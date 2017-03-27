Покупка ойфона в кредит, как маркетинговое исследование.

Я вообще люблю рассказывать о банках. О разных банках, можно и о стеклянных, ну с огурцами, лучше венгерских, что бы голова за помидорами пролазила. И очень люблю рассказывать о кредитах. Ну как их взять, чтобы не нарваться, чтобы выгодно было тебе, а не только дяденьке банкиру, в его собственном доме на Бали. Потому сейчас я расскажу вам о том, как купить вот это самое. Ну поделку сумрачного заграничного гения – розовый ойфон 7 в кредит, но все еще без пап-мам, SMS и регистрации. Итак – задача, купить упомянутый выше дейвайс, выгодно, мне, мне а не дяденьке, мне а не салону связи, мне а не рептилоидам с планеты Небиру. Вдолбили себе это в подкорку мозга и начали.



Первое – на данный момент простым поиском по словам «ойфон 7 рассрочка» в этих ваших Интернетах вываливается куча ссылок. Это – замечательно. Второе – вы наверняка уже где-то засветили свой адрес, потому вам обязательно придет на почту рассылка «купи, вот без процентов, от банка и салона», это тоже хорошо. Третье – рассрочка это без процентов, мы же помним? А значит – очень выгодно.



Отбросим пока разного рода серые схемы продаж, когда вам вроде бы готовы отдать вожделенный телефон за -20 тысяч к официальному прайсу, правда только за наличку. Мы не за этим пришли. Мы даже вариант с покупкой в Европах пока не рассматриваем, хотя из-за курса там уже покупать выгодно. Мы просто – купить у официала, в рассрочку. Погнали.



Ключевые моменты – берем телефон ойфонь 7, черный, 128гигов, цена у официала 60000 рублей (на 10 или 100 рублей ниже, но это не критично). Мы – молодой, местами красивый человек, со стабильной работой и зарплатой, кредитным рейтингом за 99,5% от шкалы, имеющий какую-то там недвижимость где-то там где жизни нет.



Открываем почту и читаем. Вот у нас есть предложение от Tinkoff, тот самый размер, тот самый цвет. А мы еще и его любимый клиент, уж сколько лет. Заполняем заявку и! Отказ! Уже через 5 минут, в рамках автоматического скорринга. Это прекрасно и удивительно, и вот уже даже сотрудники банка вокруг тебя забегали и очень сильно удивлены отказом, ведь вы такой хороший? Но это автоматический скорринг, а роботы вас не любят. Потому пойдем дальше.



Вот аналогичное предложение от салона Связной с его партнерами, там аж три банка и среди них есть Тинькофф. Пойдем прокатимся до салона. Что там предлагают? «Конечно же, берите же!» - вам говорит правительство, а вы ему – «Так нету же!», - оно вам – «Так отож!». Ой. «Берите, конечно», - радостно вещает вам сотрудник салона, только еще на 6 тысяч надо будет оформить страховку или купить дополнительных услуг салона. Чего? Вот они эти ваши 25% годовых. В услугах, за которые вы заплатите и которые вам на фиг не нужны, а все остальное – честно. Отказаться можно, но в инструкции у продавца – настаивать, если не берут, отметить, что «без» и по возможности не принимать заявку. Потому (по секрету от продавца), откажешься от услуги, оформят криво и не пройдет. Ну отлично! Уходим из салона и идем в МТС!



МТС. Ну да, ну можно, у нас свой банк есть, он полностью прозрачен, вот условия, 10 процентов первоначальный взнос, кредит на 6 месяцев, по 9999 рублей в месяц. Ээээ… Не понял? 9999 умножить на 6 это уже 59990 рублей, то есть стоимость телефона, а куда делись 10% первоначального взноса? Ах страховка? Отказаться от страховки можно? Можно, но это будут базовые условия под 45% годовых? Спасибо, отказываемся.



Еще куда-то пойдем? Не надоело? Да пойдем конечно. Пойдем в ближайший магазин типа «дом-ремонт», там тоже телефоны продают. И купим этот телефон по кредитке с грейсом 55 дней (от него осталось дней 30), но зато с возвратом 5% от суммы «дом/ремонт» на счет в течении месяца. Считаем результат:



1. Отсрочка оплаты 30 дней, учтем в процентах на вклад, рублей 500.

2. 3000 рублей кешбека на кредитке.

3. 1500 бонусных рублей на счете магазина для покупки всякой мелочи типа таблеток для стиралки через месяц.



Итого: вожделенный ойфонь 7 со скидкой порядка 5000 рублей, что составляет 8,3%. Кажись выгодно. Берем.