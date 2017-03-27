Вход
Профиль Блог Лента Активность

Покупка ойфона в кредит, как маркетинговое исследование.

27.03.2017 21:54 13 1 791 просмотр
Я вообще люблю рассказывать о банках. О разных банках, можно и о стеклянных, ну с огурцами, лучше венгерских, что бы голова за помидорами пролазила. И очень люблю рассказывать о кредитах. Ну как их взять, чтобы не нарваться, чтобы выгодно было тебе, а не только дяденьке банкиру, в его собственном доме на Бали. Потому сейчас я расскажу вам о том, как купить вот это самое. Ну поделку сумрачного заграничного гения – розовый ойфон 7 в кредит, но все еще без пап-мам, SMS и регистрации. Итак – задача, купить упомянутый выше дейвайс, выгодно, мне, мне а не дяденьке, мне а не салону связи, мне а не рептилоидам с планеты Небиру. Вдолбили себе это в подкорку мозга и начали.

Первое – на данный момент простым поиском по словам «ойфон 7 рассрочка» в этих ваших Интернетах вываливается куча ссылок. Это – замечательно. Второе – вы наверняка уже где-то засветили свой адрес, потому вам обязательно придет на почту рассылка «купи, вот без процентов, от банка и салона», это тоже хорошо. Третье – рассрочка это без процентов, мы же помним? А значит – очень выгодно.

Отбросим пока разного рода серые схемы продаж, когда вам вроде бы готовы отдать вожделенный телефон за -20 тысяч к официальному прайсу, правда только за наличку. Мы не за этим пришли. Мы даже вариант с покупкой в Европах пока не рассматриваем, хотя из-за курса там уже покупать выгодно. Мы просто – купить у официала, в рассрочку. Погнали.

Ключевые моменты – берем телефон ойфонь 7, черный, 128гигов, цена у официала 60000 рублей (на 10 или 100 рублей ниже, но это не критично). Мы – молодой, местами красивый человек, со стабильной работой и зарплатой, кредитным рейтингом за 99,5% от шкалы, имеющий какую-то там недвижимость где-то там где жизни нет.

Открываем почту и читаем. Вот у нас есть предложение от Tinkoff, тот самый размер, тот самый цвет. А мы еще и его любимый клиент, уж сколько лет. Заполняем заявку и! Отказ! Уже через 5 минут, в рамках автоматического скорринга. Это прекрасно и удивительно, и вот уже даже сотрудники банка вокруг тебя забегали и очень сильно удивлены отказом, ведь вы такой хороший? Но это автоматический скорринг, а роботы вас не любят. Потому пойдем дальше.

Вот аналогичное предложение от салона Связной с его партнерами, там аж три банка и среди них есть Тинькофф. Пойдем прокатимся до салона. Что там предлагают? «Конечно же, берите же!» - вам говорит правительство, а вы ему – «Так нету же!», - оно вам – «Так отож!». Ой. «Берите, конечно», - радостно вещает вам сотрудник салона, только еще на 6 тысяч надо будет оформить страховку или купить дополнительных услуг салона. Чего? Вот они эти ваши 25% годовых. В услугах, за которые вы заплатите и которые вам на фиг не нужны, а все остальное – честно. Отказаться можно, но в инструкции у продавца – настаивать, если не берут, отметить, что «без» и по возможности не принимать заявку. Потому (по секрету от продавца), откажешься от услуги, оформят криво и не пройдет. Ну отлично! Уходим из салона и идем в МТС!

МТС. Ну да, ну можно, у нас свой банк есть, он полностью прозрачен, вот условия, 10 процентов первоначальный взнос, кредит на 6 месяцев, по 9999 рублей в месяц. Ээээ… Не понял? 9999 умножить на 6 это уже 59990 рублей, то есть стоимость телефона, а куда делись 10% первоначального взноса? Ах страховка? Отказаться от страховки можно? Можно, но это будут базовые условия под 45% годовых? Спасибо, отказываемся.

Еще куда-то пойдем? Не надоело? Да пойдем конечно. Пойдем в ближайший магазин типа «дом-ремонт», там тоже телефоны продают. И купим этот телефон по кредитке с грейсом 55 дней (от него осталось дней 30), но зато с возвратом 5% от суммы «дом/ремонт» на счет в течении месяца. Считаем результат:

1. Отсрочка оплаты 30 дней, учтем в процентах на вклад, рублей 500.
2. 3000 рублей кешбека на кредитке.
3. 1500 бонусных рублей на счете магазина для покупки всякой мелочи типа таблеток для стиралки через месяц.

Итого: вожделенный ойфонь 7 со скидкой порядка 5000 рублей, что составляет 8,3%. Кажись выгодно. Берем.

Комментарии 13

Bililing  (Bililing)
#
Не понял, чем обычный вариант "купить в рассрочку" не угодил?
Там же вроде магаз делает скидку на покупку в размере процентов по кредиту.
Покупаешь "в рассрочку", по сути в кредит. И досрочно его тут же гасишь. Т.е. Проценты кредита и есть скидка. А 24 месяца рассрочки это так не хило процентов.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Bililing пишет:
Не понял, чем обычный вариант "купить в рассрочку" не угодил?
Там же вроде магаз делает скидку на покупку в размере процентов по кредиту.
Покупаешь "в рассрочку", по сути в кредит. И досрочно его тут же гасишь. Т.е. Проценты кредита и есть скидка. А 24 месяца рассрочки это так не хило процентов.


