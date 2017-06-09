Банки и деградация. Буде сплин.

Давайте сегодня поговорим о деградации?
Мы уже знаем, что все клиенты, любых банков должны быть инфантильными идиотами, но сами-то банки? Они же вроде как должны оставаться тем лучиком света, тем маяком к которому стремятся страждущие? Должны. Но – все не так.
Современный маркетинг, как я уже говорил – бессмысленный и беспощадный, современная схема построения бизнеса, вот здесь и сейчас подразумевает только одно – доходы. Доходы для владельца бизнеса любой ценой. И в определенный момент достаточно большая часть бизнесов впадает в странный режим повышения маржинальности. И все бы хорошо, если бы данная идея не становилась самой важной и самой главной. И вот уже неплохой вроде бизнес медленно и незаметно начинает разворачиваться к своему потребителю задом. Один из моментов повышения доходности бизнеса – снижение издержек. Нет, это не оптимизация бизнес-процессов, не разработка уникальных операционных схем, позволяющих экономить. Это – тупое и бесконечное снижение издержек на всем подряд. Главное – получить деньги и их не потратить. Пусть они останутся и тогда владелец заводов, машин, пароходов – сможет-таки купить себе яхту как у Абрамовича. Это – закон!
Мы запомнили? И теперь перейдем к банку Тинькофф. Все помнят, что это было? Высокотехнологичный банк, огромное число разработчиков, мы – ОйТи, мы лучший, современный, мы – прогрессивный. Мы можем сделать в этой стране первый онлайн банк! Мы можем того, мы можем сего! Да, они – могли. Но то, что происходит с банком сейчас заставляет меня задуматься, если не о вечном, то о том, что все – тлен.
Тут ведь как, я – человек работающий с этим банком с февраля 2012 года, и я все вижу. Более того – я еще и все помню. Вижу степень деградации поддержки и мрачно офигеваю от этого. Вижу принципы разработки программных систем банка и просто не нахожу слов. Помню, как оно было чуть раньше и вспоминаю набившую оскомину фразу «а раньше-то трава зеленее была».
Что удивительно – да, была-таки зеленее. Что это было тогда в 2012 году? Вы звонили на первую линию и вам говорили все(!) что, как, зачем. Тогда я хвастался, что нигде нет такой поддержки, когда оператор знает, о чем говорит, а не тупо следует скриптам. Прошло время, операторы начали откровенно тупить. Но! Мне запретили общаться с первой линией и все вроде хорошо – я, избранный, я говорю сразу с третьей линией, меня на нее переключают автоматом. А там – умные люди, не Маринки, хорошо? Да, хорошо. Но не забывайте, обычный клиент банка таких плюшек не получает, он всегда попадет к Маринке. Всегда… Что тогда было? Был один из удобнейших Интернет-Банков, пусть не без недочетов, но было куда расти и росли. Во что оно превратилось? В гонку за новыми версиями, даешь каждый год новый ИБ и пусть весь мир утрется! Даешь финансовый супермаркет с кучей непонятной и никому не нужной фигни. Даешь тяжелейшие интерфейсы, которые тормозят. Даешь новые, интересные ошибки! Я вам уже говорил, что поставил своеобразный внутренний рекорд? Ни месяца без глюка! Каждый месяц, а зачастую раз в пару недель я сдаю банку новый глюк в их интерфейсах, в ИБ, в МП, где-нибудь! Каждый месяц! В 2012 я этого представить себе не мог.
Но, время шло. Сегодня я пообщался с ПБ здесь, на banki.ru, и он показал всю степень некомпетенции. Сегодня, впервые ПБ не смог прочесть о чем мы говорили вчера, а вчера он уже соврал в ЛС, ну это был вопрос:
- Я вижу черную МИР, вы уверены, что выпустили Нашествие?
- Да, выпустили Нашествие.
- Принесли черную, печально, не перевыпускайте пока.
Это удивительно, наверное, что местный ПБ не может проверить, что же там выпустили. Но более удивителен другой диалог, более поздний, когда ПБ делал вид, что прочитать историю он не может и активно выставляет себя идиотом. Почему? Вы набрали на должность ПБ banki.ru Маринок? Да, я очень долго пытался объяснить ПБ что же тут не так, он в конечном итоге понял, более того, мне отзвонились сотрудники банка и перевыпустили карту. Бесплатно и вроде на то, что я хочу. Сможете в этот раз сделать карту в нужном дизайне?
