за наличку. Мы не за этим пришли. Мы даже вариант с покупкой в Европах пока не рассматриваем, хотя из-за курса там уже покупать выгодно. Мы просто – купить у официала, в рассрочку. Погнали.
Ключевые моменты – берем телефон ойфонь 7, черный, 128гигов, цена у официала 60000 рублей (на 10 или 100 рублей ниже, но это не критично). Мы – молодой, местами красивый человек, со стабильной работой и зарплатой, кредитным рейтингом за 99,5% от шкалы, имеющий какую-то там недвижимость где-то там где жизни нет.
Открываем почту и читаем. Вот у нас есть предложение от Tinkoff, тот самый размер, тот самый цвет. А мы еще и его любимый клиент, уж сколько лет. Заполняем заявку и! Отказ! Уже через 5 минут, в рамках автоматического скорринга. Это прекрасно и удивительно, и вот уже даже сотрудники банка вокруг тебя забегали и очень сильно удивлены отказом, ведь вы такой хороший? Но это автоматический скорринг, а роботы вас не любят. Потому пойдем дальше.
Вот аналогичное предложение от салона Связной с его партнерами, там аж три банка и среди них есть Тинькофф. Пойдем прокатимся до салона. Что там предлагают?
МТС. Ну да, ну можно, у нас свой банк есть, он полностью прозрачен, вот условия, 10 процентов первоначальный взнос, кредит на 6 месяцев, по 9999 рублей в месяц. Ээээ… Не понял? 9999 умножить на 6 это уже 59990 рублей, то есть стоимость телефона, а куда делись 10% первоначального взноса? Ах страховка? Отказаться от страховки можно? Можно, но это будут базовые условия под 45% годовых? Спасибо, отказываемся.
Еще куда-то пойдем? Не надоело? Да пойдем конечно. Пойдем в ближайший магазин типа «дом-ремонт», там тоже телефоны продают. И купим этот телефон по кредитке с грейсом 55 дней (от него осталось дней 30), но зато с возвратом 5% от суммы «дом/ремонт» на счет в течении месяца. Считаем результат:
1. Отсрочка оплаты 30 дней, учтем в процентах на вклад, рублей 500.
2. 3000 рублей кешбека на кредитке.
3. 1500 бонусных рублей на счете магазина для покупки всякой мелочи типа таблеток для стиралки через месяц.
Итого: вожделенный ойфонь 7 со скидкой порядка 5000 рублей, что составляет 8,3%. Кажись выгодно. Берем.
Комментарии 13
Там же вроде магаз делает скидку на покупку в размере процентов по кредиту.
Покупаешь "в рассрочку", по сути в кредит. И досрочно его тут же гасишь. Т.е. Проценты кредита и есть скидка. А 24 месяца рассрочки это так не хило процентов.
Не понял, чем обычный вариант "купить в рассрочку" не угодил?
Там же вроде магаз делает скидку на покупку в размере процентов по кредиту.
Покупаешь "в рассрочку", по сути в кредит. И досрочно его тут же гасишь. Т.е. Проценты кредита и есть скидка. А 24 месяца рассрочки это так не хило процентов.
Перечитайте чем не угодил Тем, что либо его не дают, либо дают с нагрузкой полностью перекрывающей кредит. И в любом случае ты, что бы купить телефон выложишь больше чем на ценнике. Я просто сделал меньше чем на ценнике, на 5000 рублей. Все.
можно было еще попробовать тему "ой, а че это за бумажка про какую-то страховку? не, не надо!" и не подписываем. Все ,условия как со страховкой, только без
Они умные и подсунут смешанный договор. Либо договор кредита на сложный договор. В принципе и там и там решаемо, но геморроя - куча.
Так и не понял, айфон новый Красный е или тут всё про обычный?
Разве страховку нельзя вернуть всю в течение 3 дней с момента страхования?
Так и не понял, айфон новый Красный е или тут всё про обычный?
Можно, теоретически, но во первых - это не факт, во вторых - это лишний геморрой Я не об этом, если что...
На фиг мне новый и красный? Чем он отличается от старого и серого? Понтами? Так я не понимаю сколько денег в его стоимости это понты
вот только в вашей схеме отсрочка оплаты 30 дней, а не полгода, а так оно и ежу понятно что дешевле сразу купить
И что? Нет смысла покупать ойфон с кредит, если этот кредит стоит хоть каких-то денег. При рассрочке, честной, он стоит относительно базовой стоимости 0, то есть рассрочка уже выгодна. Не срослось? Будем брать дешевле.
Вроде как эти 5% категории только на дебетовки действуют. Или вы про какое-то спецпредложение на определенный магазин?
Только я одно не понял - а откуда "5% кешбэк" на категории повышенного кешбека (дом ремонт) по КРЕДИТКЕ ??
Вроде как эти 5% категории только на дебетовки действуют. Или вы про какое-то спецпредложение на определенный магазин?
А, что, остальные банки, ну кроме Тинькофф закрылись что ли?
Раз бабки есть, то можно купить "серый", цена 44-46 т.р. за 128гб чёрную семёрку, у более менее проверенных ребят. Цель "выгодно для себя" при этом сохраняется, а профит не +5к, а +15к.
Нет ли инструкции, где мы берём в рассрочку в банке с конскими процентами? Чтобы проценты был повыше и сумма этих процентов которые мы досрочно погасим была побольше. Ведь чем выше процент, тем больше их часть в общей сумме 59990. И чем больше процентов мы досрочно погасим и платить не будем, тем выше наш профит. Ещё желательно сюда в схему молдованина включить, чтобы отжать ещё и НДС. У меня сложилось впечатление, что Русский стандарт даёт кредиты вообще всем подряд без разбора.
Нет ли инструкции, где мы берём в рассрочку в банке с конскими процентами? Чтобы проценты был повыше и сумма этих процентов которые мы досрочно погасим была побольше. Ведь чем выше процент, тем больше их часть в общей сумме 59990. И чем больше процентов мы досрочно погасим и платить не будем, тем выше наш профит. Ещё желательно сюда в схему молдованина включить, чтобы отжать ещё и НДС. У меня сложилось впечатление, что Русский стандарт даёт кредиты вообще всем подряд без разбора.
Есть инструкция как купить в рассрочку у серый партнеров, с возвратом как страховки, так и быстрым погашением с перерасчетом процентов, экономия там порядка 20%, только геморроя конечно
Купленный официально тел теоретически можно быстро сдать, ибо он не подошёл по цвету/размеру. Надо упирать в основном на то что большой красный Вам подойдёт намного больше чем этот маленький чёрный. Что маленький чёрный ваще не туда ни сюда.
Сдаёте его, получаете бапкивзад, и покупаете серый- профит 25%. Для манёвров, я так понимаю, "чё-то" есть. Серого продавца можно найти на максэйле. Но это всё я про МСК. Как в СПБ - не изучал.