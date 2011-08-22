Вход
Профиль Блог Лента Активность

Похоже, что с бондами банки просчитались

22.08.2011 18:11 15 1 531 просмотр
ЦБ опубликовал обзор банковской системы за полугодие. Хочу отметить пару интересных тенденций:

1. Темпы роста совокупного кредитного портфеля почти втрое превышают аналогичные в прошлом году (+8,4% с начала года). Наиболее быстрыми темпами растет сегмент розничного кредитования (+11,5% с начала года). При этом доля просрочки в розничном кредитном портфеле стабильно держалась в диапазоне 6,5-6,9%, а на 1 июля сократилась до 6,4%. Корпоративное кредитование растет медленнее (+7,5% с начала года), просрочка в корпоративном портфеле ниже - 5,1%.

2. Темпы роста депозитов физлиц в банках, напротив, замедлились почти вдвое и составили 7,1% с начала года. Думаю, что ускорение роста кредитования частных лиц с одновременным замедлением роста вкладов в банках подготоваливают прекрасную почву для бума внутреннего потребительского спроса. Однако, такие процессы могут разогнать инфляцию.

3. Совокупный портфель ценных бумаг сократился на 0,3% с начала года, причиной чему послужило сокращение в них доли облигаций (-3,4% с начала года). Июнь был последним месяцем действия программы количественного смягчения ФРС США и рынки ждали роста доходности на рынках облигаций. Предполагаю, что сокращение доли долговых обязательств связано с этим. Доля долевых бумаг (акций) напротив выросла (+8,4% с начала года).

Как показала практика, ожидания банков не оправдались еще как минимум два месяца (июль и август) - в этот период цены на госбонды продолжали расти, а рынки акций, напротив, претерпели сильное снижение. Думаю что в связи с этим отчеты некоторых банков за третий квартал окажутся относительно слабыми.

Комментарии 15

Гектор  (Гектор)
#
Дипломатично Вы, Александра, выражаетесь! Отчеты некоторых банков будут не относительно слабыми, а просто слабыми! И возглавить эту группу, на мой взгляд, должен ВТБ, где действие сразу нескольких факторов должно привести к убыткам!
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
я просто очень осторожный человек ) особенно в отношениях с банками. Особенно с ВТБ ))
fulltime  (fulltime)
#
ну в прогнозе +20+25% БМ Вы,все-таки были менее осторожны)))
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
я опиралась на фундаментальную стоимость банка. Между тем ставка на БМ в текущих условиях была бы оправдана. Судите сами, с открытия 1 августа по вчерашнее закрытие акции Банка Москвы выросли на 3%, в то время как отраслевой индекс ММВБ Финансы потерял 13%.

отмечу, что теперь, когда банку светит существенная допэмиссия, я не считаю эти акции интересными для средне- и долгосрочных вложений
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Три аналитика на охоте.
Видят большого оленя. Один целится, стреляет, промахнулся - на метр влево. Второй - целится, стреляет, не попал - на метр вправо. Третий аналитик, не стреляя:
- Ну, в среднем,- мы его убили!

smile:)
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
примерно так все и происходит ) олень в этом случае выступает в роли бонуса
главное чтобы олень не оказался лосем
Александр К  (Диоген)
#
Не получим проблем с ликвидностью на фоне роста портфеля займов, превышающего рост депозитной базы?
Николай Ватутин  (niksilver)
#
Проблемы с ликвидностью превзойдут самые смелые прогнозы... В 2008г. была репетиция. Но до окончания выборных компаний я думаю волноваться нечего.
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
Минфин поддержит российские биржи через депозитные аукционы. По данным газеты "Ведомости", 9 августа ведомство Кудрина уже предложило банкам 40 млрд руб. ликвидности вместо обычных 10—20 млрд. А на двух грядущих аукционах — 16 и 23 августа — кредиторам будет предложено по 80 млрд.
http://www.kommersant.ru/doc-y/1694848
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
Отчетность вряд ли будет что-то отражать, т.к.в силу внимания ЦБ к этому вопросу, все давно выведено на конторки-никонорки, которым дали кредиты smile;)
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
много ли надо, чтобы в 20% участия не попасть?
Гектор  (Гектор)
#
По всей вероятности имеются ввиду Бородинские схемы, когда выдавались кредиты под залог акций предприятий, когда не формировались по многим кредитам достаточные резервы. Это все вряд ли легко будет выудить из отчетности, а общие цифры настороженности могут и не вызвать.
Тем не менее я считаю, что только один факт 20% просадки ценных бумаг уже даст эффект, который скрыть простыми манипуляциями не удастся!
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
от момента рытья ямы до момента всплытия трупа проходит время, а потом и под шумок можно будет к концу года на фсепропало слиться с толпой
Maria Ivanova  (fiamma)
#
эти тенденции уже многократно обмусолены. Что тут интересного? непонятно.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения