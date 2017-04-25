«Странные» грейсы, или о других льготных периодах кредитных карт. 60-100-200 дней.

Возобновляемый грейс.
Когда-то, от скуки, я написал о том, что такое «правильный грейс» и с чем его, собственно, едят.
Но нам же периодически звонят странные менеджеры к примеру Альфа-банки и пытаются рассказать что-то там о их волшебных кредитках. Можно конечно с ними весело на эту тему пообщаться, но очень часто они путаются в показаниях и не понимают, чем срочный грейс отличается от непрерывного. Вот давайте о этом самом срочном грейсе и поговорим.
Правильный, или непрерывный грейс мы рассматривали в этой статье и помним, что наличие задолженности на карте не прерывает грейс, если мы вовремя внесли сумму долга за прошлый расчетный период. Срочный грейс штука другая, это грейс возобновляемый, основное его отличие от «правильного грейса» - для возобновления льготного периода нужно закрыть долг полностью на день окончания льготного периода (полностью, а не долг по выписке). Работает он так:
В один прекрасный день мы совершаем первую операцию по нашей карте. В этот момент у нас начинается новый льготный период в 60-100-200 или какое-то иное количество дней, зависит от банка, выдавшего нам карту и типа карты. При этом у вас существуют два типа платежей – обязательные платежи по выписке и платеж закрытия льготного периода. Рассмотрим их подробнее:
1. Обязательный платеж – вне зависимости от того, когда вы совершили первую расходную операцию нового льготного периода, у вас всегда есть дата формирования выписки, к примеру - это 5 число месяца. Ну и дата обязательного платежа, обычно через 20 дней после даты формирования выписки, тут этой датой будет являться 25 число месяца. А также - сумма обязательного платежа, обычно она составляет от 5 до 10 процентов от задолженности по выписке. Вне зависимости от того сколько вы там по карте тратите в эту дату сумма указанного минимального платежа должна быть возвращена на карту. Грейс действует.
2. Платеж закрытия льготного периода – в зависимости от даты первой расходной операции открытого вами льготного периода у вас есть 60-100-200 дней в течении которых этот льготный период действует. До истечения данного срока вам нужно погасить задолженность по карте полностью. Если долг до конца льготного периода погашен, то любая следующая расходная операция создаст новый (или не создаст в случае Авангарда) льготный период на указанное число дней.
Что в этом хорошо и что плохо? Давайте для начала закроем вопрос с Авангардом и его 200 днями. Эта штука у него одноразовая, для тех клиентов у которых раньше не было кредитных карт в этом банке и работает только один раз – первый. Потом обычный грейс на 50 дней, а о нем мы уже в курсе и говорить не о чем.
Ну а теперь, подробнее разберем грейс от Альфа-банки в 100 дней.
Первое что бросается в глаза это наличие двух разных категорий платежей и двух разных периодов. Если обязательный платеж у вас всегда привязан к конкретной дате, то платеж закрытия расчетного периода всегда плавающий и зависит от даты первой операции нового льготного периода.
Второе – льготный период «до 100 дней» звучит намного выгоднее и интереснее чем «до 55 дней», так ли это? Да не совсем. Давайте посчитаем расходы и пополнения. Итак, мы очень равномерный клиент и тратим ежедневно 2000 рублей. Попробуем сравнить наши карты. Для простоты расчетов возьмем 120 дней (4 месяца) и пусть все месяцы будут по 30 дней.
Вот, так уже интереснее. И что же мы видим? Я сознательно скрыл дни в которых идут только расходы, они для нас особо не интересны, нам интересно погашение. И сколько денег мы по факту выиграли. Считаем из расчета 8% годовых на вкладе. Нас интересует три даты. Сумма на 55, 100 день и за период с 100 по 120, зачем? Сейчас увидите:
Грейс 100 дней:
• 55 дней – 648 рублей
• 100 дней – 2070 рублей
• Еще 20 дней – 101 рубль
Грейс 55 дней:
• 55 дней – 650 рублей
• 100 дней – 1387 рублей
• Еще 20 дней – 385 рублей
Вот что тут не так, догадаетесь? Да все просто. Мы же помним основное отличие возобновляемого грейса от «правильного»? Да, это полное закрытие долга до даты окончания льготного периода. И вот этот разрыв в долгосрочной перспективе, почти полностью нивелирует разницу в заработанных процентах. Очень хочется заменить таблицу на блок анализа и затолкать туда размазанные траты/пополнения в зависимости от реального профиля. Но для простейшего вывода хватит и этого.