Но я отвлекся. Мы говорим о деградации? Итак:
2012 – любой оператор которому я звоню знает все! На портале banki.ru царит АИ, который издевается над тупыми клиентами еще круче чем я. Лучший в мире Интернет банк.
2013-2014 – операторы все еще знают, более того – отвечают на твой вопрос раньше, чем ты его задал. На banki.ru царит АИ.
2015 – на banki.ru новая смена представителей, они не такие наглые, но все еще в курсе и могут. Операторы пока еще в теме. Самый страшный в мире Интернет банк. Пользоваться им я стал где-то с 2016 когда в старом стало все глючить.
2016 – на banki.ru представители те же, но ответ ПБ уже верен только на момент ответа, начинают ошибаться. Операторы, мне запрещают общаться с первой линией. Еще более новый и страшный интернет банк.
2017 – победа! Операторам третьей линии надо рассказывать, что они должны сделать, ПБ на banki.ru не способен прочитать личку и понять в чем вопрос, думать они уже разучились? Или у них скрипты? Инновационный интернет банк, такой же как в 2016 но пропала половина функций.
Я не знаю почему так. Я не знаю почему банк превращается в сборище людей, просто отбывающих работу. Меня удивляют ежегодные «обновления» ИБ, после которых все плюются, меня удивляет ежегодное снижение компетенции всех линий. Меня удивляет повышение количества сбоев. Ребята, вы – деградируете, поясните мне, почему так?
Комментарии 22
Думаю, с обсуждаемым банком тоже самое. Скорее всего, сам Тиньков перестал уделять банку столько внимания, как в период его становления, следовательно, многие решения принимают теперь наёмные работники, которым в общем-то плевать. Отсюда и результат.
Нет объективного контроля со стороны.
Олег , видимо, не вникает, ему только прибыль важна.
Когда минусы банка для клиентов перевесят плюсы, тогда и прибыли не будет....
Либо когда в сегменте рынка появится более адекватный конкурент.
Энтропия, что тут поделаешь. Беглое наблюдение показывает, что подобное происходит везде. Поколение, которое не видывало созидательных процессов, дети развалившейся системы образования и платной вышки, первая производная 90-х.
Думаю, банк был слишком хорош, поэтому неизбежная деградация ощущается особенно остро.
Тут удивляться нечему. Поясню на примере одной крупной торговой сети. Пока ею занимался сам хозяин, сеть росла и активно развивалась, везде был порядок и целесообразность. Когда предприятие набрало достаточные обороты, хозяин стал заниматься другими проектами, переложив управление на совет директоров. Начала расти бюрократия, на высокие посты стали пролезать бездари, являющиеся чьими-то сынками, стал раздуваться руководящий штат, пошли "тупые" решения, позволяющие зарабатывать на откатах, и т.д. и т.п....
Это вы не про пресловутый МИР, таки сдохший к 2010 году? Ведь слово в слово...
Ребята, вы – деградируете, поясните мне, почему так?
Нет объективного контроля со стороны.
Олег , видимо, не вникает, ему только прибыль важна.
Когда минусы банка для клиентов перевесят плюсы, тогда и прибыли не будет....
Либо когда в сегменте рынка появится более адекватный конкурент.
На самом деле я знаю почему так. Это одна из болезней роста бизнеса, переход качества в количество. Но очень не нравится факт, что это происходит с некогда любимым банком.
Почему именно 3я линия, а 2ая тогда на что?
Хрен его знает. Так сказали. Специалисты с расширенными полномочиями - третья линия.
инновации в деле, обычно 2х линий хватает, тут вот инновационная третья, уух, клиенты ж так любят когда их по 5 раз не туда переключают.
Ну, с точки зрения IT линий все таки 3, первая - операторы и техническая поддержка, вторая - системные администраторы, третья - специалисты. Как там у банка досконально я не знаю, но раз уж они ОйТи компания, подозреваю, что так же.
а МИР таки не сдох - нам его неделю назад выдали - живехонький