Популярные сообщения

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Александра Лозовая 11.07.2016 00:00 alex_loz
Аналитика в виде инфографики (DIXY Group)
UPD Брокер начал присылать обзоры в хорошем оформлении и удобном формате. Спасибо за внимательность к клиентам! Интересный формат отображения данных, надеюсь инвестбанки обратят на него внимание. Мой брокер (один из крупнейших банков РФ) присылает мне аналитические обзоры в excel, это совсем не comme il faut http://tnocapital.com/wp-content/uploads/2016/05/dixy-group-2015.png
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Александра Лозовая 02.04.2015 23:14 alex_loz
Клиенты осваивают новые технологии)
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Александра Лозовая 10.10.2013 10:39 alex_loz
Очень рада была увидеться с Андреем Верниковым и поделиться взглядом по российскому рынку (видео)
Если Америка не дефолтнет, то я жду закрытия года на 1650 пунктах по ММВБ – то есть +10%. Читать далее
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Александра Лозовая 08.08.2013 13:16 alex_loz
Не храните деньги в сберегательной кассе, там от них никакого толка
Жесть как она есть: доходность сберегательных счетов в США составляет в среднем 0,08%, а стандартный сберегательный сертификат на год принесет владельцу 0,24%. Напомню, что инфляция в США составляет около 1,7%. Читать далее
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Александра Лозовая 22.10.2012 11:08 alex_loz
Американские банки пойдут на риск, если власти США предотвратят «фискальный обрыв»
Третий квартал стал худшим с начала года для большинства крупнейших банков США (подробнее по отчетам здесь). В секторе наметились 2 негативные тенденции, которые, по-видимому, будут преобладать в ближайшие несколько кварталов. : Читать далее
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Александра Лозовая 02.10.2012 15:39 alex_loz
Торговая идея: продажа спреда Сбербанк/ВТБ
ВТБ по ключевым показателям уступает Сбербанку в 2—2,5 раза, и дисконт ВТБ к Сбербанку справедлив. Но справедливо ли текущее различие в 3,6 раза? Полагаю, что нет, и в качестве торговой идеи предлагаю продавать спред Сбербанк/ВТБ (лонг по ВТБ и шорт по Сбербанку) в расчете на его снижение к среднему значению в перспективе ближайших месяцев. Расчеты и обоснование можно посмотреть здесь
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Александра Лозовая 02.10.2012 14:08 alex_loz
Любопытный прогноз на конец 2012 - начало 2013 года, приправленный астрологией и симпатичными графиками
Поделюсь интересным материалом о том, что на 2013 год придется циклический пик солнечной активности, который сопровождается увеличением биологической и поведенческой активности людей, что находит отражение в экономике в виде склонности к риску, спекуляциям и инфляционному росту цен. Мягкая монетарная политика настоящего времени создает благоприятные условия для такого рода сценария. Читать далее
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Александра Лозовая 29.08.2012 11:44 alex_loz
Сбербанк - буквально пару слов после отчета
Доходность активов и собственного капитала Сбербанка в 1 полугодии 2012 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3% и 26% соответственно с 4% и 33%. Чистая прибыль за полугодие составила 175 млрд рублей (аналогичный период 2011 года - 176 млрд рублей). Процентная маржа примерно на том же уровне - 6% против 6,2% в 1 полугодии 2011. Читать далее
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Александра Лозовая 30.07.2012 17:02 alex_loz
Снова про кризис: занимательная цифрология
Относительно спокойной жизни нам осталось полтора-два года. Читать далее
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Александра Лозовая 15.07.2012 00:20 alex_loz
Случайность или закономерность?
Дано: овердрафтная зарплатная карта с условием, что при смене места работы процент по овердрафту увеличивается с 21% до 28%. Читать далее
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Александра Лозовая 18.06.2012 16:58 alex_loz
Суровые годы уходят...
Но не для российского фондового рынка. Читать далее
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Александра Лозовая 03.04.2012 12:26 alex_loz
Концентрация активов - это хорошо или плохо?
Сегодня спрашивали, насколько негативное явление высокая концентрация активов российского банковского сектора. На топ-5 банков сейчас приходится 50,5% активов (до кризиса - 42%). Читать далее
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Александра Лозовая 15.03.2012 15:39 alex_loz
Считаем дивиденды Сбербанка за 2011 год
За 2010 год Сбер увеличил дивиденды с 10% до 12% от чистой прибыли. Завтра, 16 марта, заседание Набсовета, на котором по слухам объем выплат за 2011 год может быть увеличен до 15% от ЧП. Читать далее
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Александра Лозовая 02.03.2012 19:27 alex_loz
Как быстро посчитать "справедливую" цену Лукойла?
Открываем отчет Лукойла за 2011 год (МСФО). Поиграем с цифрами: 1. Капитализация компании на 2 марта 2012 (данные Reuters) - $54,7 млрд. Она нам пригодится. Читать далее
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Александра Лозовая 01.03.2012 14:06 alex_loz
Мысли по фондовому рынку на март
Вчера ВТБ должен был вернуть на счета Минфина 110 млрд рублей из депозитов, которые министерство разместило на его счетах в декабре в рамках расширения ликвидности банковского сектора. На его счетах остается еще порядка 70 млрд Минфиновских денег. Читать далее
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Александра Лозовая 05.01.2012 12:19 alex_loz
Почему акции так дешевы?