А в целом вывод такой – в случае с кредитной картой с возобновляемым льготным периодом, особенно на 100 дней и более, наиболее выгодное ее использование – это крупные покупки в качестве первой расходной операции. Иметь данную карту как инструмент ежедневного использования – не выгодней чем использовать карту с нормальным непрерывным льготным периодом. Дальше стоит сравнивать уже программы лояльности, мильные, бальные, кешбека и стоимость обслуживания карты в год.
При этом есть ощутимая сложность в использовании карты – наличие двух типов платежей и двух разных сроков платежей. В целом, использовать карту я бы рекомендовал в одном случае – она для вас бесплатна и вам периодически, но не чаще чем раз в 3 месяца требуется делать крупные покупки.
Комментарии 11
https://www.pochtabank.ru/service/cards/120
А у ПочтаБанка в их карте "120 дней" - тоже такой кривой грейс как и у Альфы?
https://www.pochtabank.ru/service/cards/120
Судя по описанию на сайте он еще кривее Хочется верить, что в описании ошибка и работает так же как в статье.
Правильный, или непрерывный грейс мы рассматривали в этой статье и помним, что наличие задолженности на карте не прерывает грейс, если мы вовремя внесли сумму долга за прошлый расчетный период.
А я то думал, что честный грейс - это когда ты платишь проценты только с непогашеной суммы, а не со всей, если погасил не полностью. А у вас так вообще жесть. Или опечатка?
А я то думал, что честный грейс - это когда ты платишь проценты только с непогашеной суммы, а не со всей, если погасил не полностью. А у вас так вообще жесть. Или опечатка?
Где опечатка? И о каких процентах речь? Если вы платите какие-то проценты то о грейсе можно забыть.
Где опечатка? И о каких процентах речь? Если вы платите какие-то проценты то о грейсе можно забыть.
Воот. До недавнего времени у меня была такая схема погашения. Если я выплачивал минимальный платёж, то грейс продолжался, а проценты начислялись только на остаток непогашенной задолжености в порядке совершения операций со дня проводки. При поступлении средств гасились самые старые операции, и процент по ним уже не начислялся. Вот это я называю честный грейс.
Но эти в банке решили, что так слишком жирно, а аргумент то был, что типа "сложно считать", и теперь, с прошлого года, для попадания в грейс в следующем периоде надо гасить всю проведенную на день закрытия периода задолженность в расчётную дату. Иначе процент начисляется НА ВСЮ СУММУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ! И это вы называете правильныи грейсом?
Воот. До недавнего времени у меня была такая схема погашения. Если я выплачивал минимальный платёж, то грейс продолжался, а проценты начислялись только на остаток непогашенной задолжености в порядке совершения операций со дня проводки. При поступлении средств гасились самые старые операции, и процент по ним уже не начислялся. Вот это я называю честный грейс.
Но эти в банке решили, что так слишком жирно, а аргумент то был, что типа "сложно считать", и теперь (с прошлого года) для попадания в грейс в следующем периоде надо гасить всю проведенную на день закрытия периода задолженность в расчётную дату. Иначе процент начисляется НА ВСЮ СУММУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ! И это вы называете правильныи грейсом?
Никак не могу понять что вы имеете в виду? Если вы говорите об еще одном странном типе грейса - грейс на каждую операцию, то это одно. Если о порядке возвращения в грейс то совершенно другое. Если о порядке начисления процентов, то третье.
Я вообще ни в одной статье не говорил о том как можно выпасть из грейс периода и как он прерывается, если вообще прерывается.
Но по факту - есть два типа выпадения из льготного периода (за исключением случаев с изначально нельготными операциями) в первом случае грейс продолжает действовать для новых покупок, во втором не действует вообще. Во всех случаях проценты на каждую операцию рассчитываются ежедневно. Но, в первом случае они начисляются только на те суммы которые не были погашены в грейс и не находятся еще в состоянии "льготная", а во втором просто на все суммы которые не были погашены в грейс.
При этом итоговая сумма процентов у вас отличатся не будет, за исключением одного случая - возвращения к грейс. Если в первом случае вы получите остаточные проценты только за операции вне льготного периода, то во втором случае на все.
Я вообще ни в одной статье не говорил о том как можно выпасть из грейс периода и как он прерывается, если вообще прерывается.
Вы сами себе противоречите:
Правильный, или непрерывный грейс мы рассматривали в этой статье и помним, что наличие задолженности на карте не прерывает грейс, если мы вовремя внесли сумму долга за прошлый расчетный период. Срочный грейс штука другая, это грейс возобновляемый, основное его отличие от «правильного грейса» - для возобновления льготного периода нужно закрыть долг полностью на день окончания льготного периода (полностью, а не долг по выписке)
Это ключевой момент во всех ваших рассуждениях. Все вариации на тему грейса отличаются именно методом выпадения.
