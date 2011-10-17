Вход
Профиль Блог Лента Активность

Квартальная отчетность российских банков не обещает ничего хорошего

17.10.2011 13:43 3 1 988 просмотров
Согласно последней статистике ЦБ, с начала 2011 года совокупный портфель ценных бумаг банков вырос всего на 2,5% против 30% за аналогичный период 2010 года.
Объем долговых ценных бумаг снизился на 0,7%, но объем вложений в долевые ценные бумаги (акции) вырос на 15,6% с начала года.

В структуре портфелей долевые бумаги занимают все большую долю (почти 14% на 1 сентября 2011 года против 11% годом ранее), что увеличивает риски банков на фоне экстремально высокой волатильности рынков акций в августе-сентябре. Предполагаю, что из-за этого отчеты банков за третий квартал продемонстрируют серьезное ухудшение доходности. Это видно по совокупной прибыли, рост которой за 8 месяцев составил всего 0,4% против 56% за аналогичный период прошлого года.

Номос в отчете по РСБУ за 3 квартал показал чистую прибыль на уровне 152 млн рублей против 2,8 млрд рублей во втором квартале, что стало следствием негативной переоценки потфеля ценных бумаг.

По расчету ВТБ Капитала, у Номос-банка 15% от активов приходится на портфель ценных бумаг, у Сбера - 16%, у ВТБ и БСП - 13%, у Возрождения - чуть более 8%.
На мой взгляд, финансовый сектор продолжит показывать динамику "хуже рынка" в перспективе до конца года.

Что касается последнего роста Сбера, то не исключаю, что сам банк может выкупать собственные бумаги. Право на это менеджмент банка получил летом 2011 года.

Комментарии 3

Константин Поляков  (peter20100959)
#
Госпожа Лозовая!Ну нравится российским банкам находиться в "дерьме" (извините). Не могут они представить свою жизнь, которая бы гарантировала им их "завтрашний день", так как тогда РАБОТАТЬ придётся, а не обманывать своих клиентов. На что они ссылаться будут своим клиентам, если не увеличат "приключения на одно своё место"?
Николай Ватутин  (niksilver)
#
Зато Российским банковским воровским общакам скоро предоставится возможность под шум мирового кризиса рассовать по карманам несколько десятков триллионов рублей, а рядовых Россиян ожидает увеличение налогов и увеличение пенсионного возраста. Да Вы правы Российские банки для Россиян не могут сделать что нибудь хорошее...
Никита (Скрыть)  (nata_666)
#
Не пойму, плохие ли у нас банки или европейские ещё хуже? Однако!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения