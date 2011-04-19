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В цене акций Номоса восторжествовала справедливость

19.04.2011 17:31 3 1 234 просмотра
Номос-Банк, как и ожидалось, разместился успешно. Цена акции на IPO составила $35 при планируемом диапазоне $32-37. Рыночная капитализация банка на IPO составила $3,2 млрд (91 млрд рублей), что делает его крупнейшим банком по капитализации среди публичных частных банков. Анализ и рекомендация по акциям инсайд

Для сравнения, капитализация банка Возрождение на 19 апреля 2011 года составляет 24 млрд рублей, Банка Санкт-Петербург — 49 млрд рублей.

Залог успеха, на мой взгляд, заключается в высоких качественных показателях работы банка. Подробнее о них можно узнать здесь.

Акции Номос-Банка включены в котировальный список В на бирже РТС и допущены к торгам на ММВБ под символом NMOS. GDR будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже под символом NMOS.

В 2010 году Номос-Банк приобрел контрольный пакет крупного регионального Ханты-Мансийского банка. Капитал объединенной банковской группы составил 57,9 млрд рублей. Сбербанк и ВТБ торгуются в настоящее время с коэффициентом P/B 1,8. Таким образом, рыночная стоимость Номоса могла бы составлять около 104 млрд рублей (это примерно $3,7 млрд). Полученная стоимость на 14% выше капитализации банка, которая сложилась на IPO. Однако рынок быстро компенсировал имевшуюся разницу.

Сегодня, 19 апреля, в стакане котировок по акциям банка весь день были лишь заявки на покупку. Лучшая цена покупки — 1177,2 рубля ($41,8 по официальному курсу ЦБ на 19 апреля, на 19% выше цены на IPO).

В настоящий момент я не рекомендую покупать акции Номос-Банка, поскольку считаю его справедливо оцененным рынком. Учитывая специфику российских IPO, я не исключаю повторения описанного здесь сценария и в случае с Номос-Банком. То есть после краткосрочного роста котировок сразу после IPO цена акций опустится, возможно, даже ниже цены размещения. В этом случае акции банка станут интересны для инвестиций.

Комментарии 3

Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
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Александра, а кто в итоге купил и кто продал (я про крупные пакеты) информация есть?
За сколько капиталов в итоге разместились?
Александра Лозовая  (alex_loz)
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1. Еще до IPO была информация, что якорным инвестором меожт стать Александр Мамут (А.Мамут является партнером Группы "ИСТ" (стратегический акционер Номос-банка) в "Полиметалле").
2. Разместились по 1,6 к капиталу
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