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Госбанки, итоги полугодия: счет в пользу Сбербанка

01.09.2011 15:24 12 1 980 просмотров
Хорошие отчеты за полугодие опубликовали и Сбер (прибыль 176,1 млрд руб., рост в 2,7 раза относительно 1 полугодия 2010) и ВТБ (53,6 млрд руб., рост в 2,1 раза относительно 1 полугодия 2010). Но несмотря на хорошую динамику по показателю прибыли, ВТБ все равно отстает по эффективности от основного конкурента.

Так, доходность капитала (ROE) ВТБ - 18,1%, в то время как у Сбербанка этот показатель составил 33,2%. Чистая процентная маржа (NIM) ВТБ - 4,8%, что неплохо в целом для сектора, но ниже, чем у Сбербанка (6,4%). Кроме того, у ВТБ ниже показатель достаточности капитала первого уровня (14,1% против 17,9% у Сбербанка).

Доля неработающих кредитов (NPL) ВТБ снизилась до 7,7% против 8,6% с начала года. Объем резервов на возможные потери по ссудам составляет 8,6%, то есть "плохие долги" полностью покрыты резервами (коэффициент покрытия – 1,1). Для сравнения, доля NPL у Сбера составила 6,6% от кредитного портфеля, а объем резервов - 9,8%, то есть резервы в 1,5 раза больше, чем "плохие долги". Выходит, что качество кредитного портфеля у Сбербанка выше, а риски по нему - ниже, чем у ВТБ.

Следует также иметь в виду, что отчетность МСФО группы ВТБ пока не учитывает результаты Банка Москвы, которые будут включаться в отчетность с 2012 года. Предпочитаю воздержаться от прогноза по акциям банка ВТБ, основанного на фундаментальном анализе, до тех пор, пока полная картина бизнеса группы не будет достаточно ясна для инвесторов. Надеюсь, что на сегодняшнем конференс-колле (начало в 17.00 мск) менеджмент банка поделится своими ожиданиями в отношении перспектив поглощенных активов Банка Москвы.

По коэффициенту P/E2011 (капитализация/прогнозная прибыль на 2011 год), ВТБ торгуется на уровне 8,5, что в текущих условиях соответствует справедливой оценке. Сбербанк торгуется с P/E2011 на уровне 6,7. На мой взгляд, акции Сбера выглядят более интересно, чем акции ВТБ. Рекомендация по акциям Сбербанка - покупать с ближайшим целевым уровнем 100 рублей за акцию в перспективе ближайших 3-6 месяцев. В более отдаленной перспективе акции Сбербанка имеют потенциал роста до уровня 130 рублей за акцию.

Комментарии 12

A B  (AndreyBT)
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Александра, добрый день!

"Рекомендация по акциям Сбербанка - покупать с ближайшим целевым уровнем 100 рублей за акцию в перспективе ближайших 3-6 месяцев."
А как же быть с прогнозом 123 рубля к концу 2011?
http://www.banki.ru/blog/lozovaya/1266.php
"По сравнительным мультипликаторам банк торгуется ниже зарубежных аналогов на 7%-21%, обладая при этом более высокими показателями доходности. Я рекомендую покупать акции Сбербанка. Прогноз до конца 2011 года — 123 рубля по обыкновенным и 88 рублей по привилегированным акциям, что дает потенциал роста к текущим ценам на уровне 25-33%."
Александра Лозовая  (alex_loz)
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прогноз корректируется. Штаты себе за первый квартал видели как скорректировали? так по цепочке и все остальное
A B  (AndreyBT)
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Ну может тогда не называть в прогнозах конкретных цифр и не засаживать народ в бумагу по 105 с целью 123?
А то закрадываются подозрения в неком интересе..
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Прогноз без конкретных цифр не представляет интереса, на мой взгляд.
Народ засадить куда-либо я считаю невозможным - все таки на фондовом рынке работают далеко не глупые люди.

Сбербанк по прежнему считаю сильной и привлекательной компанией для инвестиций, но в ближайшее время его акции могут показывать динамику хуже рынка на фоне проблем в финансовом секторе Европы.
A B  (AndreyBT)
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на фондовом рынке работают далеко не глупые люди, а торгуют акциями самые разные, на радость первым smile;)
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
smile:)
Гектор  (Гектор)
#
Интересный анализ. Спасибо! Хотя преимущество Сбера над ВТБ ожидаемо. Думаю, что если бы в случае ВТБ подошли к проблемным кредитам так же скрупулезно и дотошно, как в случае с банком Москвы, то от прибыли мало что осталось.
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
#
Раз в топике пошли стихи, я тоже позволю себе продекламировать несколько строчек:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить.
smile:)

Так вот, к чему это я. Выше в обсуждении была затронута тема сравнительных мультипликаторов по Сбербанку. Дело в том, что я уже давно мечтаю определять справедливую цену акций Сбербанка с помощью сравнительных мультипликаторов. Но мне не даёт это делать один момент, а именно учёт странового риска.

Было бы очень интересно узнать, учитываете ли Вы, Александра, при анализе мультипликаторов страновой риск, и если учитываете, то каким образом?
Александра Лозовая  (alex_loz)
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добрый день. я стараюсь выбирать базы для сравнения из развивающихся рынков, в идеале из блока БРИК, чтобы страновой риск был уже заложен в мультипликаторы.

но вобще учитываю, когда мы пытались понять стоимость РЖД, то сравнивали с какой то американской компанией, так вот оценку скорректировали на разлицие в доходности между государственными бондами США и РФ с одинаковым сроком погашения (например, 5% по нашим и 2,5% по США обозначает, что дискон составит 50%). это не классический метод, но для экспресс-анализа подойдет
Игорь Громов  (w0912x)
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Добрый вечер, Александра. Меня очень интересует вот такой вопрос по Сбербанку. За последние два посткризисных года курс обыкновенных акций Сбера поднялся минимум в 7 раз с февраля 2009г. То есть бета коэффициент по этим ценным бумагам был намного выше 1 в отношении с индексом ММВБ. А значит и финансовый риск был очень велик. В чём выражается этот риск, ведь Сбербанк имеет диверсифицированный бизнес во многих направлениях, и к тому же это банк с контрольным госучастием. Если рассматривать Газпром, то их ценные бумаги подорожали за тот же период всего в два раза- до 205р. Бета коэффициент по этим бумагам примерно равняется 1. У Газпрома тоже госучастие.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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на мой взгляд дело в темпах роста прибыли. сбер в 2010 году увеличил чистую прибыль в 7,4 раза, Газпром - в 1,3 раза.
вобще развитие бизнеса посмотрите - Сбер совершает инвестиции в инфраструктуру, развитие, экспансию в Европу. Бизнес Газпрома я знаю не так близко, но насколько мне известно у них стагнирует добыча, высокая долговая нагрузка и проч.
Игорь Громов  (w0912x)
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