Мобильные антивирусы для смартфонов на Android.

В настоящее время с каждым днём увеличивается количество вредоносных приложений для операционной системы Android, направленных на хищения средств владельцев смартфонов, работающих на этой системе. В связи с этими тенденциями очень желательно использовать мобильные антивирусы для этой платформы, так как даже установка приложения из Google Play не гарантирует 100% антивирусную чистоту приложения.
Начнём с бесплатных вариантов.
Из этой категории я бы порекомендовал сначала попробовать Trend Micro Dr. Safety, может быть вы на нём и остановитесь. Для более высокой защиты необходимо провести небольшие настройки антивируса.
Функции - Сканирование угроз - Значок шестерёнки в правом верхнем углу - Сканирование карты памяти (установить галку) - Настройка Сканирования - Сканировать все файлы.
Trend Micro Dr. Safety.
QR-код Trend Micro Dr. Safety.
Антивирус Dr.Web Light.
QR-код Антивирус Dr.Web Light.
Kaspersky Internet Security - базовая версия.
QR-код Kaspersky Internet Security.
McAfee Security & Power Booster - free.
QR-код McAfee Security & Power Booster - free.
Bitdefender Antivirus Free.
QR-код Bitdefender Antivirus Free.
Avast Mobile Security.
QR-код Avast Mobile Security.
AVG AntiVirus FREE.
QR-код AVG AntiVirus FREE.
Существуют и другие бесплатные мобильные антивирусы, но я советую продукты лидеров рынка антивирусной индустрии.
Теперь переходим к платным версиям, которые имеют дополнительные возможности по сравнению с бесплатными.
ESET Mobile Security & Antivirus. Цена - 480 руб./год.
После установки приложение автоматически активирует все PREMIUM функции на 30 дней – без подписки. После этого вы сможете использовать базовую версию - бесплатная и бессрочная, или улучшить ее до PREMIUM версии.
QR-код ESET Mobile Security & Antivirus.
Kaspersky Internet Security. Цена - 300 руб./год.
QR-код Kaspersky Internet Security.
Dr.Web Security Space. Цена от - 129 руб.
QR-код Dr.Web Security Space.
Norton Security & Antivirus.
Бесплатная пробная премиум-версия на 30 дней — не требуется информация о кредитной карте. После завершения пробного периода можно продолжить работу с БЕСПЛАТНЫМИ функциями для защиты вашего устройства!
QR-код Norton Security & Antivirus.
Bitdefender Mobile Security & Antivirus. Цена - 9.95 USD.
QR-код Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
Владельцам смартфона с установленным антивирусом необходимо понимать, что антивирус не является полной гарантией отсутствия вируса на устройстве, а только значительно снижает его появление и функционирование.
Поэтому необходимо не устанавливать приложения из недоверенных источников и не устанавливать Root доступ для смартфонов, использующихся как элемент управления финансовых операций.
Так же необходимо при возможности обновлять версию операционной системы Android, так как вместе с обновлением устраняются найденные уязвимости операционной системы, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
Некоторое представление об эффективности мобильных антивирусов даст следующий тест.
Тестирование PCSL: Лучшие антивирусы для Android: Январь 2015.
(Следует учитывать, что тест проводила китайская лаборатория и соответственно в первые ряды победителей затесался антивирус из Поднебесной. Так что к результатам теста относимся с пониманием этой ситуации).
Комментарии 13
Не надо объявлять Norton Mobile Security для Андроид бесплатным. он еще как платный после 30 дней.
Базовые функции предоставляются бесплатно и после 30 дней работы. В них входят:
• Антивирус: защита вашего смартфона или планшета от вредоносных приложений.
• Базовая защита от кражи: удаленная блокировка потерянного или украденного Android-устройства с помощью SMS-сообщения
• Сканер: сканирование и удаление приложений, содержащих вредоносный код/вирусы, которые могут причинить вред устройству или замедлить его работу.
Имхо, за бесплатно даётся достаточно.
Но критика учтена и данный антивирус переведён в группу платных антивирусов.
Международная антивирусная компания ESET представила специальную версию интеллектуального решения ESET NOD32 Mobile Security для Android – «Мобильная Безопасность». Продукт предназначен для абонентов ОАО «ВымпелКом» (ТЗ «Билайн»).
Специальная версия ESET NOD32 Mobile Security в режиме реального времени предотвращает заражение мобильного устройства вредоносным ПО. Приложение автоматически обновляет вирусные базы, при этом оператор не взимает плату за трафик обновлений.
«Мобильная Безопасность» также поддерживает функцию «Антивор», которая помогает найти украденное или потерянное устройство или удаленно его заблокировать.
Для получения ссылки для загрузки приложения ESET NOD32 Mobile Security для Android («Мобильная Безопасность») абонентам «Билайн» достаточно позвонить по бесплатному номеру 0758.
Скачать приложение «Мобильная Безопасность» можно в интернет-магазине Google Play.
QR-код приложения «Мобильная Безопасность».
Лаборатория AV-Test опубликовала результаты тестирования на уровень защиты и удобство использования 25 мобильных антивирусов на платформе Android 5.1.1, проводимого в сентябре 2015 года.
