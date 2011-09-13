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МТС-банк

13.09.2011 13:34 17 9 343 просмотра
Удивляюсь даже, как такую перспективную идею не реализовали раньше.

СМИ пишут, что АФК Система, контролирующая сотового оператора МТС и банк МБРР, решила сменить стратегию развития банка. Решено сделать ставку на розницу (за 5 лет планируется довести долю розницы с текущих 20% до 60%). Возможно переименование МБРР в МТС-банк.

2009 и 2010 год, согласно данным ЦБ, были для МБРР убыточными (убыток составил 0,7 и 2,8 млрд рублей соответственно). Думаю, что слабые результаты банка подтолкнули акционеров и менеджмент к смене стратегии.

Поскольку отделения МТС планируется использовать как точки продаж банковских услуг, а также учитывая тот факт, что МТС совместно с МБРР уже реализует проект "МТС деньги" (кредитные карты, эмитированные МБРР под брендом МТС), то я предполагаю, что ставка будет сделана на кредитные карты и моментальные платежи.

Перспективы рынка розничных кредитов уже по достоинству оценили участники. ТКС Банк выпускает регулярные аналитические рисечи по рынку кредитных карт в России. Там есть много интересной статистики. В частности, за последние 1,5 года (с 1 января 2010) Сбербанк увеличил свою долю на этом рынке в 3 раза - с 4,3% до 14,5%, ОТП банк - в 1,5 раза (до 5,4%), ТКС Банк - более чем вдвое (до 5,4%), Росбанк - в 1,7 раз (до 3,1%).
Объем рынка кредитных карт в России оценивается в 287 млрд рублей. На 1 человека в России приходится всего 0,1 кредитка. Не буду сравнивать нас с США (4,2 кредитки на человека), но даже в Польше на человека приходится 0,3 кредитки. Таким образом, потенциал роста рынкав ближайшие годы очень велик, что будет привлекать сюда новых крупных игроков.

Переименование МБРР в МТС-банк обеспечит банку высокую узнаваемость среди населения и лояльность клиентов МТС. Это должно дать мощный импульс для успешного входа банка на рынок кредитных карт и, не исключаю, вывести его в десятку лидеров по рыночной доле в перспективе 2-3 лет.

Комментарии 17

В  (Cheerokee)
#
вывести его в десятку лидеров по рыночной доле??

"Звучит", спору нет, но для этого сначала надо будет это все реализовать:
- нормальное и квалифицированное обслуживание клиентов по финансовым вопросам
- нормальный ввод/вывод денег
- нормальную службу поддержки
- нормальную службу риск-менеджмента и скоринга, да мало ли что еще.
Потнециальная аудитория, конечно, огромна, но она, по большей части, малообеспечена и тут колоссальные риски и просрочки и самых реальных потерь
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
да, но это скорее тактика. а стратегически у МТС есть огромная база клиентов, по которым можно посмотреть историю потока платежей за несколько лет и адресно постучаться каждому в мобильник с предложением о кредитной карте

то есть идея перспективная, а удасться ли ее грамотно реализовать - вопрос
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Цитата
адресно постучаться каждому в мобильник с предложением о кредитной карте


А тут нет противоречия закону о персональных данных? Все же МТС-банк это не оператор связи МТС, другая организация.

К тому же наши операторы с контент-провайдерами выработали у клиентов стойкий иммунитет от всего их спама на наши мобильники. А у крупных клиентов, как правило, вообще стоит запрет на информирование о подобных "индивидуальных" предложениях. Да и не пойдет серьезный человек в офис МТС (который, как правило, граничит с палаткой шаурмы на остановке общественного транспорта) открывать счет или карту. И, в заключении, у таких людей либо уже есть кредитная карта или они на 100% уверены что она им нафиг не нужна smile:) .

