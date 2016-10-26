Невозможность изменить пароль на свой в СБОЛ. Решение проблемы.

В последнее время в темах про Сбербанк и его ИБ СБОЛ, всё чаще встречаются возмущения клиентов, которые не могут самостоятельно изменить пароль на свой, так как им новый пароль приходит по СМС, что конечно не является надёжным способом замены пароля. Выход есть, получен через тех.поддержку СБОЛ и способ работает.

Если для входа в систему Вами используются данные, сформированные Банком (идентификатор и/или постоянный пароль, созданный банком), то в настройках Вам будет доступно только формирование нового пароля от Банка.

Для создания собственного логина и пароля для входа в систему Сбербанк Онлайн требуется пройти самостоятельную регистрацию на странице входа в систему (рядом с кнопкой «Войти» доступна функция «Регистрация»).

Для проведения регистрации потребуется ввести полный номер карты, подключенной к услуге мобильный банк.

Если система будет показывать сообщение, что Вы уже являетесь пользователем Сбербанк Онлайн, то для создания собственных логина и пароля потребуется выбрать функцию «Создайте новые логин и пароль». При осуществлении входа в систему по самостоятельно созданным логину и паролю в настройках также будет доступна функция самостоятельной смены логина и пароля.

Кроме всего этого, первый платёж придётся подтверждать через оператора ГЛ (паспортные данные, номер карты, кодовое слово, номер счёта на который производится оплата).