Сколько стоят ваши паспортные данные? Ну, если вы курите?

Аллоха, мой бледнолицый друг!



Постоянные, временные и даже случайные читатели моего блога знают, что я люблю говорить о банках, любых в принципе банках, от трехлитровых и майонезных, до венгерских банок с огурцами, с широким горлышком, что бы голова за помидорами пролазила. Еще я люблю говорить о кредитах, разных, ну там «навязанный банком кредит, под 100500 процентов годовых с кабальными условиями, что всю жизнь не расплатиться, а уж как меня по почкам били, что бы я его взял» или «вот кредит, как заработать на нем денег». Сегодня я чего-то решил поговорить (написать) о другом. О ваших паспортных данных, внезапно, да? И о том, чего же они стоят?



Более постоянные, чем временные читатели моего блога знают, что я существо уникальное, умеющее собирать на себя все глюки вокруг. Такова моя планида, карма, жестокая реальность. А уж как любопытное существо, я еще и лезу куда ни попадя, увеличивая количество экспириенса прям за грань. Потому я расскажу вам забавное.



Итак, с полгода назад, хоронил я одного друга. Мероприятие печальное и мне не хотелось бы о нем упоминать, если бы не первое мое, тогда, столкновение с курительными палочками типа «дыма нет, запаха нет, а ты весь из себя куришь», курила эту фигню одна девочка и в общем ничего интересного этот момент не несет, я просто запомнил. И надо бы сказать, что я существо курящее, бросать не хочу, может быть даже просто не могу… важно – курю, потому некоторые вещи, связанные с табаком, меня - интересуют. И вот сегодня – развязка!



В нашем гипере, ну в том, что два шага от дома, не так давно появилась точка, продающая эти странные курительные палочки. И вот уже сейчас мы подходим к ответу на вопрос – сколько же стоят ваши паспортные данные? Далее – диалог (сокращенный):

- Здравствуйте, а вот расскажите мне, что это за фигня?

- Это устройство, для термического аналога курения табака, за счет отсутствия горения, то есть просто нагревания табачной смеси оно позволяет курить, без дыма и запаха.

- Ого и сколько оно стоит?

- 5990, но можно купить по акции 3990 и три пачки капсул в подарок, при оформлении гарантии, то есть вы получаете устройство, три пачки капсул и гарантию на два года, всего за 3990.

- Гм, а что надо для оформления этой вашей гарантии и акции?

- Ваши паспортные данные.

Все, на этом мысль останавливается. Итак, контора готова предложить вам 2000 рублей скидки, три пачки «табака» за 130 рублей штука и гарантию с заменой даже от «падения и утопления» всего лишь за ваши паспортные данные? Удобно, практично, хорошо!

Я их на фиг послал, но вы можете пойти и купить. Жду не дождусь следующего предложения, тыщ за 5, что бы купить мои ПД. А вы теперь сами можете посчитать, сколько же стоят ваши паспортные данные.