Тут потенциальная аудитория как раз таки малообеспеченная молодежь. Хотя, конечно, и на этой аудитории можно сделать хороший бизнес.
A B  (AndreyBT)
#
smile:D Связной вон уже сделал бизнес - убыток более 200 миллионов...
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
а я как раз смотрю отчет ТКС Банка - рост чистой прибыли за полугодие в 4,4 раза относительно аналогичного периода 2010 года
fulltime  (fulltime)
#
МТС и так сливает данные. Тот же Сити-банк меня одолевал, да еще представлялись МТС))))
Наталья кук  (nkuk)
#
AndreyBT (A B) • 13.09.2011 16:56▲ · #ссылка
Связной вон уже сделал бизнес - убыток более 200 миллионов...
да пойдет народ , зря Вы так. Особенно в небольших городах, да при правильном продвижении. Ниша эта фактически пустая, а емкость огромная.Да ещё если программы лояльности добавить.
qaq  (qaq)
#
А как вы думаете, теперь стоит ждать появление "Билайнбанка"?
Варвара Мяэотс  (varvara_m)
#
Проект отличный, не совсем правда понятно в чем тут новость. Идея использовать свою сеть продаж еще и для продажи банковских услуг? Сейчас успешно реализует такой проект Связной Банк. И по росту доли рынка и по объемам карт - развивается банк динамично.

Также хотела бы вспомнить про Финсервис, который до кризиса активно работал в Седьмых континентах (принцип тот же).

По ТКС - мне кажется история тоже другая. У банка ни одного отделения. Его позиция на рынке пластика не так интересна, так как в принципе на кредитки приходится по данным на сентябрь всего 6% совокупного розничного кредитного портфеля российских банков. Сравнивать его с МБРР и МТС немного странно, мне кажется. Масштабы совсем разные.
Scud  (Scud)
#
Насчет лояльности клиентов МТС вопрос спорный. Наиболее известное в народе "знание" об МТС -- это что он "варуить". (Появилось оно когда у МТС биллинг сильно запаздывал, но широко распространено и сейчас.) Да и вообще ОПСОСам доверия нет, ибо их основная "метода" ведения бизнеса -- обман клиента (одни хитромудрые формулировки тарифов чего стоят). На их фоне всякие русские стандарты и хоум кредиты со своими упрятанными комиссиями -- милые шалуны.
Сергей Савельев  (kev)
#
Пусть АФК-Система купит ТКС, недорого(он ужедавно мечтает продаться)...
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
Системе для начала со своими активами бы разобраться.
А ТКС Банк с ROE на уровне 45,1% пока не спешит продаваться
Maria Ivanova  (fiamma)
#
"Переименование МБРР в МТС-банк обеспечит банку высокую узнаваемость среди населения и лояльность клиентов МТС. Это должно дать мощный импульс для успешного входа банка на рынок кредитных карт и, не исключаю, вывести его в десятку лидеров по рыночной доле в перспективе 2-3 лет. "

По-вашему, переименование способно реанимировать настолько ослабленный банк? По-моему даже у Росгосстрах-банка (хотя название и ужасное) шансов больше...
Некоторых куриц легче придушить, чем дождаться, пока они начнут нести яйца.

Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
у МТС сегодня одна из превосходящих клиентских баз в России среди операторов сотовой связи. Думаю, что стратегя как раз и нацелена на продажи продуктов этому сегменту. Шаг верный, но если после ребрендинга новый банк сохранит свою скудную продуктовую линейку, то вряд ли упомянутая выше база клиентов поведется на предложения только из-за названия.
Если, к примеру, МЕГАФОН и ВЫМПЕЛКОМ пойдут по такому же пути с АЛЬФА-БАНКОМ (все три компании входят в один крупный консорциум Альфа-Групп), то со временем, за счет клиентских без сотовых ритейлов и весьма широкой линейки предложений Альфа-Банка, вообще может произойти смещение госбанков на задний план.
Александр Науменко  (next70)
#
Я скажу вам так я являюсь держателем карты мтс деньги , перспектив у вас не каких нет так как выдали кредит 10т рублей у меня нету не одной просрочки пытался увеличить кредит банк ммбр отвечает звоните в мтс а мтс отвечает мы не увеличиваем и как это собственно понимать положу весь кредит и выкину карту как перспектив в дальнейшим свами не вижу не каких .
Игорь Громов  (w0912x)
#
У ТКС Банка нет ни одного отделения. С чем это может быть связано? Банк с головой нырнул в сетевой маркетинг, чтобы сэкономить на открытии банковских отделений, или причина в чём-то другом?
Александра Лозовая  (alex_loz)
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да верно, такая бизнес-модель у банка. они экономят на собственных банкоматах и отделениях
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