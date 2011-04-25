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Как избежать неожиданных комиссий при пользовании банкоматом?

25.04.2011 16:25 16 5 591 просмотр
Для многих людей до сих пор является неприятным сюрпризом комиссия, списанная за пользование «чужим» банкоматом. Однако по закону банки обязаны предупреждать о комиссиях на экране банкоматов и в банковских слипах. В чем же дело?

Во время кризиса 2008-2009 годов банки столкнулись с падением процентных доходов (доходов по выданным кредитам и ссудам). Чтобы компенсировать это сокращение, многие банки существенно повысили комиссии по различным банковским операциям (в 2-3 раза), в том числе и по обналичиванию денежных средств с пластиковых карт в банкоматах.

Банк, который выдает Вам карту, называется банк-эмитент. За снятие денег в банкомате банка-эмитента (в банкомате "своего" банка) комиссия обычно не взимается. За снятие денег в банкомате «чужого» банка (банка-эквайера), комиссия взимается всегда.

Как правило, банки-эмитенты берут около 1% от обналичиваемой суммы в банкомате банка-эквайера. Но главное — это установленный фиксированный минимум, который у крупнейших банков составляет около 100 рублей. В тарифах банка-эмитента это обязательно прописывается, например: «выдача наличных денежных средств через банкоматы прочих банков -1%, но не менее 100 рублей». Таким образом, со счета клиента, обналичившего в «чужом» банкомате 1000 рублей, спишется комиссия в размере 100 рублей, а это 10%!

Несколько раз столкнувшись с таким безобразием на своем опыте, наши законодатели взялись за дело. Но, видимо, слишком поторопились. Как показывает практика, для многих людей до сих пор является неприятным сюрпризом комиссия, списанная за пользование «чужим» банкоматом. При этом на экране банкомата, как того и требует закон, указан размер комиссии — 0%. Да и в чеке никакой дополнительной информации, кроме данных о снятой сумме, нет. В чем же дело?

А дело в том, что алгоритм крупнейших международных платежных систем Visa и Master Card, на долю которых приходится около 85% российского рынка, не предусматривает обмен информацией о тарифах между банком-эмитентом и банками-эквайерами. То есть комиссию за снятие наличных в «чужом» банкомате с вас списывает ваш банк-эмитент, выпустивший карту. А банк-эквайер не берет ничего (0%), о чем и сообщает на экране и в слипе (чеке из банкомата). Банк-эмитент, конечно же, платит банку-экваеру, но по своим собственным договорам и тарифам.

Таким образом, чтобы всегда точно знать, какую комиссию с вас спишут за использование карты в «чужом» банкомате, необходимо хорошо знать договор, заключенный между вами как держателем карты и вашим банком-эмитентом. У меня несколько карт разных банков, и я не помню все тарифы точно. Обычно хватает одного телефонного звонка в соответствующую кредитную организацию — и эта проблема быстро решается.

Комментарии 16

user135773  (user135773)
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Цитата
Обычно хватает одного телефонного звонка в соответствующую кредитную организацию — и эта проблема быстро решается.

