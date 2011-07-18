Несмотря на хороший квартальный отчет ВТБ, риски сохраняются

Целевая цена на конец года – 0,0950 рублей за акцию, что предполагает потенциал роста к текущим ценам на уровне 12,5%.
Чистая прибыль - 26,1 млрд рублей (прогноз на 2011 год - 88 млрд рублей). Относительно слабые темпы роста процентного дохода банк компенсировал увеличением непроцентных, что позитивно отразилось на темпах роста прибыли. Из негативных моментов стоит отметить существенный рост административных расходов и расходов на персонал.
Доходность капитала (ROE) увеличилась до 17,7% против 11,9% за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, ВТБ по этому показателю еще существенно отстает от ближайшего конкурента: доходность капитала Сбербанка по итогам 1 кв. 2011 г. составила 33,6%.
Чистая процентная маржа ВТБ осталась на уровне 4 кв. 2010 г. и составила 4,8%. Это является относительно высоким уровнем, но все же уступает Сбербанку - 6,2%.
Достаточность капитала (Tier 1 Capital ratio) составила 13,2%, что является высоким уровнем. Опять же, у Сбербанка достаточность капитала выше – 17,8%.
На мой взгляд, ВТБ в настоящий момент выглядит справедливо оцененным, а акции Сбербанка - более привлекательными для инвестиций.
Комментарии 15
Что касается рисков, то основной риск я вижу в том, что вне зависимости от того кто стоял за всей этой схемой по санации банка Москвы за 400 млрд. рублей сохраняется существенный риск смены руководства ВТБ, допустившей столь значительные потери бюджета!
И еще, закладываете Вы в свои прогнозы только внутристрановые факторы или и на общемировые тенденции оглядываетесь?
знаю, что бывают промашки, но я ж не волшебник, а только учусь. по сравнению с тем, что было несколько лет назад, отмечаю существенный прогресс
я посчитала так: 103 млрд уплачено в феврале 2011 г. правительству Москвы за 46,5% БМ + 25% ССГ, 100 млрд пойдет в капитал БМ к концу 2012 года. Остается 55 млрд.
Если исходить из того, что ВТб напрямую владеет 46,5% акций БМ, то до консолидации 75% ему не хватает порядка 28,5%. Рыночная стоимость такого пакета по текущим котировкам - 41 млрд руб.
14 млрд не бьются... в принципе то же и у Алексашенко, только расчет другой
То, что нельзя разбить - распилят
ВТБ покупал пакет правительства исходя из стоимости акции 1109 р. (сейчас они стоят 800 р.). Если оценить те недостающие 28,5% акций не по рынку, а по этой цене, то получим 56,9 млрд рублей. Почти сходится