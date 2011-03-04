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Что будет со ставками по вкладам?

04.03.2011 18:56 30 2 372 просмотра
Банковские вклады — наиболее популярная форма хранения сбережений среди россиян. Средний размер ставки по рублевым вкладам сейчас находится в диапазоне 6,7-8,1% годовых. Я жду плавного роста ставок по вкладам до конца года. В среднем ставки вряд ли превысят 9% годовых.

К сожалению, ставки по рублевым вкладам в банках сейчас едва покрывают инфляцию, а если мы говорим о крупных и надежных банках, то не покрывают и вовсе. Инфляция по итогам 2010 года составила 8,8%, а за первые два месяца 2011 года потребительские цены выросли на 3,2%.

Средний размер ставки по рублевым вкладам находится в диапазоне 6,7-8,1% годовых. Можно подобрать несколько интересных предложений среди банков помельче (согласно сайту Банки.ру рублевые вклады под 9,75-10,50% годовых можно найти в банках Западный, Маст-банке, Независимом строительном банке и Банке проектного финансирования), но здесь относительно высок риск кредитной устойчивости и надежности банка.

Избыточная рублевая ликвидность, наблюдаемая в финансовой системе России, будет препятствовать существенному росту ставок. Тем не менее, первые шаги Банка России по ужесточению денежно-кредитной политики не позволят ставкам снижаться ниже текущих уровней. Напомню, что ЦБ повысил ставку рефинансирования с 28 февраля на 0,25 процентных пунктов — до 8,00% и увеличил нормативы обязательного резервирования для банков.

В связи с вышеназванными факторами, я жду плавного роста ставок по вкладам до конца года. Исходя из текущих экономических условий, не ожидаю роста среднего уровня ставок по вкладам выше 9% годовых.

Комментарии 30

Лёка  (лёка(она же vbrf))
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А что ждете по валютным? smile:)
Александра Лозовая  (alex_loz)
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я жду, что рубль будет плавно укрепляться в этом году, по крайней мере в ближайшие 3-6 месяцев, то валютные вклады пока не рекомендую.
Сергей Попов  (sonnert)
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Цитата
а если мы говорим о крупных и надежных банках, то не покрывают и вовсе

Это у Вас, Александра "крупных" и "надёжных" синонимы? МДМ - это крупный или надёжный с его убытками за 2010? А Межпромбанк?
Александра Лозовая  (alex_loz)
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я имела в виду топ-20 в которых сконцентрировано 2/3 активов всей банковской системы
Сергей Попов  (sonnert)
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Ну нельзя же между понятиями "крупный" и "надёжный" ставить знак равенства. "надёжность" банков с госучастием определяется именно госучастием. Иногда денежным, иногда информационным. С чего в народе понимание, что Сбер и ВТБ станут "ненадежными" последними? Именно от того, что "госучастие" распределено неравномерно. Но госучастие - это поддержка не обязательно постоянная и гарантированная. Бывает и постный день. Банк Москвы вот как-то трудно к "надёжным" отнести.
Евгений  (Адреналин1)
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А МДМ кстати в январе и феврале в прибыли -)
Шарухин Антон  (toshik80)
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9,75-10,50%....
Такие ставки обставлены и условиями соответствующими. Типа на 730 дней, да от 1 млн руб... Хотя у мелких учреждений и могут быть такие ставки. Только нету самих этих учреждений у нас на севере.
А если вклад 50000-100000 да на 3 месяца, то уровень падает до стандартных 6,7-8,1%
С другой стороны я с трудом себе представляю как можно "лимон" заморозить в банке на 2 года. Проще взять в кредит еще миллион купить недвижимости и сдать в аренду. Всяко выгоднее будет. Или магазин открыть.
Лично мне приходилось все свои вклады снимать досрочно и по ставке до востребования - жизнь заставляла
А как у вас Александра и читатели?
Александра Лозовая  (alex_loz)
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я предпочитаю вкладам брокерский счет smile:shuffle: мне приходится довольно много операций совершать по движению денежных средств, поэтому я просто держу остатки на текущих счетах в трех валютах
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
я предпочитаю вкладам брокерский счет


