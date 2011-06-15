В жизни каждого человека бывает момент, когда любая бумага становится ценной

Один очень приятный во всех отношениях человек спросил у меня, что ему делать со своим портфелем ценных бумаг. Такие вопросы обычно вызывают у меня живой интерес, поэтому я попросила его дать более подробную информацию. Оказалось, что в его портфеле акции и свидетельства о правах на акции нескольких чековых фондов, а также такой раритет, как облигации государственного займа, выпущенные еще в прошлом веке — в начале 1980-х годов.
Вот состав бумаг, входящих в портфель:
1. Акции АВВА;
2. Акции МН-фонда (фонд Московская недвижимость);
3. Акции и свидетельства о правах на акции Гермес-Союз;
4. Акции Олби-Дипломат;
5. Акции Эксимер-Инвест;
6. Облигации госзайма 1982 года.
Сразу скажу, что Гермес-Союз, Олби-дипломат и Эксимер-Инвест почили в бозе. В частности, два последних ликвидированы (пруфлинк для Олби, пруфлинк для Эксимера). По ним можно получить копеечные компенсации, но, на мой взгляд, овчинка выделки не стоит. Что касается Гермес-Союза, то в Интернете есть сайт акционеров компании, которые борются за свои права. Честно говоря, перспективы этой затеи тоже показались мне туманными.
Дело с акциями Московской недвижимости обстоит иначе. Эта компания существует до сих пор, но сменила форму собственности с ЧИФа на ОАО «МН-фонд». Акции МН-фонда допущены к торгам на бирже ММВБ с февраля 2011 года под тикером MNFD. Однако данных по сделкам с этими бумагами мне найти не удалось. Ранее выданные бумажные сертификаты акций МН-фонда приравниваются, согласно законодательству, к выпискам из реестра акционеров на даты приобретения этих сертификатов. Соответственно, владельцы бумажных сертификатов имеют право на получение дивидендов (следует обратиться в компанию с заявлением).
Что касается облигаций госзайма СССР 1982 года выпуска, то с 31 декабря 1994 года выкуп или обмен этих бумаг был прекращен. В настоящее время они представляют интерес только для коллекционеров бонов. Объявление о покупке и продаже бланков этих бумаг можно в большом количестве найти в Интернете. Цены разные. В розницу обычно от 300 до 500 рублей за бланк.
Наибольший интерес, как оказалось, представляют собой акции АВВА (ОАО «Автомобильный всероссийский альянс»). В связи с реорганизацией АВТОВАЗа путем присоединения к нему ряда дочерних компаний, в том числе и АВВЫ, обязательства по обмену свидетельств депонирования акций АВВА перешли к АВТОВАЗу. Таким образом, акции АВВА можно обменять на акции АВТОВАЗа, коэффициент обмена: 1 к 60 (1 акция АВВА обменивается на 60 акций ОАО «АВТОВАЗ»). Порядок действий по обмену описан на официальном сайте АвтоВАЗа. 15 июня 2011 года акции АВТОВАЗа свободно торговались на бирже, к 13.00 мск давали 26 рублей за акцию.
Как видим, не все старые ценные бумаги безнадежны. Напротив, за многие из них можно побороться и получить определенные права или денежные доходы. Осталось позвонить родителям и уточнить, на что они потратили ваш ваучер
Комментарии 8
документальное свидетельство эпохи. А еще в моей коллекции есть старые ресторанные счета и много других бумажных свидетельств прошедшего времени. Однако идей, что все это может быть практически полезно в ближайшие 100 лет у меня нет!
Год Рублей на акцию
2005 0.11
2006 0.22
2007 0.22
2009 0.44
Всего дивидендов, подлежащих получению: 0.99 рублей
как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок
классе, когда нашел старую дедушкину сберегательную книжку конца 20-х годов. Начал фантазировать, что теперь там, наверно, за эти годы набежали миллионы. Когда подсчитал - был шокирован: сумма собралась крайне незначительная, да и с учетом всех реформ получить и ее вряд ли было возможно.
1) АООТ ЧИФ «ПАРМА» (ОАО «ПАРМА» — далее ОАО «ОФИС 3000»)
2) АООТ ЧИФ ЕРМАК-2 (ОАО ИК «Ермак»)
3) АООТ «СЧИФСЗ «Защита» (ОАО «Инвестиционный фонд «Защита»)
4) АООТ «СЧИФСЗ «Детство-1» (ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»)
5) АООТ «ЧИФ «Пермский» (ОАО «Инвестиционная компания «Пермская»)
6) АООТ «ЧИФ социальной защиты «Нефтяной щит» (ОАО «ИК Нефтяной щит»)
7) АООТ «ЧИФ «Каменный пояс» (ОАО «Каменный пояс»
ЧИФ «ФЭБ» (Лысьва)
9) ОАО «ЧИФ «Форт-Инвест» (Чайковский) (ОАО «Фондовая компания «Форт-Инвест»)
10) ЧИФ Камский (Присоединен к ОАО «ЧИФСЗ «Социальный» Далее к ОАО ЧИФСЗ «Детство-1» (см. Детство-1)
11) ЧИФСЗ «Социальный» (ОАО «ЧИФСЗ «Социальный» Далее к ОАО ЧИФСЗ «Детство-1» (см. Детство-1)
12) ЧИФ «Приват-инвест» (ОАО ЧИФ «Приват-Инвест» присоединен к ОАО ЧИФ «Ермак-2». Смотрим ОАО ИК «Ермак»)
13) ЧИФ «Народный» (присоединен к ОКБ «БиС-Кредит», позже банк обанкротился)
14) АООТ «Инвестиционный фонд «Финист фонд» (ОАО «Финист Фонд)