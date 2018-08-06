Еще о ПД, или береги ПД смолоду, или как взять заем не беря заем...

Уж сколько нам открытий чудных...
Постоянные читатели моего блога знают, как я люблю кредиты. Что бы об этой части современного финансового мира я не забыл, мир благополучно подкинул мне подлянку. И сейчас я плавно обтекаю от всего этого действа, а конца и краю ему не видно.
Но давайте сначала.
С пару месяцев назад мне начал звонить странный сотовый абонент. Женский голос произносил «Але, вы меня слышите?» и отключался. Что уже странно, потому я забил этот номер телефона в Яндексе, в котором как известно найдется все. Номер засвечен последние 3 дня как номер коллекторов, по типу "чистильщик" и это меня напрягло. Но я пока еще спокоен, пока не нервничаю и даже готов с ними поговорить. А дальше стало намного интересней, дальше поступил реальный звонок.
Итак, примерно в 21 час вечера мне позвонило другое коллекторское агентство, с ними мы уже поговорили и выяснили, что по моим реальным паспортным данным, но с другими номерами телефона и другим адресом email (ну мы же понимаем, что адрес email регистрируется за минуту, а телефон купил бомж Василий с питерского вокзала) кто-то таки взял заем в МФО «Монеза» и сейчас я должен кучу бабла… Ок, дорогие мои, начинаем выяснять.
Итак, выясняем в каком БКИ хранится история этого МФО, всего за 450 рублей (да чтоб вас!) получаем кредитную историю НБКИ и охреневаем! У меня есть два займа от 23.03.2018 на сумму 5 и 7 тысяч рублей. Оба займа вернули своевременно, это называется «раскачка», теперь это МФО выдаст зарегистрированному пользователю займ намного больше. И они таки выдали, 23 и 25 тысяч рублей, 11.05.2018. Зашибись! Два МФО, упомянутая Монеза и Езаем! Красивые аж по самые помидоры!
Разумеется, у меня возникли вопросы как именно выдаются такие займы. Выяснено, если кратко, то очень просто – по загруженным, проверяемым онлайн документам, тупо на карту типа qiwi моментально по номеру телефона. Конечно выдают сперва минимум, но как вы понимаете мошенники нашли способ – они возвращают первый займ и дальше вам выдают уже суммы больше. И никого не долбит, что ни один нормальный человек при наличии у него кредитки с КЛ в 300 тыщ не будет брать микрозайм на 7000 рублей (тут я вру, была третья контора которая не дала), и всем пофиг, что проверять надо заемщика а не фото.
Но дальше все это дело надо разгребать. Так что начал. Во первых - позвонил в обе конторы, выяснил данные, подал предварительное заявление о мошенничестве. Операторы спокойные как танки, они просто временно заморозили "работу по возврату задолженности" и отозвали коллекторов, на неделю, что бы я им заявление по их форме прислал. Ну что же, начинаем.
Подано заявление в полицию, о возбуждении уголовного дела по ст. 159.1 УК РФ, в отношении неопределенного круга лиц. Дано объяснение оперу.
Копии заявления и талона-уведомления КУСП отправлены коллекторам (что-то звонить перестали, странно). Совершены звонки в оба МФО с целью напомнить, что я жду от них звонка СБ и письма с формами заявления, обещали максимально оперативно ответить. Ну что же, подождал несколько дней.
Ок, обе компании ООО МФК "Монеза" и ООО МФК "Е заем" прислали внутренние шаблоны заявлений о мошенничестве. И все бы ничего, если бы эти бланки, в части не относящейся к логотипу и адресу компании не совпадали бы на все 100%, так же они были присланы одним человеком с одного адреса электронной почты, даже почтовый адрес у них один. Удивительное рядом. Ну до кучи я почитал сегодня их шаблоны договоров, они там друг на друга ссылаются и прочие данные договоров совпадают. Ок, блин, заполняем и пишем досудебку. Отправляем все по емайл и почтой России.
Заявление:
Сама досудебка выглядела так:
Дальше больше. Идем менять паспорт, благо сейчас это делается за пару дней и без очередей. К слову, из-за ошибки паспортного стола я оказался женат! В прочем поправили ее за минуту, теперь я и женат и разведен в один день. Чудо.
Пока ждал ответа от обоих контор, поучил по почте замечательный документ. Подозреваю, что отправлен он был раньше чем отозвали дела у коллекторов, вот и приблудился, но сам документ шедеврален и фееричен.
Тут мне радостно сообщают, что ко мне приедет аж целый Инспектор Департамента выездного взыскания ООО "Эверест"! Это же не хрен с бугра, это личность, как сказал бы один известный персонаж - голова, ему палец в рот не клади! И этот инспектор будет тут проводить анализ данных относительно имеющегося у меня имущества и его состояния! Дом будет фотографировать и дверь. К слову дверь сфотографировать стоит, она как раз потянет на сумму возмещения.
Остальной текст не менее шедеврален. Интересно, кстати, что там указано в их анкетах по поводу работодателя и моих доходов. Ну да ладно, тут еще анкетка есть:
Текст анкеты тоже внушает. Но особенно внушает табличная часть. Тут дело в том, что мне по работе часто приходится заполнять разного рода таблицы и я прекрасно знаю как сложно вписать что-то в графы, если их размер изначально слишком мал. Я как-то давно отказался от получения кредита в одном банке, потому что заполнить место выдачи паспорта не смог, у них две строки было, а в паспорте три. Так вот, судя по этой "анкете" ее авторы прекрасно понимают, что заполнятся она не будет никогда. Попробуйте в графу "место нахождения имущества" списать что-то вроде "Московская область, г. Химки, ул. Федора Задунайского, д. 5, кв. 255"? Но зато на "состояние имущества по 5-ти бальной шкале" выделено столько места, что прямо глаз радуется.
В общем, хоть повеселили. Рассчитана эта писанина понятно на что, на неграмотного "заемщика" не понимающего что вообще происходит или маргинальную личность давно пропившую мозги. Принцип простой - запугать, а вдруг отдаст этот самый долг. Но вот я к этим личностям не отношусь и долга у меня нет и договор вы заключили неизвестно с кем.
Ну и результат, два ответа, приведу только один, так как они одинаковые, как под копирку:
Тут в принципе интересно только одно, "договор микрозайма заморожен", то есть не признан незаключенным, не закрыт, не отменен. "Заморожен", это означает, что сейчас "контора" все еще считает, что договор заключен мною, просто пока молчит. Не требует денег, ждет неизвестно чего. Отсюда простой вывод, либо ты ждешь 3 года, что бы прошел срок исковой давности и надеешься на лучшее, либо подаешь в суд. Мой вариант второй. Продолжаем:
Вот это уже интересней. Это данные и очень интересные данные. Из того, что можно прочесть:
1. Мошенники знали где я работал (именно работал, на дату взятия займа я уже работал в другой организации).
2. Мошенники не знали как реально называется организация, дело в том, что "Из рук в руки" это название проекта, а не ООО.
3. Мошенники регистрировались из г. Хотьково МО, Интернет провайдер "ООО «ОТС»", в теории можно запросить данные о времени регистрации и понять кто именно в этот момент работал под этим IP, это вопрос к правоохранительным органам. Мы такую информацию хранили (да, я работал в провайдере).
4. Есть номер мобильника, Теле2.
5. Рабочий номер указан вроде верно, но верен он на прошлый год, с конца января его не существует, контора тогда закрыла договор.
6. Карта получателя - неименная виртуальная карта Тинькофф.
Ну и на этом пока все. Готовлю иски в суд.
Комментарии 12
Думаю доблестные полицейские по этим данным должны быстро найти человечков.
Хотя конечно может это просто комп-зомби с бекдором...
эт чё, пацаны неизвестно кому, просто на карту денежки отправляют?
В принципе - да, неизвестно кому. Мне человек 5 отписалось с подобными историями. При чем география очень разная, есть с Владика, так что прицепиться к какой-то одной точке сложно. И способы вывода, разные виртуалки Тинькофф и Киви.
"хацкеры" спалились по айпи
Думаю доблестные полицейские по этим данным должны быстро найти человечков.
Хотя конечно может это просто комп-зомби с бекдором...
Там еще телефоны, номера карт в Тинькофф, вдруг да чего написали на тему "авторизации", 50 штук вывести это лимитов по 15 тыщ не хватит.
Вопрос в том, что с такими случаями ничего не сделать. ПД оставляешь просто везде, банки, больницы, телекомы и тд. Как обезопаситься?!
Паспорт менять каждые полгода
Разве можно просто так поменять паспорт?
"Идем менять паспорт, благо сейчас это делается за пару дней и без очередей."
Разве можно просто так поменять паспорт?
Конечно. На госуслугах заполняешь заявление, ставишь причину "изменение внешности" (так пошлина ниже) и спокойно меняешь.
Подозрительно быстро они согласились на отзыв претензий и тем более на исправление КИ. С реальными деньгами так легко не расстаются. Тем более что в условиях МФО Монеза при первичном гуглении написано, что займы выдают на именные карты, на виртуальные нет. И эта отправка заявлений с одного емейла тоже наводит на определенные размышления.
Все у них прекрасно. Как они заявили сотрудникам УВД - нам проще списать, чем разбираться, но если вы по нашей информации кого-то найдете, то тогда мы очень быстро сделаем вам заявление.