Похоже, что с бондами банки просчитались

ЦБ опубликовал обзор банковской системы за полугодие. Хочу отметить пару интересных тенденций:
1. Темпы роста совокупного кредитного портфеля почти втрое превышают аналогичные в прошлом году (+8,4% с начала года). Наиболее быстрыми темпами растет сегмент розничного кредитования (+11,5% с начала года). При этом доля просрочки в розничном кредитном портфеле стабильно держалась в диапазоне 6,5-6,9%, а на 1 июля сократилась до 6,4%. Корпоративное кредитование растет медленнее (+7,5% с начала года), просрочка в корпоративном портфеле ниже - 5,1%.
2. Темпы роста депозитов физлиц в банках, напротив, замедлились почти вдвое и составили 7,1% с начала года. Думаю, что ускорение роста кредитования частных лиц с одновременным замедлением роста вкладов в банках подготоваливают прекрасную почву для бума внутреннего потребительского спроса. Однако, такие процессы могут разогнать инфляцию.
3. Совокупный портфель ценных бумаг сократился на 0,3% с начала года, причиной чему послужило сокращение в них доли облигаций (-3,4% с начала года). Июнь был последним месяцем действия программы количественного смягчения ФРС США и рынки ждали роста доходности на рынках облигаций. Предполагаю, что сокращение доли долговых обязательств связано с этим. Доля долевых бумаг (акций) напротив выросла (+8,4% с начала года).
Как показала практика, ожидания банков не оправдались еще как минимум два месяца (июль и август) - в этот период цены на госбонды продолжали расти, а рынки акций, напротив, претерпели сильное снижение. Думаю что в связи с этим отчеты некоторых банков за третий квартал окажутся относительно слабыми.
Комментарии 15
отмечу, что теперь, когда банку светит существенная допэмиссия, я не считаю эти акции интересными для средне- и долгосрочных вложений
Видят большого оленя. Один целится, стреляет, промахнулся - на метр влево. Второй - целится, стреляет, не попал - на метр вправо. Третий аналитик, не стреляя:
- Ну, в среднем,- мы его убили!
главное чтобы олень не оказался лосем
http://www.kommersant.ru/doc-y/1694848
Тем не менее я считаю, что только один факт 20% просадки ценных бумаг уже даст эффект, который скрыть простыми манипуляциями не удастся!