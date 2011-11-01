Cash is the King

ФРБ Сан-Франциско опубликовал интересное исследование, согласно которому объем наличных денег в ближайшие 10 лет будет расти со среднегодовыми темпами примерно 1,7%.
С самим исследованием можно ознакомиться по ссылке: http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2011/el2011-33.html
Хочу отметить несколько моментов, которые показались мне интересными
1. Несмотря на существенное изменение платежной инфраструктуры за последние 30 лет, которая способствовала массовому переходу на электронные платежи, количество наличных не сокращается, а растет стабильными темпами.
В 2005-2006 годах банки стали возвращать в ФРБ меньше наличности, чем заказывать. Это видно на графике.
Помимо этого фактора ФРБ объясняет расхождение между получененными от банков и выпущенными наличными политикой "децеркуляции" валюты, направленной на изъятие из обращения 10 и 20 долларовых банкнот.
2. Рост количества наличных в обращении практически коррелирует с экономическим кризисам. На графике выделен небольшой спад 2000-2001 года и "пила" с 2004.
3. ФРБ делает прогноз о динамике кэша в обращении до 2020 года. Они ждут роста на 18%, что соответствует среднегодовым темпам роста в 1,7%. При этом они делают допущение, что современные технологии все же могут оказать существенное влияние на прогноз в сторону снижения.
Вывод: Спрос на наличные не показывает замедления, несмотря на выдающееся развитие систем электронных платежей. Рост спроса продолжится в ближайшие годы, поскольку кэш дает уникальное преимущество - анонимность плательщика.
На мой взгляд абсолютно справедливый вывод в условиях текущего уровня недоверия к мировой финансовой системе. Как считаете, сколько у человека (домохозяйства) должно быть наличных? На мой взгляд для обеспечния всем необходимым в течение месяца.
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