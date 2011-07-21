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ЦБ намерен ужесточить нормы резервирования на возможные потери по ссудам

21.07.2011 23:46 8 2 375 просмотров
Давала сегодня комментарий по действиям регулятора
связала это с борьбой ЦБ с выводом активов.

Но справедлив ли вывод о том, что большинство кредитов сейчас относятся ко второй категории качества?

Комментарии 8

fulltime  (fulltime)
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Александра, а Вы не могли бы пояснить свой вопрос? Вы имеете ввиду существует ли реальная проблема с рисками по кредитам, выданным оффшорным компаниям или что?
И еще, если я не утомил))) Как вы относитесь к инициативе ЦБ проверять заемщиков банков?
Александра Лозовая  (alex_loz)
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дело в том, что у крупных банков размер резервов относительно портфеля обычно в пределах 20% (у СБера, ВТб - 8-10%).
Так как ЦБ требует создавать по 2-й категории заемщиков резервы в размере до 20%, то я предположила, что большинство кредитов банки относят ко 2-й категории.
Вот хочу уточнить у тех, кто точно знает - правильно ли это предположение?

Что касается проверки заемщиков центробанком, то на мой взгляд не царское это дело. Своих заемщиков банки должны проверять сами, а ЦБ должен проверять банки.
fulltime  (fulltime)
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Понятно, эта была моя первая версия))) Но я ее отмел.
Гектор  (Гектор)
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Не думаю, что данная мера что-то принципиально изменит! Кто мешает выдавать кредит на российскую "матрешку" под поручительство либо физического лица иностранными активами, либо иностранной фирмы (оффшорной)? вот, например, Юсуфов взял более млрд. долларов под залог иностранных активов? А что реально стоят эти активы - большой вопрос. И взыскать что-то по такому залогу будет очень непросто.
Николай Ватутин  (niksilver)
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Дело в том, что чиновники из ЦБ сами на этой ситуации лапки греют.
Вот наглядный пример Бывшие акционеры ЮТБ набрались кредитов в банки на 230 млн. руб. и не захотели возвращать обанкротив при этом банк и тут же чиновники из ЦБ дают разрешение этим лицам на украденные в виде кредитов деньги приобрести пакет акций другого банка и там мошенники уже на правах акционеров согласовывают выдачу кредитов на 450 млн. руб., которые тоже возвращать не будут...
Воровской менеджмент из ЮТБ полным составом идет обчищать уже другой банк опять же с санкции ЦБ.
Менеджерам ЮТБ напомнили кредитную историю
На экс-руководителей банка заведено уголовное дело
В ГУ МВД не раскрывают, каким именно компаниям были выданы кредиты накануне банкротства ЮТБ. Инициативная группа кредиторов ранее направляла в «Агентство по страхованию вкладов» и в Генпрокуратуру жалобы, в которых перечислялись некоторые заемщики. Так, в частности, в письмах говорилось, что в течение полугода до отзыва лицензии крупные кредиты получали ЗАО «Таган-Мост», ЗАО «Шельф» и «Южная торговая компания». Акционерами и менеджерами этих компаний являлись совладельцы и руководители банка. В письме приводится оценка АСВ, согласно которой около 56% ссудной задолженности банка — около 420 млн руб. — приходится на кредиты для компаний, связанных с руководством и акционерами «Южного торгового банка».
Комментарии фигурантов дела вчера получить не удалось. В приемной «Земкомбанка», в руководстве которого сейчас трудится Андрей Чернявский, сообщили, что он занят на совещаниях. Источники, ранее приближенные к руководству «Южного торгового банка» сообщают, что Маргарита Тараева сейчас больна и находится на лечении.
http://www.kommersant.ru/doc/1693055/print
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