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Банки и ипотека, немного полезного.

14.07.2017 19:26 7 1 208 просмотров
Еще раз – здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о ипотеке, ну и длительных кредитах в том числе. Так или иначе, но – существуют люди, занявшие у банка кучу денег лет эдак на 10 и выплачивающие их на данный момент. А знаете ли вы, что … томительная секунда ожидания … при снижении ставки рефинансирования или ключевой ставки ЦБ РФ, вы технически можете требовать от банка пересмотра вашей процентной ставки, что по ипотеке, что по кредиту?

Как и почему это происходит? В целом у каждого банка по любому долгосрочному кредиту есть норма прибыли и она должна соблюдаться. Но – банк существо крупное, ему вот сейчас выплатить десяток миллионов и тут же снова взять их в долг – как почесаться. Потому в отличии от обычного физика банк может рефинансировать любой кредит, выданный им же, почти моментально. Из этого следует простое – если банк может рефинансировать ваш кредит в ЦБ, то он это сто процентов сделает, чтобы заработать чуть больше, как только снизится ключевая ставка.

И вот тут мы. Тоже не дураки, приходим в банк и – оп-па!
Что нужно сделать вам?

1. Выяснить минимальную и максимальную процентную ставку, которая действует сейчас в вашем банке по вашему типу кредита.
2. Если ваша процентная ставка по ипотеке или кредиту выше, а тем более если она выше максимальной ставки банка на данный момент взять в руки ноги и договор кредитования.
3. Явиться с документами в ваш офис вашего банка и написать заявление о пересмотре процентной ставки в связи с общим снижением процентной ставки по кредитам вашего типа.
4. Подождать, иногда пару дней, получить ответ.

Ну и как в старом анекдоте – тут у вас есть два выхода. Либо вам снизят ставку, либо вы можете пойти стандартным путем и поискать пути обычного рефинансирования в других банках. Ставка не так давно снизилась, попробуйте. Сбербанк, к примеру, активно меняет процент для кредитов выданных в 2014-2015 году, разумеется если вы их пнете.

Комментарии 7

Михаил Unembossed  (UnembossedName)
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Технически можно требовать чего угодно у кого угодно. Не понял смысла записи.
Камо Haiku_OS_User  (камо)
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Цитата
Михаил Unembossed пишет:
Технически можно требовать чего угодно у кого угодно. Не понял смысла записи.

У банка в такой ситуации выбор небольшой - либо удовлетворить требования клиента и сохранить его, либо отпустить (потерять клиента) на рефинанс в другой банк.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Михаил Unembossed пишет:
Технически можно требовать чего угодно у кого угодно. Не понял смысла записи.


Смысл в последней строке.
КАЗНАЧЕЙ  (Казначей24)
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Цитата
Камо Haiku_OS_User пишет:
Цитата
Михаил Unembossed пишет:
Технически можно требовать чего угодно у кого угодно. Не понял смысла записи.

У банка в такой ситуации выбор небольшой - либо удовлетворить требования клиента и сохранить его, либо отпустить (потерять клиента) на рефинанс в другой банк.


Поддерживаем Вас.

Как правило, отпускают smile:)
Анна Зейбель
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вот интересно, ипотека в россельхозе у нас. брали в 2013, ставка 13.75, ПСК почти 15%, сейчас выдают ипотеку чуть ли 10.25%. Стоит ли к ним обращаться?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
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Цитата
Анна Зейбель пишет:
вот интересно, ипотека в россельхозе у нас. брали в 2013, ставка 13.75, ПСК почти 15%, сейчас выдают ипотеку чуть ли 10.25%. Стоит ли к ним обращаться?


В любом случае стоит, даже если вам откажут, вы ничего не теряете.
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