А вот об этом поподробнее пожалуйста smile;) Чем торгуете, какие таймфреймы, какова среднегодовая доходность(или убытки smile:( ), решения принимаете скорее по фундаменту или скорее по технике? Ну очень это всё интересно smile:oops:
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
фундаментал в основном, стратегия "buy&hold", банковские акции и голубые фишки - ориентируюсь на рекомендации наших аналитиков:
http://lebigmac.investcafe.ru/post/7151/

доходность предпочту не комментировать smile:shuffle:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Почитал ссылку, но есть вопросы smile:)
потенциал Сбер префа прогнозируется выше обычки (33% против 25%), как-то кажется необоснованным..
ЛСР и ПИК в фаворитах - после харакири Полонского (мистер "у кого нет лярда, пусть идёт в ж..." smile:D ), в недвигу не тянет smile:|
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
Сейчас спрэд между обычкой и префами сократился до 31 руб. с 35 в конце января (тогда был достигнут 3-х летний максимум). Среднее значение спрэда за три последних года - 21 рубль. В том числе из этих соображений я жду, что на росте Сбер-преф будет обгонять Сбер ао.

ПИК и ЛСР специализируются на жилой недвиге, в то время как г-н Полонский строил коммерческую (она обвалилась в цене после кризиса процентов на 50% и слабо восстанавливается, в отличие от жилой). Фундаментальное обоснование по эти бумагам дано в стратегии, если Вас интересует более развернутое мнение - спросите у наших профильных аналитиков smile:idea:
Сергей Попов  (sonnert)
#
Кто вообще может у нас прогнозировать на год и более? Ну, будет вкладчик "копить" под7-8%% годовых при инфляции около 10%. Понятно, что ни продукты впрок, ни коммуналку не проплатишь, но и подвязывать себя на год - мало желающих. В основном пассивы банков из коротких денег
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
да, это справедливо. зато у банков требуют длинных кредитов. вот такой парадокс. всему виной инфляция и это проблема системная. а инфляция у нас высокая из-за тарифов естественных монополий. а естественные монополии не могут не повышать тарифы - потому что требуется много вкладывать в ремонт и развитие инфраструктуры... и так далее и тому подобное, в ходе такого рассуждения придем к коррупции и неэффективному управлению.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Александра!
Тут один из блоггеров банкиров высказал мнение,что сейчас денег у банков, до и больше. Избыток ликвидности панимаш
А раз есть острая необходимость размещать, то уже вовсю сроки по потребам, кредитам бизнесу и автокредитам до 7 лет растянулись.
Ставки низкие так как вклады граждан банкам сейчас особо и ни к чему
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
С другой стороны я с трудом себе представляю как можно "лимон" заморозить в банке на 2 года. Проще взять в кредит еще миллион купить недвижимости и сдать в аренду. Всяко выгоднее будет. Или магазин открыть


Антон, такая точка зрения может и верна, если рассматривать депозит как инструмент, генерирующий прибыль. Но только очень наивные могут его к ним относить. В жизни у депозита две функции - инструмент накопления, например на авто или первоначальный взнос ипотеки, даже с отрицательной доходностью покупатель машины выиграет, чем если бы брал в кредит, ну а у ипотечника и вовсе нет альтернатив smile:( Ну и вторая - личное финансовое страхование, использует депозит как наиболее ликвидное средство хранения на случай форсмажоров. Вот представьте,вам срочно понадобился "лям" допустим на срочную операцию, он у вас есть, но заморожен в квартире, сдающейся в аренду. Как быстро вы её реализуете? А если вы в гипсе на больничной койке или не дай бог в реанимации smile:cry:? Правда очень много народу использует депозит только потому, что не может воспользоваться доходными инструментами по причине полной финансовой девственности либо проживающие в совсем уж глухих углах, но это уж не депозитов с банками вина.
Шарухин Антон  (toshik80)
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У меня единственная идея, чтобы открыть депозит - это скидывать не него лишние денюжки и при накоплении определенной суммы, досрочно закрыть кредит, а потом взять новый под сниженные проценты (кредит для вкладчиков) если конечно последний понадобится.
Евгений  (Адреналин1)
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На мой взгляд, не будет никакого роста ставок по вкладам. Если проследить динамику падения средних ставок по 10-ти крупнейшим Банкам, то мы увидим:

I декада февраля - 8,18 %

II декада февраля – 8,18 %

III декада февраля – 8,10 %

Если посмотреть динамику за год, то там вообще сплошное падение...

