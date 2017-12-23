Популярные сообщения

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Иван Кроликов - Заболоцкий 23.12.2017 23:49 lostintime
McAfee LiveSafe бесплатно на 1 год.
Праздник к нам приходит! (с) На этот раз придётся потрудиться несколько больше и обладать некоторыми познаниями в английском языке, зато и добыча будет поболее. Антивирусный комплекс McAfee LiveSafe бесплатно на 1 год на 30 (!) устройств Windows, MacOS, iPhone, iPad, Android. Заходим на страницу промо-акции и нажимаем на кнопку GET IT FREE. На открывшейся странице заполняем все строки, в том числе вводим данные своей действующей банковской карты (можно использовать виртуальные карты), плата с неё взята не будет. Далее жмём кнопку Agree & Continue. Далее заходим в свой аккаунт, переходим в меню My Account -> My Products, где выбираем продукт для установки. Следующие действия обязательны и не говорите потом, что я вас не предупреждал! Для того, что бы по окончанию года с вашей карты автоматически не списали деньги на продление лицензии, мы сразу же отключаем это автопродление. Идём в личный кабинет My Account -> Auto-Renewal Settings и отключаем Uninterrupted Protection, нажав на кнопку ON, а затем Turn off -> Читать далее
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Иван Кроликов - Заболоцкий 20.12.2017 23:32 lostintime
Как получить бесплатно на 1 год антивирус Trend Micro Internet Security.
И вот снова бесплатный подарок к Новому Году. На этот раз в виде антивирусного комплекса Trend Micro Internet Security для 3-х устройств (Windows, MacOS, Android). Что бы его получить, надо перейти на страницу промо-акции. Не удивляйтесь, что она будет на языке Бальзака и Мольера. Вставляем в окошко Email Professionne адрес своей электронной почты Gmail, для такого дела можно и завести аккаунт на ней. Если нет желания, то используйте отечественные почтовые сервисы, но результат не гарантируется. Через некоторое время (может даже через 2-3 часа, так как желающих попользоваться бесплатно этим продуктом много) на вашу почту приходит серийный номер. Скачать дистрибутивы антивируса можно по ссылкам в пришедшем письме или следующим ссылкам: Trend Micro Internet Security для Windows. Trend Micro Internet Security для MacOS. Trend Micro Internet Security для Android. Антивирусный комплекс достойный, вендор входит в пятёрку лидеров антивирусной индустрии. Читать далее
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Иван Кроликов - Заболоцкий 15.12.2017 16:48 lostintime
Как получить бесплатно на 1 год антивирус F-Secure SAFE.
А сегодня я расскажу как получить в бесплатное пользование на 1 год неплохой антивирус F-Secure SAFE для 5-и устройств, в числе которых могут быть ПК, смартфоны, планшеты и Mac. Для этого нам нужно на время установить в браузер расширение, меняющее IP адрес компьютера на IP в United Kingdom (Великобритания), например Browsec VPN для Chrome или Browsec VPN для Firefox и выбрав в его настройках United Kingdom. Продвинутым пользователям объяснять не буду, они и сами знают с помощью чего и как изменить IP на нужный. Далее заходим с помощью браузера с этим расширением на страницу акции. Теперь заполняете форму регистрации - имя, фамилия, адрес электронной почты (лучше не использовать российские почтовые сервисы), задаёте пароль и нажимаете кнопку "Create account" для создания учетной записи. Затем подтверждаете регистрацию по ссылке, пришедшей на указанную вами почту. Потом на странице учётной записи - https://mysafe.f-secure.com/ в правом нижнем углу в выпадающем меню выбираете вместо United Kingdom - Russian Federation и страница отображается на русском языке. Читать далее
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Иван Кроликов - Заболоцкий 26.10.2016 00:10 lostintime
Невозможность изменить пароль на свой в СБОЛ. Решение проблемы.
В последнее время в темах про Сбербанк и его ИБ СБОЛ, всё чаще встречаются возмущения клиентов, которые не могут самостоятельно изменить пароль на свой, так как им новый пароль приходит по СМС, что конечно не является надёжным способом замены пароля. Выход есть, получен через тех.поддержку СБОЛ и способ работает. Если для входа в систему Вами используются данные, сформированные Банком (идентификатор и/или постоянный пароль, созданный банком), то в настройках Вам будет доступно только формирование нового пароля от Банка. Для создания собственного логина и пароля для входа в систему Сбербанк Онлайн требуется пройти самостоятельную регистрацию на странице входа в систему (рядом с кнопкой «Войти» доступна функция «Регистрация»). Для проведения регистрации потребуется ввести полный номер карты, подключенной к услуге мобильный банк. Если система будет показывать сообщение, что Вы уже являетесь пользователем Сбербанк Онлайн, то для создания собственных логина и пароля потребуется выбрать функцию «Создайте новые логин и пароль». Читать далее
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Иван Кроликов - Заболоцкий 04.09.2015 14:40 lostintime
Мобильные антивирусы для смартфонов на Android.
В настоящее время с каждым днём увеличивается количество вредоносных приложений для операционной системы Android, направленных на хищения средств владельцев смартфонов, работающих на этой системе. В связи с этими тенденциями очень желательно использовать мобильные антивирусы для этой платформы, так как даже установка приложения из Google Play не гарантирует 100% антивирусную чистоту приложения. Начнём с бесплатных вариантов. Из этой категории я бы порекомендовал сначала попробовать Trend Micro Dr. Safety, может быть вы на нём и остановитесь. Для более высокой защиты необходимо провести небольшие настройки антивируса. Функции - Сканирование угроз - Значок шестерёнки в правом верхнем углу - Сканирование карты памяти (установить галку) - Настройка Сканирования - Сканировать все файлы. http://i.piccy.info/i9/c51206359b048f569f0f48967ea3047f/1453635172/4868/995586/sshot_3_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-01-24-11-32/i9-9311872/180x240-r/i.gif http://i. Читать далее
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