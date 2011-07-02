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Банк Москвы

02.07.2011 17:35 11 1 644 просмотра
Наблюдая за обвинительными обсуждениями в отношении выделения кредита Банку Москвы в блогосфере, подумалось, что сопоставив проблемы, которые случаться в банковской системе в случае объявления дефолта Банком Москвы, ЦБ и Минфин выбрали из 2-х зол меньшее.

Я вобще жду роста капы БМ на 20-25% в ближайшее время

Комментарии 11

Андрей Иванов  (Clevelus)
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Не будет 25%, есть много факторов недоверия.

Но некий рост ожидаем ...
Николай Ватутин  (niksilver)
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Чиновники из минфина тоже решили погреть руки и пропустить свою пайку через банно-прачечный комбинат "Банк Москвы"
Гектор  (Гектор)
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Все, что связано с ВТБ, не работает нормальным образом! Напоминаю нашу дискуссию, когда государство продавало пакет акций ВТБ. Тогда Вы Александра предсказывали рост акций ВТБ и рекомендовали вложения в эти акции. Я считал, что если уж ВТБ сумел найти покупателей на эти акции , то хоть какое-то время они сумеют удержать курс, но потом - однозначно падение. Я был слишком большим оптимистом! smile:) Акции ВТБ начали безальтернативное падение и скатились с 0,11 копеек до 0,087 (23%)!
Все, что Вы Александра сейчас пишете (повышение капитализации банка Москвы) было бы совершенно логичным. Только в случае ВТБ нормальная логика не работает!
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Да, с ВТБ я порядком ошиблась. Да и истинный размер проблем с БМ стал известен лишь после приватизационного IPO smile:o

Но ситуация под контролем - государство не оставило в беде ВТБ. Это внушает определенную уверенность в том, что капитализация группы ВТБ восстановится, в том числе и за счет активов Банка Москвы.

попробую сделать грубую оценку капитализации и позже напишу результаты. Однако с акциями ВТБ отдельная история... Думаю, что ВТБ будет проводить допэмиссию БМ в свою пользу, и в перспективе переходить на единую акцию с БМ и ТКБ. поэтому цену акций ВТБ пока предсказывать не берусь
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
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Правильно, если слона ругать - не продашь!
С чего вы взяли, что ВТБ будет делать допку для обмена на БМ?

Александра Лозовая  (alex_loz)
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я думаю, что 100 млрд рублей, выделяемых ВТБ в капитал БМ, будут оплачены акицями БМ
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
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долгосрочные депозиты, которые потом выдадут нужным компаниям в кредит, не рассматриваете? smile:D
Александра Лозовая  (alex_loz)
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на депозиты пойдут деньги АСВ (295 млрд), а средства ВТБ (100 млрд) пойдут в капитал
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Евгения, продолжаете ждать? Когда Вы писали Ваш прогноз, цена акций банка была 792,5 руб, сейчас уже 742,7 руб.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Максим, будем знакомы - Александра.
Мне кстати от Вас перестали флешки приходить. Можно Вам в личку отправить email?
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