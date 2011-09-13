Удивляюсь даже, как такую перспективную идею не реализовали раньше.
СМИ пишут, что АФК Система, контролирующая сотового оператора МТС и банк МБРР, решила сменить стратегию развития банка. Решено сделать ставку на розницу (за 5 лет планируется довести долю розницы с текущих 20% до 60%). Возможно переименование МБРР в МТС-банк.
2009 и 2010 год, согласно данным ЦБ, были для МБРР убыточными (убыток составил 0,7 и 2,8 млрд рублей соответственно). Думаю, что слабые результаты банка подтолкнули акционеров и менеджмент к смене стратегии.
Поскольку отделения МТС планируется использовать как точки продаж банковских услуг, а также учитывая тот факт, что МТС совместно с МБРР уже реализует проект "МТС деньги" (кредитные карты, эмитированные МБРР под брендом МТС), то я предполагаю, что ставка будет сделана на кредитные карты и моментальные платежи.
Перспективы рынка розничных кредитов уже по достоинству оценили участники. ТКС Банк выпускает регулярные аналитические рисечи по рынку кредитных карт в России. Там есть много интересной статистики. В частности, за последние 1,5 года (с 1 января 2010) Сбербанк увеличил свою долю на этом рынке в 3 раза - с 4,3% до 14,5%, ОТП банк - в 1,5 раза (до 5,4%), ТКС Банк - более чем вдвое (до 5,4%), Росбанк - в 1,7 раз (до 3,1%).
Объем рынка кредитных карт в России оценивается в 287 млрд рублей. На 1 человека в России приходится всего 0,1 кредитка. Не буду сравнивать нас с США (4,2 кредитки на человека), но даже в Польше на человека приходится 0,3 кредитки. Таким образом, потенциал роста рынкав ближайшие годы очень велик, что будет привлекать сюда новых крупных игроков.
Переименование МБРР в МТС-банк обеспечит банку высокую узнаваемость среди населения и лояльность клиентов МТС. Это должно дать мощный импульс для успешного входа банка на рынок кредитных карт и, не исключаю, вывести его в десятку лидеров по рыночной доле в перспективе 2-3 лет.
Комментарии 17
"Звучит", спору нет, но для этого сначала надо будет это все реализовать:
- нормальное и квалифицированное обслуживание клиентов по финансовым вопросам
- нормальный ввод/вывод денег
- нормальную службу поддержки
- нормальную службу риск-менеджмента и скоринга, да мало ли что еще.
Потнециальная аудитория, конечно, огромна, но она, по большей части, малообеспечена и тут колоссальные риски и просрочки и самых реальных потерь
то есть идея перспективная, а удасться ли ее грамотно реализовать - вопрос
А тут нет противоречия закону о персональных данных? Все же МТС-банк это не оператор связи МТС, другая организация.
К тому же наши операторы с контент-провайдерами выработали у клиентов стойкий иммунитет от всего их спама на наши мобильники. А у крупных клиентов, как правило, вообще стоит запрет на информирование о подобных "индивидуальных" предложениях. Да и не пойдет серьезный человек в офис МТС (который, как правило, граничит с палаткой шаурмы на остановке общественного транспорта) открывать счет или карту. И, в заключении, у таких людей либо уже есть кредитная карта или они на 100% уверены что она им нафиг не нужна .
Тут потенциальная аудитория как раз таки малообеспеченная молодежь. Хотя, конечно, и на этой аудитории можно сделать хороший бизнес.
Связной вон уже сделал бизнес - убыток более 200 миллионов...
да пойдет народ , зря Вы так. Особенно в небольших городах, да при правильном продвижении. Ниша эта фактически пустая, а емкость огромная.Да ещё если программы лояльности добавить.
Также хотела бы вспомнить про Финсервис, который до кризиса активно работал в Седьмых континентах (принцип тот же).
По ТКС - мне кажется история тоже другая. У банка ни одного отделения. Его позиция на рынке пластика не так интересна, так как в принципе на кредитки приходится по данным на сентябрь всего 6% совокупного розничного кредитного портфеля российских банков. Сравнивать его с МБРР и МТС немного странно, мне кажется. Масштабы совсем разные.
А ТКС Банк с ROE на уровне 45,1% пока не спешит продаваться
По-вашему, переименование способно реанимировать настолько ослабленный банк? По-моему даже у Росгосстрах-банка (хотя название и ужасное) шансов больше...
Некоторых куриц легче придушить, чем дождаться, пока они начнут нести яйца.
Если, к примеру, МЕГАФОН и ВЫМПЕЛКОМ пойдут по такому же пути с АЛЬФА-БАНКОМ (все три компании входят в один крупный консорциум Альфа-Групп), то со временем, за счет клиентских без сотовых ритейлов и весьма широкой линейки предложений Альфа-Банка, вообще может произойти смещение госбанков на задний план.