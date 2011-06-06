ГОСА Сбера прошло на позитиве

В пятницу, 3 июня, прошли годовые общие собрания акционеров двух крупнейших российских госбанков — Сбербанка и ВТБ. Собрание акционеров Сбера, на котором мне удалось присутствовать*, прошло на позитиве, чего не скажешь о ГОСА ВТБ.
Для себя я отметила немаловажную деталь о Германе Грефе. Он не затруднился ответить ни на один вопрос (в отличие, скажем, от отвечавшего на вопросы главы ЦБ Сергея Игнатьева). Либо отвечал сам, либо давал контакты лиц, к которым следовало обратиться акционеру для решения той или иной проблемы. На мой взгляд, это указывает на высокую компетенцию, а также желание и умение решать проблемы акционеров и клиентов банка.
подробнее о собрании, решениях и ключевых вопросах, а также рекомендации по акциям Сбербанка
PS. Кстати, Герман Греф сам купил акции Сбера, так что менеджмент доказывает уверенность в хороших перспективах ценных бумаг компании не только словом, но и делом.
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