А уж удобно-то как!

Банки, это банки. Как мы помним из уроков церковно-приходской школы, ПТУ или ускоренных курсов кройки и шитья – банки бывают разные. Бывают, например, банки трехлитровые, для огурцов, для варенья, маленькие майонезные и с широким горлышком, что бы голова за помидорами пролазила. Но сегодня мы поговорим о самом технологичном и инновационном банке – Тинькофф.
О банке Тинькофф рассказывать можно долго и много, зачастую даже интересно и со смыслом. Но сегодня я расскажу только об одном, конкретном эпизоде.
Вот было раньше в банке Тинькофф неудобно. Прям до скрежета зубовного было неудобно, потому как дополнительную карту для третьего лица к своему счету можно было заказать и получить только самому владельцу. А по-другому – никак. Вот не получается и все. Но банк Тинькофф он впереди планеты всей и буквально несколько месяцев назад напрягся, поднатужился и выдал на гора удивительную новость – теперь дополнительную карту на третье лицо может получить то самое лицо, там где ему, лицу, это удобно и куда это лицо может прийти и где ему, лицу, эту карту вручат.
Казалось бы – что может пойти не так? Но это же банк Тинькофф! И вот значится как оно было.
Буквально пару недель назад, некоторые третьи лица, благополучно умудрились поднять панику на ровном месте когда не нашли свою допку All Airlines (Синенькую) и по этому поводу решили, что ее украли злобные инопланетяне. Карта как вы понимаете была заблокирована по причине кражи и разблокировать ее уже не получится, потому как карта пошла в перевыпуск.
Консультант номер один легко и непринужденно заявил, что карту может получить только владелец счета. Пришлось рассказать консультанту, что он, мягко говоря, неправ. Консультант вину свою признал и переключил меня (владельца счета) на другого консультанта, который таки в курсе как оно все делается. Тут бы все и закончилось, но к сожалению, оказалось, что адрес, по которому нужно доставить карту я не знаю, ибо куда надо не доставляют, а куда доставляют надо ехать (чуете интригу?), потому мы отложили доставку до лучших времен.
Адрес я таки узнал, ну в формате "не нам и не людям", куда и той и иной стороне надо ехать. Консультант номер три так же был не совсем уверен, что карту может получить третье лицо, но таки перевел меня на четвертого консультанта, который оформил доставку. Все вроде бы хорошо, если бы это был не Тинькофф! Буквально через несколько минут консультант номер четыре перезванивает мне и жутко извиняется потому как доставить карту ну никак нельзя. Выпущена карта была давно, еще в те староглиняные времена когда доставить карту можно было только владельцу счета. И потому карта обречена на веки вечные находиться в том самом статусе, когда получить ее может только владелец. И никак иначе. Но в принципе можно закрыть эту карту полностью и выпустить новую, уже для третьего лица с получением третьим лицом (ага и годовое обслуживание в 590 рублей занесите еще раз). Вот оно, блин счастье, только паспортные данные третьего лица нужны. Ок. Берем еще одну паузу.
Пятый консультант закрыл карту Синенькую и таки правильно выпустил карту Черненькую, на третье лицо с доставкой третьему лицу. И третье лицо таки получило сегодня карту. И кажется все хорошо и наступил долгожданный Happy End. Но это же Тинькофф! Потому неожиданно после обеда я получил звонок от этого банка. Поднимаю трубку, а в трубке тишина. Жду, жду… И тут я вспомнил – робот говорилка Тинькофф ждет пока снявший трубку что-нибудь скажет, сам при этом молчит как партизан, ты его слушаешь, слушаешь, а он молчит как рыба об лед. Потому нужно сказать ему «але» или там «да-да» или, например, «чего молчишь тупая железяка?» и он вам что-нибудь тогда скажет. Правда здорово? Лично я никогда бы не догадался. Но меня уже предупреждали и я промямлил что-то типа «ага» на что робот радостно сообщил мне PIN к карте. PIN к карте для третьего лица, доставленной третьему лицу, адрес и время доставки согласуются с третьим лицом, документы получает третье лицо и расписывается в получении карты третье лицо, а PIN – мне. Потому, что Тинькофф банк – это безопасно, инновационно и технологично. Потому, что теперь, ну после того как я разгадал этот квест мне надо еще и записать PIN, потом связаться с третьим лицом и сообщить PIN ему. Это же так здорово!
Вот так я узнал, что такое инновации, прям будущим повеяло, прям вкалывают роботы, щастлифф человек!
Комментарии 6
Лорд, я чот нипонил, а они шта, на кредитки тоже допки на третьи лица штампуют? У мну чорни билет на кредитку (бо кука налита лимитом), так шта я нивкурси...
Допку на третье лицо можно сделать независимо от того кредитка она или дебетовка, но кредитка - платная.
Ну, в принципе, логика в этом есть. При получении карты "третьим лицом" есть некая вероятность, что доп. карту оформят мошенники (только не объясняйте мне, почему это ну вот никак не возможно - в этом мире возможно всё). А получение ПИНа основным владельцем, это небольшая предосторожность, чтобы в случае несанкционированного получения доп. карты ею нельзя было воспользоваться. Не удобно? - да, но мне кажется, проще продиктовать потом четыре цифры, чем доказывать, что деньги украли.
Выпуск допки на третье лицо возможен только при полной авторизации при звонке в банк. Если мошенники пройдут этот квест, то им не надо ничего выпускать, достаточно подать распоряжение на перевод всех средств куда-нибудь в Новую Гвинею.