Перечитайте чем не угодил smile:) Тем, что либо его не дают, либо дают с нагрузкой полностью перекрывающей кредит. И в любом случае ты, что бы купить телефон выложишь больше чем на ценнике. smile:D Я просто сделал меньше чем на ценнике, на 5000 рублей. Все.
BasiL  (BasiL)
#
можно было еще попробовать тему "ой, а че это за бумажка про какую-то страховку? не, не надо!" и не подписываем. Все ,условия как со страховкой, только без smile:)
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
BasiL пишет:
можно было еще попробовать тему "ой, а че это за бумажка про какую-то страховку? не, не надо!" и не подписываем. Все ,условия как со страховкой, только без smile:)


Они умные и подсунут смешанный договор. Либо договор кредита на сложный договор. В принципе и там и там решаемо, но геморроя - куча.
Bililing  (Bililing)
#
Разве страховку нельзя вернуть всю в течение 3 дней с момента страхования?

Так и не понял, айфон новый Красный е или тут всё про обычный?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Bililing пишет:
Разве страховку нельзя вернуть всю в течение 3 дней с момента страхования?

Так и не понял, айфон новый Красный е или тут всё про обычный?


Можно, теоретически, но во первых - это не факт, во вторых - это лишний геморрой smile:) Я не об этом, если что...

На фиг мне новый и красный? Чем он отличается от старого и серого? Понтами? Так я не понимаю сколько денег в его стоимости это понты smile:)
Andrew  (rnandrew)
#
вот только в вашей схеме отсрочка оплаты 30 дней, а не полгода, а так оно и ежу понятно что дешевле сразу купить
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Andrew пишет:
вот только в вашей схеме отсрочка оплаты 30 дней, а не полгода, а так оно и ежу понятно что дешевле сразу купить


И что? Нет смысла покупать ойфон с кредит, если этот кредит стоит хоть каких-то денег. При рассрочке, честной, он стоит относительно базовой стоимости 0, то есть рассрочка уже выгодна. Не срослось? Будем брать дешевле.
Александр Кудриков  (akudrikov)
#
Только я одно не понял - а откуда "5% кешбэк" на категории повышенного кешбека (дом ремонт) по КРЕДИТКЕ ??
Вроде как эти 5% категории только на дебетовки действуют. Или вы про какое-то спецпредложение на определенный магазин?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Александр Кудриков пишет:
Только я одно не понял - а откуда "5% кешбэк" на категории повышенного кешбека (дом ремонт) по КРЕДИТКЕ ??
Вроде как эти 5% категории только на дебетовки действуют. Или вы про какое-то спецпредложение на определенный магазин?


А, что, остальные банки, ну кроме Тинькофф закрылись что ли?
Bililing  (Bililing)
#
В сухом остатке, это какое-то дорогое развлечение, и в итоге даже не красное. Ибо тут мы гасим всю сумму в грэйс период, а значит вся сумма у нас есть, просто мы её придерживаем на вкладе на месяц чтобы получить заветные 500р. в виде процентов.

Раз бабки есть, то можно купить "серый", цена 44-46 т.р. за 128гб чёрную семёрку, у более менее проверенных ребят. Цель "выгодно для себя" при этом сохраняется, а профит не +5к, а +15к.

Нет ли инструкции, где мы берём в рассрочку в банке с конскими процентами? Чтобы проценты был повыше и сумма этих процентов которые мы досрочно погасим была побольше. Ведь чем выше процент, тем больше их часть в общей сумме 59990. И чем больше процентов мы досрочно погасим и платить не будем, тем выше наш профит. Ещё желательно сюда в схему молдованина включить, чтобы отжать ещё и НДС. У меня сложилось впечатление, что Русский стандарт даёт кредиты вообще всем подряд без разбора. smile:-)
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Bililing пишет:
Нет ли инструкции, где мы берём в рассрочку в банке с конскими процентами? Чтобы проценты был повыше и сумма этих процентов которые мы досрочно погасим была побольше. Ведь чем выше процент, тем больше их часть в общей сумме 59990. И чем больше процентов мы досрочно погасим и платить не будем, тем выше наш профит. Ещё желательно сюда в схему молдованина включить, чтобы отжать ещё и НДС. У меня сложилось впечатление, что Русский стандарт даёт кредиты вообще всем подряд без разбора. smile:-)


Есть инструкция как купить в рассрочку у серый партнеров, с возвратом как страховки, так и быстрым погашением с перерасчетом процентов, экономия там порядка 20%, только геморроя конечно smile:)
Bililing  (Bililing)
#
Ну вот вам быстрый способ заработать ещё 10ку:
Купленный официально тел теоретически можно быстро сдать, ибо он не подошёл по цвету/размеру. Надо упирать в основном на то что большой красный Вам подойдёт намного больше чем этот маленький чёрный. Что маленький чёрный ваще не туда ни сюда.

Сдаёте его, получаете бапкивзад, и покупаете серый- профит 25%. Для манёвров, я так понимаю, "чё-то" есть. Серого продавца можно найти на максэйле. Но это всё я про МСК. Как в СПБ - не изучал.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения