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Мысли по фондовому рынку на март

01.03.2012 14:06 2 2 846 просмотров
Вчера ВТБ должен был вернуть на счета Минфина 110 млрд рублей из депозитов, которые министерство разместило на его счетах в декабре в рамках расширения ликвидности банковского сектора. На его счетах остается еще порядка 70 млрд Минфиновских денег.

По моей оценке, после вчерашнего возврата ВТБ всего на счетах в банках остается порядка 140 млрд рублей Минфиновских денег. По прогнозам аналитиков, они должны быть возвращены до конца 1 квартала 2012 г.

Я думаю что рост российского фондового рынка с начала года в том числе был поддержан этой ликвидностью - наши банки и инвесткомпании играли на повышение с начала года. Теперь на носу выборыс 99%-но прогнозируемым результатом, в акции пошел чистый приток средств нерезов (+$500 млрд с начала года, причем весь приток пришелся на февраль). Я думаю, что в марте мы увидим коррекцию на нашем рынке, ключевым сопротивлением пока выглядит 1550 по ММВБ. Наиболее интересный вопрос - от какого уровня начнется коррекция. Я ставлю на 1650 ММВБ.

Комментарии 2

Гектор  (Гектор)
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Думаю, что рынок должен отыграть завершение выборной компании, но лишь в том случае, если на мировых площадках будет благоприятная или нейтральная ситуация.
Вообще март и апрель - традиционное время роста рынка. С 01 мая - холодный душ, небольшое оживление в июне и затяжное вялое падение с конца июня и до сентября.
Ничего особенно хорошего в этом году на рынке я не ожидаю. Разговоры о том, что индексы близки к докризисным уровням конечно греют, но обзор наиболее ликвидных акций оптимизм способен поубавить.
Погода на нашем рынке все-таки на 90% определяется ситуацией в мире.
Гектор  (Гектор)
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Я был слишком оптимистичен относительно нашего рынка. Похоже, его мировые инвесторы списали со счетов на ближайшее время и никакие положительные сдвиги на мировых рынках и снятие политической неопределенности его расшевелить не в силах!
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