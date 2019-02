Популярные сообщения

Праздник к нам приходит! (с) На этот раз придётся потрудиться несколько больше и обладать некоторыми познаниями в английском языке, зато и добыча будет поболее. Антивирусный комплекс McAfee LiveSafe бесплатно на 1 год на 30 (!) устройств Windows, MacOS, iPhone, iPad, Android. Заходим на страницу промо-акции и нажимаем на кнопку GET IT FREE. На открывшейся странице заполняем все строки, в том числе вводим данные своей действующей банковской карты (можно использовать виртуальные карты), плата с неё взята не будет. Далее жмём кнопку Agree & Continue. Далее заходим в свой аккаунт, переходим в меню My Account -> My Products, где выбираем продукт для установки. Следующие действия обязательны и не говорите потом, что я вас не предупреждал! Для того, что бы по окончанию года с вашей карты автоматически не списали деньги на продление лицензии, мы сразу же отключаем это автопродление. Идём в личный кабинет My Account -> Auto-Renewal Settings и отключаем Uninterrupted Protection, нажав на кнопку ON, а затем Turn off -> Читать далее