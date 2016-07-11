Популярные сообщения

UPD Брокер начал присылать обзоры в хорошем оформлении и удобном формате. Спасибо за внимательность к клиентам! Интересный формат отображения данных, надеюсь инвестбанки обратят на него внимание. Мой брокер (один из крупнейших банков РФ) присылает мне аналитические обзоры в excel, это совсем не comme il faut http://tnocapital.com/wp-content/uploads/2016/05/dixy-group-2015.png

ВТБ по ключевым показателям уступает Сбербанку в 2—2,5 раза, и дисконт ВТБ к Сбербанку справедлив. Но справедливо ли текущее различие в 3,6 раза? Полагаю, что нет, и в качестве торговой идеи предлагаю продавать спред Сбербанк/ВТБ (лонг по ВТБ и шорт по Сбербанку) в расчете на его снижение к среднему значению в перспективе ближайших месяцев. Расчеты и обоснование можно посмотреть здесь