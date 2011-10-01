ФЗ 161, банки и электронные платежи

Коллеги, прошу не считать это сообщение спамом – скорее, это объявление. Вступил в силу ФЗ 161 «О Национальной платежной системе». Для банков это означает, помимо прочего, возможность выпускать электронные денежные средства. Но проблема в том, что не все представители банковской сферы представляют себе, что такое электронные платежи и как с ними обращаться.
6 октября все интересующиеся этой темой смогут получить информацию из первых рук: система WebMoney Transfer организует семинар (workshop) на тему «Электронные деньги – банковский продукт от ведущего игрока рынка электронных платежей».
WebMoney обещают рассказать представителям банков, как в условиях нового закона выйти на рынок электронных денег. И не только рассказать, но и показать конкретные кейсы уже внедренных платежных решений. И не только показать, но и поделиться (бесплатно) со всеми желающими своей технологией. Форма для онлайн-регистрации на семинар лежит на сайте WebMoney: https://banks.webmoney.ru/event.aspx
Во вступлении наши специалисты сделают краткий обзор рынка электронных денег, его участников и перспектив. В основной части будет детально рассказано о новом предложении WebMoney Transfer – комплексе «Электронные деньги», готовом решении для банков по приему платежей. Мы подробно расскажем о:
финансово-юридической модели нового решения (применительно к ФЗ 161 «О национальной платежной системе»);
технических особенностях программно-аппаратного модуля;
и поделимся опытом уже состоявшейся интеграции комплекса «Электронные деньги» в готовую инфраструктуру банка.
Мероприятие состоится 6 октября 2011 года в отеле Мэрриотт Аврора, по адресу ул. Петровка, д.11, зал «Столешники».
Комментарии 8
согласен с Вами, - не все. Но поверьте, это лишь вопрос времени.
Банковское сообщество у нас очень приспособленческое. поэтому, как только запахнет дополнительной прибылью, сразу все научаться работать с ЭД.
А вот что за ход придумали в WebMoney, мне пока не ясно. Понятно одно, есть какие-то планы "нового" развития, в связи с чем Банкам нужно дать иной виток развития, чтобы занять свое место в новом формирующимся сегменте электронного бизнеса.
Может быть я ошибаюсь, но именно так я вижу эту ситуацию.
"вопрос времени" длится уже не 1 год.. хотелось бы ускорить процесс, для чего необходим обмен информацией и опытом
А в "оттягивании времени" есть свой смысл. ЦБ и раньше мог ФЗ 161 нарисовать, но что-то нарисовал именно сейчас
Как было указано в анонсе данное мероприятие рассчитано исключительно на сотрудников банков.
К сожалению, Вы не сможете принять участие в данном семинаре.
Не так много осталось адекватных площадок для общения и именно обмена опытом, мыслями и знаниями, а не "впаривания".
@.