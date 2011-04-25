Как избежать неожиданных комиссий при пользовании банкоматом?

Для многих людей до сих пор является неприятным сюрпризом комиссия, списанная за пользование «чужим» банкоматом. Однако по закону банки обязаны предупреждать о комиссиях на экране банкоматов и в банковских слипах. В чем же дело?
Во время кризиса 2008-2009 годов банки столкнулись с падением процентных доходов (доходов по выданным кредитам и ссудам). Чтобы компенсировать это сокращение, многие банки существенно повысили комиссии по различным банковским операциям (в 2-3 раза), в том числе и по обналичиванию денежных средств с пластиковых карт в банкоматах.
Банк, который выдает Вам карту, называется банк-эмитент. За снятие денег в банкомате банка-эмитента (в банкомате "своего" банка) комиссия обычно не взимается. За снятие денег в банкомате «чужого» банка (банка-эквайера), комиссия взимается всегда.
Как правило, банки-эмитенты берут около 1% от обналичиваемой суммы в банкомате банка-эквайера. Но главное — это установленный фиксированный минимум, который у крупнейших банков составляет около 100 рублей. В тарифах банка-эмитента это обязательно прописывается, например: «выдача наличных денежных средств через банкоматы прочих банков -1%, но не менее 100 рублей». Таким образом, со счета клиента, обналичившего в «чужом» банкомате 1000 рублей, спишется комиссия в размере 100 рублей, а это 10%!
Несколько раз столкнувшись с таким безобразием на своем опыте, наши законодатели взялись за дело. Но, видимо, слишком поторопились. Как показывает практика, для многих людей до сих пор является неприятным сюрпризом комиссия, списанная за пользование «чужим» банкоматом. При этом на экране банкомата, как того и требует закон, указан размер комиссии — 0%. Да и в чеке никакой дополнительной информации, кроме данных о снятой сумме, нет. В чем же дело?
А дело в том, что алгоритм крупнейших международных платежных систем Visa и Master Card, на долю которых приходится около 85% российского рынка, не предусматривает обмен информацией о тарифах между банком-эмитентом и банками-эквайерами. То есть комиссию за снятие наличных в «чужом» банкомате с вас списывает ваш банк-эмитент, выпустивший карту. А банк-эквайер не берет ничего (0%), о чем и сообщает на экране и в слипе (чеке из банкомата). Банк-эмитент, конечно же, платит банку-экваеру, но по своим собственным договорам и тарифам.
Таким образом, чтобы всегда точно знать, какую комиссию с вас спишут за использование карты в «чужом» банкомате, необходимо хорошо знать договор, заключенный между вами как держателем карты и вашим банком-эмитентом. У меня несколько карт разных банков, и я не помню все тарифы точно. Обычно хватает одного телефонного звонка в соответствующую кредитную организацию — и эта проблема быстро решается.
Комментарии 16
Если эту проблему решать звонком в колл-центры некоторых банков, ее можно решать очень и очень долго.
Если карт несколько, имеет смысл выбрать основную и запасную карты для различных операций: снятия наличных, оплаты в России, оплаты заграницей и т.д. При этом достаточно сравнить тарифы по картам один раз, они редко меняются радикально.
Казалось бы, правильно сначала изучать тарифы, потом заказывать карту. Но большинство людей действуют по принципам: "возьму, чтобы была" или "мне предложили- я согласился".
А комиссия за снятие наличных в банкоматах "своего" банка (например "Мастер-банк") это не только грабёж, но и мазохизм...
Какая природа возникновения данной комиссии?
Вот лежит у меня на карточке Банка1, например, 10 000 руб.
Я снимаю в банкомате Банка2, например, 1 000 руб.
Банк2 не берет у меня комиссию, а просто выдает купюру 1 000 руб.
У меня на карточке сначала баланс уменьшается до 9 000 руб.
А потом Банк1 снимает еще 100 руб. как комиссию.
За что? Сколько денег переводит Банк1 в Банк2?
2. Есть правила платежных систем, там сказано, сколько кому положено.
Есть общие принципы, обычно, верные для российских карт:
1. Дешевле получать наличные в "родном" банкомате карты,
2. Дешевле снимать наличные с дебетовых карт, по сравнению с кредитными.
В некоторых случаях, имеет смысл снимать наличные с карты в кассе банка (предварительно спросив о комиссии!!! обычно, комиссия та же, но некоторые банки заламывают), особенно, если не доверяете железякам.
2. Правила правилами, хочется понимать с какой целью их внедряли.
Принципы принципами, интересна первопричина.
В любом случае, спасибо вам за ответ!
Платите вы банку 2 через банк 1 но банк 2 надувает вас еще упоминанием что он не берет комиссию.
2. Элементарно, всем(банкам и платежной системе) денег заработать за счет потребителя услуг. И чтобы ясность была- кто за что отвечает и кому сколько причитается.