В тестировании использовали последние версии мобильных антивирусов, доступные на момент испытания. Приложения могли обновляться в любое время и делать запросы своим "облачным" службам. Тестирование было ориентированы на обнаружение вредоносных программ и оценку удобства использования, учитывая производительность приложений и ложные срабатывания. Также оценивался функционал каждого приложения. Антивирусы для Android должны были продемонстрировать свои возможности, используя все компоненты и уровни защиты.
Для оценки уровня защиты (Protection) проверяется уровень обнаружения на мобильных угрозах реального времени и репрезентативном наборе вредоносных приложений, выявленных в последние 4 недели, который собирается силами лаборатории AV-Test. В сентябре использовались 4541 и 2827 образцов соответственно.
Параметр Юзабилити (Usability) - удобство использования - учитывает производительность мобильного антивируса и ложные срабатывания. Оценивается влияние на заряд батарею, замедление устройства при нормальном использовании и количество генерируемого трафика. В сентябре 2015 года ложные срабатывания проверялись на безопасных приложениях из Google Play (1988 образцов) и других сторонних магазинов приложений (980 образцов).
Результаты тестирования антивирусов для Android в сентябре 2015 года:
Общий уровень обнаружения:
На графике ниже показан общий уровень обнаружения мобильных угроз при тестировании антивирусов на защиту от вредоносных приложений.
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Полная версия - это наиболее полная защита мобильного устройства, включающая онлайн проверки ПО, блокировки опасных ссылок и обеспечивающая сохранность личных данных. Для использования всех функций загрузите приложение на устройство и в приложении нажмите кнопку «Получить все функции».
Приложение будет работать на версиях OS Android 2.3 - 5.
Стоимость - 99 руб. с НДС за 12 месяцев (т.е. в 3 с лишним раза меньше, чем обычно - 300 руб.) .
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Результаты тестирования антивирусов для Android в январе 2016 года:
На графике ниже показан общий уровень обнаружения мобильных угроз при тестировании антивирусов на защиту от вредоносных приложений.
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По прежнему актуальна рекомендация выбирать лидеров европейского и американского происхождения. Китайцев всё так же не рекомендую по причине тотального сбора информации с вашего устройства и невысокого качества самих антивирусов, несмотря на высокие рейтинги в тестах.
AV-Test: Лучшие антивирусы для Android. Март 2016.
Результаты тестирования антивирусов для Android в марте 2016 года:
Общий уровень обнаружения мобильных угроз при тестировании антивирусов на защиту от вредоносных приложений:
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Общий уровень обнаружения мобильных угроз при тестировании антивирусов на защиту от вредоносных приложений:
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А вот и свеженький тест антивирусов для мобильных устройств, первый в этом году.
Protection - уровень защиты антивируса.
Usability - производительность и ложные срабатывания.
Features - функциональность приложения.
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Рекомендации в общем, как обычно, на не китайские устройства (имеется ввиду не страна производства, а бренд) не устанавливать китайские антивирусы и прочие программы. На китайцев можно ставить, там уже у некоторых экземпляров слив данных заложен на уровне прошивки.
Следующая рекомендация: на устройства с Android неопытным пользователям всё таки стоит установить хотя бы бесплатный антивирус, пусть он и не панацея от зловредов, но часть заразы остановит, что бы потом не переживать за утерянные средства и нервы.
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Согласен с этими словами ! 100 % !
Специалисты лаборатории AV-Test протестировали эффективность 20 антивирусных решений для мобильных устройств на базе Android и пришли к выводу, что фирменный антивирус Google - Play Protect хуже всех защищает гаджеты от вредоносного ПО.
В то время как другие антивирусные продукты находят свежие версии вредоносов (обнаруженные за последние четыре недели) для Android в 99%-100% случаев, успешность Play Protect составила всего 65,8%. В испытании на обнаружение более ранних вариантов вредоносного ПО для Android 13 из 20 тестируемых антивирусов продемонстрировали результат в 100%, все остальные (кроме Play Protect) – в 93% и выше. Результат Play Protect оказался хуже всех – 79,2%. Play Protect стал единственным продуктом, не получившим сертификацию AV-Test.
Google представила Play Protect в июле 2017 года, данный антивирус впервые участвует в тестировании AV-TEST.
В числе лучших антивирусов оказались решения от Trend Micro, Symantec, Sophos, Cheetah Mobile, Bitdefender и Antiy – все они смогли обнаружить вредоносный код в 100% случаев. Немного худшие показатели продемонстрировали Tencent и McAfee (99,9%), G Data, Ahn Lab и Avast (99,8%).
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Самый дорогой...его наверна установлю. Рекомендуете для Мегафон ?
ESET Mobile Security & Antivirus. Цена - 480 руб./год.
Самый дорогой...его наверна установлю. Рекомендуете для Мегафон ?
Да я считаю, что от оператора это не зависит. Хотите ESET, ставьте ESET, через 30 дней бесплатного пользования, у него останется бесплатный базовый функционал навсегда. И платить ничего не надо.
Желаете другой, выбирайте. Вот вам рейтинг лаборатории AVTEST за 09.2017. Наличие платности подразумевает в основном расширенный функционал и удобства.