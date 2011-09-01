Госбанки, итоги полугодия: счет в пользу Сбербанка

Хорошие отчеты за полугодие опубликовали и Сбер (прибыль 176,1 млрд руб., рост в 2,7 раза относительно 1 полугодия 2010) и ВТБ (53,6 млрд руб., рост в 2,1 раза относительно 1 полугодия 2010). Но несмотря на хорошую динамику по показателю прибыли, ВТБ все равно отстает по эффективности от основного конкурента.
Так, доходность капитала (ROE) ВТБ - 18,1%, в то время как у Сбербанка этот показатель составил 33,2%. Чистая процентная маржа (NIM) ВТБ - 4,8%, что неплохо в целом для сектора, но ниже, чем у Сбербанка (6,4%). Кроме того, у ВТБ ниже показатель достаточности капитала первого уровня (14,1% против 17,9% у Сбербанка).
Доля неработающих кредитов (NPL) ВТБ снизилась до 7,7% против 8,6% с начала года. Объем резервов на возможные потери по ссудам составляет 8,6%, то есть "плохие долги" полностью покрыты резервами (коэффициент покрытия – 1,1). Для сравнения, доля NPL у Сбера составила 6,6% от кредитного портфеля, а объем резервов - 9,8%, то есть резервы в 1,5 раза больше, чем "плохие долги". Выходит, что качество кредитного портфеля у Сбербанка выше, а риски по нему - ниже, чем у ВТБ.
Следует также иметь в виду, что отчетность МСФО группы ВТБ пока не учитывает результаты Банка Москвы, которые будут включаться в отчетность с 2012 года. Предпочитаю воздержаться от прогноза по акциям банка ВТБ, основанного на фундаментальном анализе, до тех пор, пока полная картина бизнеса группы не будет достаточно ясна для инвесторов. Надеюсь, что на сегодняшнем конференс-колле (начало в 17.00 мск) менеджмент банка поделится своими ожиданиями в отношении перспектив поглощенных активов Банка Москвы.
По коэффициенту P/E2011 (капитализация/прогнозная прибыль на 2011 год), ВТБ торгуется на уровне 8,5, что в текущих условиях соответствует справедливой оценке. Сбербанк торгуется с P/E2011 на уровне 6,7. На мой взгляд, акции Сбера выглядят более интересно, чем акции ВТБ. Рекомендация по акциям Сбербанка - покупать с ближайшим целевым уровнем 100 рублей за акцию в перспективе ближайших 3-6 месяцев. В более отдаленной перспективе акции Сбербанка имеют потенциал роста до уровня 130 рублей за акцию.
Комментарии 12
"Рекомендация по акциям Сбербанка - покупать с ближайшим целевым уровнем 100 рублей за акцию в перспективе ближайших 3-6 месяцев."
А как же быть с прогнозом 123 рубля к концу 2011?
http://www.banki.ru/blog/lozovaya/1266.php
"По сравнительным мультипликаторам банк торгуется ниже зарубежных аналогов на 7%-21%, обладая при этом более высокими показателями доходности. Я рекомендую покупать акции Сбербанка. Прогноз до конца 2011 года — 123 рубля по обыкновенным и 88 рублей по привилегированным акциям, что дает потенциал роста к текущим ценам на уровне 25-33%."
А то закрадываются подозрения в неком интересе..
Народ засадить куда-либо я считаю невозможным - все таки на фондовом рынке работают далеко не глупые люди.
Сбербанк по прежнему считаю сильной и привлекательной компанией для инвестиций, но в ближайшее время его акции могут показывать динамику хуже рынка на фоне проблем в финансовом секторе Европы.
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.
Так вот, к чему это я. Выше в обсуждении была затронута тема сравнительных мультипликаторов по Сбербанку. Дело в том, что я уже давно мечтаю определять справедливую цену акций Сбербанка с помощью сравнительных мультипликаторов. Но мне не даёт это делать один момент, а именно учёт странового риска.
Было бы очень интересно узнать, учитываете ли Вы, Александра, при анализе мультипликаторов страновой риск, и если учитываете, то каким образом?
но вобще учитываю, когда мы пытались понять стоимость РЖД, то сравнивали с какой то американской компанией, так вот оценку скорректировали на разлицие в доходности между государственными бондами США и РФ с одинаковым сроком погашения (например, 5% по нашим и 2,5% по США обозначает, что дискон составит 50%). это не классический метод, но для экспресс-анализа подойдет
вобще развитие бизнеса посмотрите - Сбер совершает инвестиции в инфраструктуру, развитие, экспансию в Европу. Бизнес Газпрома я знаю не так близко, но насколько мне известно у них стагнирует добыча, высокая долговая нагрузка и проч.