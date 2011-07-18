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Несмотря на хороший квартальный отчет ВТБ, риски сохраняются

18.07.2011 12:41 15 1 876 просмотров
Целевая цена на конец года – 0,0950 рублей за акцию, что предполагает потенциал роста к текущим ценам на уровне 12,5%.

Чистая прибыль - 26,1 млрд рублей (прогноз на 2011 год - 88 млрд рублей). Относительно слабые темпы роста процентного дохода банк компенсировал увеличением непроцентных, что позитивно отразилось на темпах роста прибыли. Из негативных моментов стоит отметить существенный рост административных расходов и расходов на персонал.

Доходность капитала (ROE) увеличилась до 17,7% против 11,9% за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, ВТБ по этому показателю еще существенно отстает от ближайшего конкурента: доходность капитала Сбербанка по итогам 1 кв. 2011 г. составила 33,6%.

Чистая процентная маржа ВТБ осталась на уровне 4 кв. 2010 г. и составила 4,8%. Это является относительно высоким уровнем, но все же уступает Сбербанку - 6,2%.

Достаточность капитала (Tier 1 Capital ratio) составила 13,2%, что является высоким уровнем. Опять же, у Сбербанка достаточность капитала выше – 17,8%.

На мой взгляд, ВТБ в настоящий момент выглядит справедливо оцененным, а акции Сбербанка - более привлекательными для инвестиций.

Комментарии 15

Гектор  (Гектор)
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Насчет целевой цены - не уверен, но в условиях новогоднего ралли - вполне вероятно. Но еще более вероятен разгон акций ВТБ сейчас в момент, когда он планирует аккумулировать 75% акций банка Москвы. По схеме: акции банка Москвы растут на увеличении спроса, акции ВТБ растут на ожиданиях увеличения капитализации и вливаний государства.
Что касается рисков, то основной риск я вижу в том, что вне зависимости от того кто стоял за всей этой схемой по санации банка Москвы за 400 млрд. рублей сохраняется существенный риск смены руководства ВТБ, допустившей столь значительные потери бюджета! smile:)
fulltime  (fulltime)
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Скажите Александра? А Вы ведете статистику своих прогнозов? Ну там какова погрешность прогнозов,в зависимости от горизонта прогнозирования и т.д.
И еще, закладываете Вы в свои прогнозы только внутристрановые факторы или и на общемировые тенденции оглядываетесь?
Александра Лозовая  (alex_loz)
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статистику не веду. общемировые тенденции учитываю
знаю, что бывают промашки, но я ж не волшебник, а только учусь. по сравнению с тем, что было несколько лет назад, отмечаю существенный прогресс
fulltime  (fulltime)
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Эх, Александра, Вы решили, что я глумлюсь по вопросу статистики. А ведь нет, я не такой)))
Гектор  (Гектор)
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Кстати, неплохо почитать Алексашенко по поводу хорошего квартального отчета в его ЖЖ! Очень познавательно!
Александра Лозовая  (alex_loz)
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мне известна скептичная позиция господина Алексашенко. меня тоже спрашивали про эти 258 млрд рублей (стоимость в которую ВТБ оценил приобретение БМ).

я посчитала так: 103 млрд уплачено в феврале 2011 г. правительству Москвы за 46,5% БМ + 25% ССГ, 100 млрд пойдет в капитал БМ к концу 2012 года. Остается 55 млрд.

Если исходить из того, что ВТб напрямую владеет 46,5% акций БМ, то до консолидации 75% ему не хватает порядка 28,5%. Рыночная стоимость такого пакета по текущим котировкам - 41 млрд руб.

14 млрд не бьются... в принципе то же и у Алексашенко, только расчет другой

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
14 млрд не бьются

То, что нельзя разбить - распилят smile:)
Александра Лозовая  (alex_loz)
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ну почему так сразу "распилят"... Может рыночная цена вырастет )))

ВТБ покупал пакет правительства исходя из стоимости акции 1109 р. (сейчас они стоят 800 р.). Если оценить те недостающие 28,5% акций не по рынку, а по этой цене, то получим 56,9 млрд рублей. Почти сходится
Николай Ватутин  (niksilver)
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За содержание и достоверность цифр в отчете банки ни какой ответственности не несут. Эксперты из АСВ и ЦБ признают, что банковские отчеты это фикция.... Так что лучше по форумам!
fulltime  (fulltime)
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так то GDR от ВТБ на Лондонской бирже присутствуют с этого года, а там к художникам относятся без юмора.
Николай Ватутин  (niksilver)
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У нас первый зампред центоробанка РФ математику не знает даже на уровне начальной школы, а Вы ВТБ Лондонская биржа, как попали так и вылетят оттуда с треском...
Николай Ватутин  (niksilver)
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К сожалению на этом сайте не предусмотрена возможность выкладывать фотокопии документов. На другом сайте одна специалистка уже спорила, после того как выложил копии ответов из минфина и из ЦБ специалистка испытала шок...
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