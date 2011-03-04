Что будет со ставками по вкладам?

Банковские вклады — наиболее популярная форма хранения сбережений среди россиян. Средний размер ставки по рублевым вкладам сейчас находится в диапазоне 6,7-8,1% годовых. Я жду плавного роста ставок по вкладам до конца года. В среднем ставки вряд ли превысят 9% годовых.
К сожалению, ставки по рублевым вкладам в банках сейчас едва покрывают инфляцию, а если мы говорим о крупных и надежных банках, то не покрывают и вовсе. Инфляция по итогам 2010 года составила 8,8%, а за первые два месяца 2011 года потребительские цены выросли на 3,2%.
Средний размер ставки по рублевым вкладам находится в диапазоне 6,7-8,1% годовых. Можно подобрать несколько интересных предложений среди банков помельче (согласно сайту Банки.ру рублевые вклады под 9,75-10,50% годовых можно найти в банках Западный, Маст-банке, Независимом строительном банке и Банке проектного финансирования), но здесь относительно высок риск кредитной устойчивости и надежности банка.
Избыточная рублевая ликвидность, наблюдаемая в финансовой системе России, будет препятствовать существенному росту ставок. Тем не менее, первые шаги Банка России по ужесточению денежно-кредитной политики не позволят ставкам снижаться ниже текущих уровней. Напомню, что ЦБ повысил ставку рефинансирования с 28 февраля на 0,25 процентных пунктов — до 8,00% и увеличил нормативы обязательного резервирования для банков.
В связи с вышеназванными факторами, я жду плавного роста ставок по вкладам до конца года. Исходя из текущих экономических условий, не ожидаю роста среднего уровня ставок по вкладам выше 9% годовых.
Комментарии 30
Это у Вас, Александра "крупных" и "надёжных" синонимы? МДМ - это крупный или надёжный с его убытками за 2010? А Межпромбанк?
Такие ставки обставлены и условиями соответствующими. Типа на 730 дней, да от 1 млн руб... Хотя у мелких учреждений и могут быть такие ставки. Только нету самих этих учреждений у нас на севере.
А если вклад 50000-100000 да на 3 месяца, то уровень падает до стандартных 6,7-8,1%
С другой стороны я с трудом себе представляю как можно "лимон" заморозить в банке на 2 года. Проще взять в кредит еще миллион купить недвижимости и сдать в аренду. Всяко выгоднее будет. Или магазин открыть.
Лично мне приходилось все свои вклады снимать досрочно и по ставке до востребования - жизнь заставляла
А как у вас Александра и читатели?
А вот об этом поподробнее пожалуйста Чем торгуете, какие таймфреймы, какова среднегодовая доходность(или убытки ), решения принимаете скорее по фундаменту или скорее по технике? Ну очень это всё интересно
http://lebigmac.investcafe.ru/post/7151/
доходность предпочту не комментировать
потенциал Сбер префа прогнозируется выше обычки (33% против 25%), как-то кажется необоснованным..
ЛСР и ПИК в фаворитах - после харакири Полонского (мистер "у кого нет лярда, пусть идёт в ж..." ), в недвигу не тянет
ПИК и ЛСР специализируются на жилой недвиге, в то время как г-н Полонский строил коммерческую (она обвалилась в цене после кризиса процентов на 50% и слабо восстанавливается, в отличие от жилой). Фундаментальное обоснование по эти бумагам дано в стратегии, если Вас интересует более развернутое мнение - спросите у наших профильных аналитиков
Тут один из блоггеров банкиров высказал мнение,что сейчас денег у банков, до и больше. Избыток ликвидности панимаш
А раз есть острая необходимость размещать, то уже вовсю сроки по потребам, кредитам бизнесу и автокредитам до 7 лет растянулись.
Ставки низкие так как вклады граждан банкам сейчас особо и ни к чему
Антон, такая точка зрения может и верна, если рассматривать депозит как инструмент, генерирующий прибыль. Но только очень наивные могут его к ним относить. В жизни у депозита две функции - инструмент накопления, например на авто или первоначальный взнос ипотеки, даже с отрицательной доходностью покупатель машины выиграет, чем если бы брал в кредит, ну а у ипотечника и вовсе нет альтернатив Ну и вторая - личное финансовое страхование, использует депозит как наиболее ликвидное средство хранения на случай форсмажоров. Вот представьте,вам срочно понадобился "лям" допустим на срочную операцию, он у вас есть, но заморожен в квартире, сдающейся в аренду. Как быстро вы её реализуете? А если вы в гипсе на больничной койке или не дай бог в реанимации ? Правда очень много народу использует депозит только потому, что не может воспользоваться доходными инструментами по причине полной финансовой девственности либо проживающие в совсем уж глухих углах, но это уж не депозитов с банками вина.
I декада февраля - 8,18 %
II декада февраля – 8,18 %
III декада февраля – 8,10 %
Если посмотреть динамику за год, то там вообще сплошное падение...
ЦБ не даст существенного увеличения ставок по вкладам, максимум что мы можем увидеть, то max ставка + 1,5%, и ЦБ уверяю Вас очень внимательно следит за теми Банками кто превышает данные ставки и регулярно просит объяснить причину того, почему ставка превышает рекомендуемые отметки.
Что касается 9%, это вполне реально, но для КомБанков. На счет выше не знаю, будем следить за max ставками 10-ти крупнейших Банков.
Россия!
1. Банки "нащупывают" дно по депозитам пока ликвидность у них есть.
2. Долго это не продлится.
3. Ставки в 1 половине 2011г будут около дна (год.инфляции)и ниже не опустятся (я говорю не о топ-10, а клиентоориентированных банках).
4. Ставки во второй половине 2011г пойдут вверх (скорее всего медленно. Резких подъемов не будет.
С чем это связано? Как мне кажется с "длинными" деньгами (кредитами). Как их количество возрастет, так и ставки пойдут вверх...
После кризиса мы сталкнулись с новым для нашего рынка явлением: фактически ЦБ диктует уровень депозитных ставок в нашей банковской системе, а значит подходить к вопросу о ставках с чисто рыночных позиций спроса-предложения, неправильно.