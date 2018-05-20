Вход
Профиль Блог Лента Активность

Сколько стоят ваши паспортные данные? Ну, если вы курите?

20.05.2018 22:17 4 3 056 просмотров
Аллоха, мой бледнолицый друг!

Постоянные, временные и даже случайные читатели моего блога знают, что я люблю говорить о банках, любых в принципе банках, от трехлитровых и майонезных, до венгерских банок с огурцами, с широким горлышком, что бы голова за помидорами пролазила. Еще я люблю говорить о кредитах, разных, ну там «навязанный банком кредит, под 100500 процентов годовых с кабальными условиями, что всю жизнь не расплатиться, а уж как меня по почкам били, что бы я его взял» или «вот кредит, как заработать на нем денег». Сегодня я чего-то решил поговорить (написать) о другом. О ваших паспортных данных, внезапно, да? И о том, чего же они стоят?

Более постоянные, чем временные читатели моего блога знают, что я существо уникальное, умеющее собирать на себя все глюки вокруг. Такова моя планида, карма, жестокая реальность. А уж как любопытное существо, я еще и лезу куда ни попадя, увеличивая количество экспириенса прям за грань. Потому я расскажу вам забавное.

Итак, с полгода назад, хоронил я одного друга. Мероприятие печальное и мне не хотелось бы о нем упоминать, если бы не первое мое, тогда, столкновение с курительными палочками типа «дыма нет, запаха нет, а ты весь из себя куришь», курила эту фигню одна девочка и в общем ничего интересного этот момент не несет, я просто запомнил. И надо бы сказать, что я существо курящее, бросать не хочу, может быть даже просто не могу… важно – курю, потому некоторые вещи, связанные с табаком, меня - интересуют. И вот сегодня – развязка!

В нашем гипере, ну в том, что два шага от дома, не так давно появилась точка, продающая эти странные курительные палочки. И вот уже сейчас мы подходим к ответу на вопрос – сколько же стоят ваши паспортные данные? Далее – диалог (сокращенный):
- Здравствуйте, а вот расскажите мне, что это за фигня?
- Это устройство, для термического аналога курения табака, за счет отсутствия горения, то есть просто нагревания табачной смеси оно позволяет курить, без дыма и запаха.
- Ого и сколько оно стоит?
- 5990, но можно купить по акции 3990 и три пачки капсул в подарок, при оформлении гарантии, то есть вы получаете устройство, три пачки капсул и гарантию на два года, всего за 3990.
- Гм, а что надо для оформления этой вашей гарантии и акции?
- Ваши паспортные данные.
Все, на этом мысль останавливается. Итак, контора готова предложить вам 2000 рублей скидки, три пачки «табака» за 130 рублей штука и гарантию с заменой даже от «падения и утопления» всего лишь за ваши паспортные данные? Удобно, практично, хорошо!
Я их на фиг послал, но вы можете пойти и купить. Жду не дождусь следующего предложения, тыщ за 5, что бы купить мои ПД. А вы теперь сами можете посчитать, сколько же стоят ваши паспортные данные.

Комментарии 4

Лара Крофт  (ЛараКрофт)
#
Интересно, а за 5990р. без паспортных данных продадут? smile:D
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
Лара Крофт пишет:
Интересно, а за 5990р. без паспортных данных продадут? smile:D


Ага, продадут smile:)
BasiL  (BasiL)
#
ну договор "грантии" надо было тоже поглядеть. Там поди вообще огонь
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Цитата
BasiL пишет:
ну договор "грантии" надо было тоже поглядеть. Там поди вообще огонь


Да ну на фиг. Я сразу сбежал smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения