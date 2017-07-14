Банки и ипотека, немного полезного.

Еще раз – здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о ипотеке, ну и длительных кредитах в том числе. Так или иначе, но – существуют люди, занявшие у банка кучу денег лет эдак на 10 и выплачивающие их на данный момент. А знаете ли вы, что … томительная секунда ожидания … при снижении ставки рефинансирования или ключевой ставки ЦБ РФ, вы технически можете требовать от банка пересмотра вашей процентной ставки, что по ипотеке, что по кредиту?



Как и почему это происходит? В целом у каждого банка по любому долгосрочному кредиту есть норма прибыли и она должна соблюдаться. Но – банк существо крупное, ему вот сейчас выплатить десяток миллионов и тут же снова взять их в долг – как почесаться. Потому в отличии от обычного физика банк может рефинансировать любой кредит, выданный им же, почти моментально. Из этого следует простое – если банк может рефинансировать ваш кредит в ЦБ, то он это сто процентов сделает, чтобы заработать чуть больше, как только снизится ключевая ставка.



И вот тут мы. Тоже не дураки, приходим в банк и – оп-па!

Что нужно сделать вам?



1. Выяснить минимальную и максимальную процентную ставку, которая действует сейчас в вашем банке по вашему типу кредита.

2. Если ваша процентная ставка по ипотеке или кредиту выше, а тем более если она выше максимальной ставки банка на данный момент взять в руки ноги и договор кредитования.

3. Явиться с документами в ваш офис вашего банка и написать заявление о пересмотре процентной ставки в связи с общим снижением процентной ставки по кредитам вашего типа.

4. Подождать, иногда пару дней, получить ответ.



Ну и как в старом анекдоте – тут у вас есть два выхода. Либо вам снизят ставку, либо вы можете пойти стандартным путем и поискать пути обычного рефинансирования в других банках. Ставка не так давно снизилась, попробуйте. Сбербанк, к примеру, активно меняет процент для кредитов выданных в 2014-2015 году, разумеется если вы их пнете.