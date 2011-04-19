В цене акций Номоса восторжествовала справедливость

Номос-Банк, как и ожидалось, разместился успешно. Цена акции на IPO составила $35 при планируемом диапазоне $32-37. Рыночная капитализация банка на IPO составила $3,2 млрд (91 млрд рублей), что делает его крупнейшим банком по капитализации среди публичных частных банков. Анализ и рекомендация по акциям инсайд
Для сравнения, капитализация банка Возрождение на 19 апреля 2011 года составляет 24 млрд рублей, Банка Санкт-Петербург — 49 млрд рублей.
Залог успеха, на мой взгляд, заключается в высоких качественных показателях работы банка. Подробнее о них можно узнать здесь.
Акции Номос-Банка включены в котировальный список В на бирже РТС и допущены к торгам на ММВБ под символом NMOS. GDR будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже под символом NMOS.
В 2010 году Номос-Банк приобрел контрольный пакет крупного регионального Ханты-Мансийского банка. Капитал объединенной банковской группы составил 57,9 млрд рублей. Сбербанк и ВТБ торгуются в настоящее время с коэффициентом P/B 1,8. Таким образом, рыночная стоимость Номоса могла бы составлять около 104 млрд рублей (это примерно $3,7 млрд). Полученная стоимость на 14% выше капитализации банка, которая сложилась на IPO. Однако рынок быстро компенсировал имевшуюся разницу.
Сегодня, 19 апреля, в стакане котировок по акциям банка весь день были лишь заявки на покупку. Лучшая цена покупки — 1177,2 рубля ($41,8 по официальному курсу ЦБ на 19 апреля, на 19% выше цены на IPO).
В настоящий момент я не рекомендую покупать акции Номос-Банка, поскольку считаю его справедливо оцененным рынком. Учитывая специфику российских IPO, я не исключаю повторения описанного здесь сценария и в случае с Номос-Банком. То есть после краткосрочного роста котировок сразу после IPO цена акций опустится, возможно, даже ниже цены размещения. В этом случае акции банка станут интересны для инвестиций.
Комментарии 3
Молодцы.
За сколько капиталов в итоге разместились?
2. Разместились по 1,6 к капиталу