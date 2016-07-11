Популярные сообщения

Согласно последней статистике ЦБ, с начала 2011 года совокупный портфель ценных бумаг банков вырос всего на 2,5% против 30% за аналогичный период 2010 года.
Объем долговых ценных бумаг снизился на 0,7%, но объем вложений в долевые ценные бумаги (акции) вырос на 15,6% с начала года.
В структуре портфелей долевые бумаги занимают все большую долю (почти 14% на 1 сентября 2011 года против 11% годом ранее), что увеличивает риски банков на фоне экстремально высокой волатильности рынков акций в августе-сентябре. Предполагаю, что из-за этого отчеты банков за третий квартал продемонстрируют серьезное ухудшение доходности. Это видно по совокупной прибыли, рост которой за 8 месяцев составил всего 0,4% против 56% за аналогичный период прошлого года.
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