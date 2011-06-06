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ГОСА Сбера прошло на позитиве

06.06.2011 18:15 2 1 434 просмотра
В пятницу, 3 июня, прошли годовые общие собрания акционеров двух крупнейших российских госбанков — Сбербанка и ВТБ. Собрание акционеров Сбера, на котором мне удалось присутствовать*, прошло на позитиве, чего не скажешь о ГОСА ВТБ.

Для себя я отметила немаловажную деталь о Германе Грефе. Он не затруднился ответить ни на один вопрос (в отличие, скажем, от отвечавшего на вопросы главы ЦБ Сергея Игнатьева). Либо отвечал сам, либо давал контакты лиц, к которым следовало обратиться акционеру для решения той или иной проблемы. На мой взгляд, это указывает на высокую компетенцию, а также желание и умение решать проблемы акционеров и клиентов банка.

подробнее о собрании, решениях и ключевых вопросах, а также рекомендации по акциям Сбербанка

PS. Кстати, Герман Греф сам купил акции Сбера, так что менеджмент доказывает уверенность в хороших перспективах ценных бумаг компании не только словом, но и делом.

Комментарии 2

Михаил Беляев  (MikeBelyaev)
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Спасибо за отзыв о проведении нашего общего собрания! Все старались:) В этот раз мы действительно уделили особое внимание вопросам и ответам на них, а также общей открытости мероприятия (о чем говорит, хотя бы, первая в истории нашего банковского сектора трансляция ГОСА в реальном времени). Уже много идей для следующего, так что приглашаем и в следующем году!
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