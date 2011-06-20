Чувашское УФАС vs. Сбер - третье решение в пользу антимонопольщиков

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ОАО "Сбербанк России" о признании недействительным решения Чувашского УФАС России, сообщил нам ИА REGNUM.
Интересно, а в западной практике сейчас взимаются какие-либо дополнительные комиссии за выдачу кредита? На мой взгляд, это совершенно необоснованные сборы. Интересно, они шли в дополнение к комиссии за обслуживание кредитного счета (карты)?
Напомним, комиссия Чувашского УФАС России в апреле 2010 года признала в действиях банка нарушение п.3 ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции в части навязывания своим контрагентам невыгодных условий договора. При анализе рынка потребительского кредитования в Чувашской Республике за 2007-й - 9 мес. 2008 годов специалисты антимонопольного органа установили, что при предоставлении кредитов Сбербанк России взимал со своих заемщиков комиссию в виде единовременного платежа (тарифа). Размер тарифа устанавливался в процентном соотношении от суммы выдаваемого кредита. Впоследствии, в ноябре 2009 года, банк переименовал его в комиссию "За выдачу кредита".
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Да, можно как то не так назвать комиссию, но банки ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО БРАТЬ КОМИССИЮ ЗА ПОЧТИ ЛЮБЫЕ СВОИ ОПЕРАЦИИ, по соглашению с клиентом. Нельзя брать комиссию за то, чего банк реально не делает, а "за выдачу кредита" или "за ведение ссудного счета" - это вполне реальный способ "зарабатывания" у банка.
Всю эту шумиху с комиссиями затеял Сбер из-за того, что на их долю у них выпадало не так уж и много дохохов и когда решался вопрос: снижать ставки или убирать комиссии за выдачу кредита, они грамотно это сделали, совместив с PR-компанией по всей России о "вреде комиссий".
Хотелось бы видеть работу ФАСы, когда Сбер был наделен финансовой и репутационной поддержкой в конце 2008 и в 2009. А сейчас ФАС, если ему реально интересно повысить конкуренцию на банковском рынке, надо хотя бы пытаться сбить настрои крупняка на увеличение капитала банков.