ЦБ не даст существенного увеличения ставок по вкладам, максимум что мы можем увидеть, то max ставка + 1,5%, и ЦБ уверяю Вас очень внимательно следит за теми Банками кто превышает данные ставки и регулярно просит объяснить причину того, почему ставка превышает рекомендуемые отметки.

Что касается 9%, это вполне реально, но для КомБанков. На счет выше не знаю, будем следить за max ставками 10-ти крупнейших Банков.
Raskolnik0  (Raskolnik0)
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Согласен, теперь ставки расти не будут! Вот в начале 2009 я легко ложил деньги в сбербанк под 15%, а сейчас кризис прошёл и они снизили все ставки до грабительских. smile:o
Россия!
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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Как мне кажется:
1. Банки "нащупывают" дно по депозитам пока ликвидность у них есть.
2. Долго это не продлится.
3. Ставки в 1 половине 2011г будут около дна (год.инфляции)и ниже не опустятся (я говорю не о топ-10, а клиентоориентированных банках).
4. Ставки во второй половине 2011г пойдут вверх (скорее всего медленно. Резких подъемов не будет.
С чем это связано? Как мне кажется с "длинными" деньгами (кредитами). Как их количество возрастет, так и ставки пойдут вверх...
Гектор  (Гектор)
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Не могу с Вами согласиться по некоторым пунктам. Ставки опускаются не только из-за избыточной ликвидности, но из-за того, что в кризис весь малый и средний бизнес был разгромлен. Сейчас кредитов давать-то некому, имея ввиду, что кредит должен быть обеспечен залогами.
После кризиса мы сталкнулись с новым для нашего рынка явлением: фактически ЦБ диктует уровень депозитных ставок в нашей банковской системе, а значит подходить к вопросу о ставках с чисто рыночных позиций спроса-предложения, неправильно.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
По поводу разгромленности малого и среднего бизнеса поспорю..Да, действительно, часть его "почила в бозе" но это мизер (с точки зрения тех кредитов, которые брались в банковских учреждениях), т.к. процент малого и среднего бизнеса (2-4%) и (около 20%) в экономике страны ничего не дает с учетом того, что их кредиты как правило небольшие. Мы не Америка, где основной доход от малого бизнеса и развит он соответственно. Как до кризиса, так и после кредиты (оценивая их массовую долю) брали "крупные" фирмы. Совокупность их спроса и определяла ставки как до, так и после...И пока (в обозримом будущем) так и будет...Нет у нас среднего класса (а его нужно растить smile;) )
Гектор  (Гектор)
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У нас есть средний класс. Основу его составляют, представители чиновничества, прокурорские и судейские работники, сотрудники ГИБДД и силовых ведомств. Ничего растить не надо, средний класс уже выращен! smile:D
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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Без комментариев smile:D
Гектор  (Гектор)
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У жаждущих роста депозитныз ставок в банках есть сейчас только один союзник - инфляция. В какой-то момент ЦБ поймет, что стимулировать кредитами бизнес в стране, где законы не работают, бесполезно. И тогда он развернется на борьбу с инфляцией и ослабит удавку на депозитные ставки банков.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Вы жаждете роста ставок посредством повышения тарифов,цен?! smile:) Жаль,но инфляция(ухудшение уровня жизни) и рост процентных ставок взаимосвязаны,тут остается мечтать о коммунизме.
Гектор  (Гектор)
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Лично я ничего не жажду. Но есть законы экономики, а они диктуют: инфляция растет, растут ставки! Сейчас этот рост ограничивает внерыночным силовым методом. Но в какой-то момент он поймет, что без роста ставок по депозитам с инфляцией не справиться!
Гектор  (Гектор)
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Однако проблема еще и в том, что в отличие от остального мира, в нашей стране ставки не всесильны: наша инфляция (и тут я полностью согласен с Александрой) по природе связана с монополистическим характером нашей экономики и завязана на рост ставок монополистов.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Вынуждена с Вами согласиться,высокие ставки и низкая инфляция-это понятия не совместимые.А наши монополисты и бюрократы-это ГЛЫБА.
Гектор  (Гектор)
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Тут еще один аспект имеется: высокие ставки - это удорожание национальной валюты, а значит усиление процесса разорения мелких и средних предприятий, работающих на внутреннем рынке и увеличение зависимости страны от экспорта природных ресурсов.
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