вот интересная заметка. Почему акции так дешевы относительно своих долгосрочных мультипликаторов? Читать далее
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Александра Лозовая 28.11.2011 12:13 alex_loz
как ФРС спасала банки в 2008
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Александра Лозовая 24.11.2011 14:58 alex_loz
Банк Возрождение - экспресс-анализ по отчету
В 2011 году банк еще больше сконцентрировался на кредитовании. Кредитный портфель вырос на 19% с начала года, что практически совпадает со средней динамикой по сектору в целом. Отношение кредитов к депозитам по итогам 9 месяцев составило почти 99% (для сравнения в прошлом году этот показатель составлял 88,4%). Читать далее
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Александра Лозовая 19.11.2011 22:01 alex_loz
Удивительное рядом
Сбер, капитализация к балансовой стоимости (Price to Book value) 1,5 ВТБ 1,2 Дойче Банк 0,5 UBS 0,8
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Александра Лозовая 13.11.2011 00:03 alex_loz
Суббота со Сбербанком: банк Всея Руси торжественно отметил 170-летие
Я была только не деловом завтраке. Правда прогнозы авторитетных экономистов на ближайшее будущее отбили аппетит. Финансисты и экономисты винят в кризисе политиков, а те наоборот - финансистов. Вся надежда на регионализацию (Россия-ЕС, Азиатский блок - Япония, Китай, Юж.Корея) и центробанки (монетизация долгов приводилась в качестве единственной краткосрочной меры помощи экономики). Ну а к вечеру начались чудеса: Читать далее
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Александра Лозовая 01.11.2011 21:18 alex_loz
Cash is the King
ФРБ Сан-Франциско опубликовал интересное исследование, согласно которому объем наличных денег в ближайшие 10 лет будет расти со среднегодовыми темпами примерно 1,7%. С самим исследованием можно ознакомиться по ссылке: http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2011/el2011-33.html Хочу отметить несколько моментов, которые показались мне интересными 1. Несмотря на существенное изменение платежной инфраструктуры за последние 30 лет, которая способствовала массовому переходу на электронные платежи, количество наличных не сокращается, а растет стабильными темпами. В 2005-2006 годах банки стали возвращать в ФРБ меньше наличности, чем заказывать. Это видно на графике. Помимо этого фактора ФРБ объясняет расхождение между получененными от банков и выпущенными наличными политикой "децеркуляции" валюты, направленной на изъятие из обращения 10 и 20 долларовых банкнот. 2. Рост количества наличных в обращении практически коррелирует с экономическим кризисам. Читать далее
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Александра Лозовая 17.10.2011 13:43 alex_loz
Квартальная отчетность российских банков не обещает ничего хорошего
Согласно последней статистике ЦБ, с начала 2011 года совокупный портфель ценных бумаг банков вырос всего на 2,5% против 30% за аналогичный период 2010 года. Объем долговых ценных бумаг снизился на 0,7%, но объем вложений в долевые ценные бумаги (акции) вырос на 15,6% с начала года. В структуре портфелей долевые бумаги занимают все большую долю (почти 14% на 1 сентября 2011 года против 11% годом ранее), что увеличивает риски банков на фоне экстремально высокой волатильности рынков акций в августе-сентябре. Предполагаю, что из-за этого отчеты банков за третий квартал продемонстрируют серьезное ухудшение доходности. Это видно по совокупной прибыли, рост которой за 8 месяцев составил всего 0,4% против 56% за аналогичный период прошлого года. Читать далее
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Александра Лозовая 01.10.2011 19:03 alex_loz
ФЗ 161, банки и электронные платежи
Коллеги, прошу не считать это сообщение спамом – скорее, это объявление. Вступил в силу ФЗ 161 «О Национальной платежной системе». Для банков это означает, помимо прочего, возможность выпускать электронные денежные средства. Но проблема в том, что не все представители банковской сферы представляют себе, что такое электронные платежи и как с ними обращаться. 6 октября все интересующиеся этой темой смогут получить информацию из первых рук: система WebMoney Transfer организует семинар (workshop) на тему «Электронные деньги – банковский продукт от ведущего игрока рынка электронных платежей». Читать далее
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Александра Лозовая 13.09.2011 13:34 alex_loz
МТС-банк
Удивляюсь даже, как такую перспективную идею не реализовали раньше. Читать далее
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Александра Лозовая 01.09.2011 15:24 alex_loz
Госбанки, итоги полугодия: счет в пользу Сбербанка
Хорошие отчеты за полугодие опубликовали и Сбер (прибыль 176,1 млрд руб., рост в 2,7 раза относительно 1 полугодия 2010) и ВТБ (53,6 млрд руб., рост в 2,1 раза относительно 1 полугодия 2010). Но несмотря на хорошую динамику по показателю прибыли, ВТБ все равно отстает по эффективности от основного конкурента. Читать далее
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Александра Лозовая 22.08.2011 18:11 alex_loz
Похоже, что с бондами банки просчитались
ЦБ опубликовал обзор банковской системы за полугодие. Хочу отметить пару интересных тенденций: Читать далее
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Александра Лозовая 01.08.2011 13:48 alex_loz
И снова про Банк Москвы
сегодня на сайте появился полный отчет МСФО с комментариями. Сейчас все обсуждают увеличение бонусных выплат членам правления втрое - до 1,57 млрд рублей против 0,5 млрд рублей в 2009 году... Но я хотела обратить внимание на следующее: Читать далее
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Александра Лозовая 27.07.2011 22:38 alex_loz
Нет кэша - нет бандитов
Занимательный репортаж показали на РБК. Про городок Сьюдад-Хуарес, находящийся на границе Мексики и США. В городе разгул преступности - орудуют банды и наркоторговцы. В среднем в день регистрируется десяток убийств. Читать далее
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