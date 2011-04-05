ТКС Банк: кто не рискует, тот не пьет шампанское

1 апреля 2011 года в ТКС Банке (ТКСБ) состоялись пресс-конференция и праздник по случаю выпуска миллионной карты. Менеджмент банка продемонстрировал высокую открытость, приняв непосредственное участие в мероприятии и пообщавшись лично с каждым гостем. В последней инвестиционной стратегии Инвесткафе мы рекомендуем бонды ТКС Банк,2 к покупке, указывая на высокую доходность этих бумаг. В настоящий момент на бирже обращаются четыре выпуска облигаций ТКСБ с очень хорошей доходностью и сроками погашения от 28 до 35 месяцев.
За 2010 год ТКСБ удалось в несколько раз превысить ключевые показатели деятельности предыдущего года за исключением чистой прибыли, которая сократилась вдвое: с $18 до $9 млн. Основная причина сокращения прибыли — существенный рост расходов на привлечение клиентов (в 5 раз — с $3 млн до $17 млн). Рост расходов себя оправдал. Кредитный портфель ТКСБ почти в 7 раз опередил среднерыночный: +82% г/г (до $316 млн против $174 в 2009 году). Для сравнения, средний кредитный портфель по банковской системе вырос на 12% г/г.
Таким темпам роста способствовала уникальная для российского рынка бизнес-модель банка. Дело в том, что у него нет расходов на создание сети филиалов, допофисов и банкоматов. Банк все обслуживание клиентов осуществляет с помощью каналов удаленного доступа. Аналогичную бизнес-модель впервые применил банк CapitalOne в США в 1994-2000 годах. Концепция — виртуальный банк, не имеющий отделений, привлекающий клиентов через прямые рассылки, Интернет и партнерство. По словам руководства ТКС Банка, клиенты для взаимодействия с банком могут обратиться в любое почтовое отделение или воспользоваться услугами курьерской службы банка.
Выпуски ТКС Банк, БО-2 и ТКС Банк, БО-3 выглядят наименее рискованными для инвестиций и при текущей доходности позволяют сохранить средства от инфляции. В случае роста уровня прозрачности и дальнейшего улучшения кредитных рейтингов банка (чего можно ожидать в преддверии подготовки к выпуску евробондов) есть вероятность роста котировок более дальних выпусков — ТКС Банк, 2 и ТКС Банк, БО-1. При этом не стоит забывать о высокорискованной бизнес-модели банка, поэтому доля этих бумаг в портфеле не должна превышать критического уровня терпимости к риску, которая для каждого инвестора индивидуальна.
подробности и таблицы можно посмотреть здесь
Комментарии 15
Это при среднерыночной ставке по кред картам 18-24%
Саша а что скажете например про Авангард? С какими показателями этот банк закончил год?
Этот банк имеет как и все банки филиальную сеть, офисы и экспресс-офисы шаговой доступности, но расценки на услуги очень низкие. Да и проценты по кредиткам начинаются от 15 пунктов.
Вроде тарифы минимальные, а банк то чувствует себя неплохо, да еще и первые места в рейтингах banki.ru занимает. Да и не пиарит он себя, скорее наоборот не всякого еще к себе в клиенты возьмет. Может быть его бизнес модель удачнее?? Как считаете?
Вобщем работать с Авангардом приятно. А ТКС 17 млн $ вложил в пиар и теперь о нем говорят на каждом углу, а если вдаваться в частности и в тарифы то что-то как-то совсем "не айс"
рейтинг Авангарда от Moody’s B2
рейтинг ТКСБ от Moody’s B3 (одной ступенью ниже), а также есть рейтинг Fitch (повышен в марте) на B
при этом ТКСБ гораздо меньше Авангарда - по размеру активов примерно в 7,5 раза, по размеру капитала - в 6,7 раз
рентабельность капитала у Авангарда гораздо ниже 6,7% (РСБУ на 1.1.11), для сравнения у ТКСБ - 20,8% (МСФО 2010).
более корректно можно сравнить когда Авангард раскроется по МСФО за 2010 год
То что рентабельность капитала у ТКС выше это не удивительно (40%годовых против 15 у Авангарда). Я почему привожу именно эти цифры так как оба банка делают основной упор на кредитные карты.
Только на долго ли такая рентабельность? Все рассчитано на серость населения, ведь про Авангард далеко не все знают, а ТКС с любой страницы в Интернете видно. Как мне кажется приток клиентов в ТКС скоро остановится и может даже начаться отток, когда многие не захотят перевыпускать карты "посчитав и прослезившись"
А с другой стороны, когда ежемесячные проценты составляют 200-500 руб, то кто такие деньги считает? На этом ТКС и зарабатывает
Ну так продавали же Сбер ниже капитала по 14 р за бумагу.. Сейчас конечно не 2008, но Тиньков видимо понял, что бой уже проигран , и лучше синица в руках
Банк продает кредиты с большей просрочкой коллекторским агентствам - доходы от продажи «плохих» долгов выросли за год на 61% ($2,3 млн).
Расходы на создание резервов под «плохие» долги увеличились на 52% г/г — до $28 млн. Таким образом, расходы на резервирование в 2010 году составили примерно 9% от размера кредитного портфеля, что существенно больше, чем у банков с классической бизнес-моделью (у Возрождения, например, этот показатель в 2010 году составил 1,8%).
Но такова плата за риск
Саша,а как же быть с теми проблемами, с которыми столкнулся банк из-за своей дистанционной системы обслуживания: операции по многократному перечислению денежных средств и их снятию, особенно через системы электронных денег, которые сейчас практически не регулируются, могут быть признаком отмывания или обналичивания средств.
А это может привести к претензиям со стороны Росфинмониторинга и наложение ограничений на объем операций, что приведет к снижению финансового результата. В результате это может сказаться не несостоятельности банка к погашению своего публичного долга.
Подчеркиваю, что доля этих бумаг в портфеле не должна превышать критического уровня терпимости к риску, которая для каждого инвестора индивидуальна (от 2% до 30-50% и еще больше бывает).
Что касается юридических рисков банка, то здесь я могу только сослаться на мое общение с топ-менеджментом, в частности, финансовым директором и предправления. Они заверили, что с юридической точки зрения у них все чисто.