Честный грейс - это когда вы платите проценты за фактическое использование заёмных средств, если вы нарушили определенные условия - не закрыли долг на день расчётов (окончания льготного периода). Нечестный - это когда вы платите также и за уже погашенную часть. Но из ваших слов мне непонятно, нужно ли погасить всю задолженность льготного периода на день расчётов, чтобы следующие операции оказались в следующем грейсе, и что происходит с операциями, совершёнными в промежутке между днём выставления выписки и днём окончания льготного периода (день расчётов), если на этот день вся задолженность из выписки не погашена полностью, в вашем "правильном" грейсе.
Это ключевой момент во всех ваших рассуждениях. Все вариации на тему грейса отличаются именно методом выпадения.
Честный грейс - это когда вы платите проценты за фактическое использование заёмных средств, если вы нарушили определенные условия - не закрыли долг на день расчётов (окончания льготного периода). Нечестный - это когда вы платите также и за уже погашенную часть. Но из ваших слов мне непонятно, нужно ли погасить всю задолженность льготного периода на день расчётов, чтобы следующие операции оказались в следующем грейсе, и что происходит с операциями, совершёнными в промежутке между днём выставления выписки и днём окончания льготного периода (день расчётов), если на этот день вся задолженность из выписки не погашена полностью, в вашем "правильном" грейсе.
При чем тут вообще выпадение из грейса? Я их вообще не рассматриваю, мне не интересно платить банку проценты. Я рассматриваю именно условия при которых вы остаетесь в грейсе. Все остальное меня мало интересует, как там проценты начисляются я вообще думать не хочу. Да хоть 200% штрафа за выпадение, мне все равно. Вам интересно существовать вне грейса - ради бога, считайте сами.
Вам интересно существовать вне грейса - ради бога, считайте сами.
Да нет, оно мне вовсе не интересно, просто у вас логическая ошибка в изложении.
Да нет, оно мне вовсе не интересно, просто у вас логическая ошибка в изложении.
Где? Я вообще не рассматриваю варианты выпадения из грейса.
Альфа мне понравилась больше, что 60, что 100 дней, что с М-Видео бонусами. Особенно понравились условно бесплатные акционные золото и платины на 10 месяцев - все тоже самое, тока бесплатно. Использовала как для покупок среднего размера так и на повседневку. Странные промежуточные платежи лояльности в 5 % не напрягали. В грейс старалась вписываться. И конечно без Инет банка пользоваться их кредитками не прокатит - то еще минное поле.
Использовала маленькие не протоколированные банком особенности карт:
1) грейс можно закрыть в любой момент, делала перед покупками болеменски-ценных вещей, или перед началом сезона распродаж , чтобы максимально растянуть удовольствие от планируемых покупок и не влететь на %%
2) грейс в Альфе можно закрывать и не погашая всю задолженность. главное погасить уже "зачисленную" задолженность, а ту, что еще "висит" в неопределенности можно не трогать (инет банк вам в помошь).
3) при общении с любым грейсом полезно иметь запаску из депозитов, дабы в случае шухера не влететь опять же на %%. Да и депозит не хуже кешбека вам будет начислять %% прибыли, а кредитка бесплатная - она же бесплатная, расходов никаких (желательно или акционную условно бесплатную все же выцепить или хотя бы с чудесными бонусами (М-видео например))
4) если найдете карту которая умеет брать с других карт денешку без комисси, то будет ништяк в квадрате (раньше работала привязка альфа карты, к ВТБ инет банку, за снятие брали 0.5%, сейчас этого нету, зато есть наглючие карты, которые могут снимать вообще без комиссии с карт чужих банков) это дает возможность закрытия грейса когда вам левая пятка укажет.
Альфа - хорошие карты дает.
Альфа для шопоголиков - самое оно.
ВТБ-24 нету там 55 дней грейса для меня. все распродажи и ништяки не начинаются с 1-го числа каждого месяца распродажи и скидки, они ж и в конце месяца часто бывают и в итоге ВТБ-шные 55 дней бодренько превращаются в реальности в 19 дней грейса, а потом пролет на %%. а нынче у ВТБ-24 карты под 29 % годовых выдаются.
ВТБ-24 - это карты тока за хлебом в булошную ходить, для тратящих доход равномерно (а равномерно у нас, как известно, тратят тока пенсионеры - им ниче особо не надо уже)
Грейс от ВТБ-24 меня вгоняет в тоску, переходящую в депрессию
Я за неправильный грейс всеми четырьмя конечностями