Если эту проблему решать звонком в колл-центры некоторых банков, ее можно решать очень и очень долго.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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у меня не было проблем - требуется назвать ФИО и номер карты, после чего в течение пары минут оператор предоставляет информацию.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Обычно на сайтах эта информация в полном объеме выложена. Колл-центры особо и не нужны
user135773  (user135773)
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На сайте ХКФБанка, например, данной информации нет. А когда спрашиваешь у онлайн-консультанта про комиссии при снятии налиных, они посылают в банк, которому принадлежит банкомат. smile:wall:
iamvs  (iamvs)
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Мне не нравится идея лишних звонков в банки. Из-за этого сложнее дозвониться по серьезным вопросам.
Если карт несколько, имеет смысл выбрать основную и запасную карты для различных операций: снятия наличных, оплаты в России, оплаты заграницей и т.д. При этом достаточно сравнить тарифы по картам один раз, они редко меняются радикально.
Казалось бы, правильно сначала изучать тарифы, потом заказывать карту. Но большинство людей действуют по принципам: "возьму, чтобы была" или "мне предложили- я согласился".
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Мне не нравится идея лишних звонков в банки. Из-за этого сложнее дозвониться по серьезным вопросам.
О, это у нас везде. Вот на Горячей Линии даже, вопросы банку из серии: а есть ли у вас потребы, а какие ставки по кредкартам, а есть ли в нашем Усть-Задрищенске филиал вашего банка. И хоть убей не понимаю, ну, почему же это проще, чем глянуть сайт самого банка. А когда у меня сложный и серьезный вопрос, а бывает еще и срочный, а вокруг вижу указанные выше вопросы, то они порой просто бесят вот так smile:wall:
user135773  (user135773)
#
Допустим, срочно понадобились деньги, а рядом только "чужие" банкоматы, смысл узнавать комиссию, ведь, все равно в итоге снимешь деньги, ну а комиссию узнаешь пост-фактом. Если уж, принципиально отказываешься платить комиссию другим банкам, то снимай заранее или ходи со списком адресов, где находятся "свои" банкоматы и банкоматы банков-партнеров.
Цитата
правильно сначала изучать тарифы, потом заказывать карту.
smile:!: Поддерживаю, изучи тарифы, их не просто так выдают, и не приставай к девушкам из колл-центров с глупыми вопросами.
Сергей Савельев  (kev)
#
Комиссия за снятие собственных денег в банкоматах "чужих" банков это грабёж по сути.
А комиссия за снятие наличных в банкоматах "своего" банка (например "Мастер-банк") это не только грабёж, но и мазохизм...
axtrace  (axtrace)
#
а расскажите новенькому в банкинге человеку
Какая природа возникновения данной комиссии?

Вот лежит у меня на карточке Банка1, например, 10 000 руб.
Я снимаю в банкомате Банка2, например, 1 000 руб.

Банк2 не берет у меня комиссию, а просто выдает купюру 1 000 руб.
У меня на карточке сначала баланс уменьшается до 9 000 руб.
А потом Банк1 снимает еще 100 руб. как комиссию.

smile:?: За что? Сколько денег переводит Банк1 в Банк2?
iamvs  (iamvs)
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1. Работа должна быть оплачена заказчиком(клиентом). Банки не работают "за спасибо". Заряжать банкомат деньгами, тоже, денег стоит.
2. Есть правила платежных систем, там сказано, сколько кому положено.

Есть общие принципы, обычно, верные для российских карт:
1. Дешевле получать наличные в "родном" банкомате карты,
2. Дешевле снимать наличные с дебетовых карт, по сравнению с кредитными.

В некоторых случаях, имеет смысл снимать наличные с карты в кассе банка (предварительно спросив о комиссии!!! обычно, комиссия та же, но некоторые банки заламывают), особенно, если не доверяете железякам.
axtrace  (axtrace)
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1. Работа стоит денег - согласен. В моем примере Банк2 зарядил банкомат деньгами. И пусть он берет с меня 0%. Значит ему платит Банк1? Правильно я понимаю? А я, в свою очередь, возмещаю Банку1 его затраты?

2. Правила правилами, хочется понимать с какой целью их внедряли.

Принципы принципами, интересна первопричина.

В любом случае, спасибо вам за ответ!
Георгий Крюков  (Гога)
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Именно так и получается.
Платите вы банку 2 через банк 1 но банк 2 надувает вас еще упоминанием что он не берет комиссию. smile:D smile:D smile:D smile:D
iamvs  (iamvs)
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1. Правильно. Затраты+доход Банка1.
2. Элементарно, всем(банкам и платежной системе) денег заработать за счет потребителя услуг. И чтобы ясность была- кто за что отвечает и кому сколько причитается.
iamvs  (iamvs)
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Думаю, нужно подбодрить автора блога. Объявим Александре благодарность, за активность.
Ранэль Генийатуллин  (Гений7)
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благодарим за активность, просто так и не понятно, заявили что не будет взиматься комиссия,а взимается ещё хитрей, нечего не говорят и в чеке пишут что комиссия 0%, правильно говорят,что у нас название страны перепутали с Гандурасом!,[img]http://vk.com/ramsses?z=photo64886329_284491378%2Falbum64886329_0%2Frev[/img]
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