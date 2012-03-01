Мысли по фондовому рынку на март

Вчера ВТБ должен был вернуть на счета Минфина 110 млрд рублей из депозитов, которые министерство разместило на его счетах в декабре в рамках расширения ликвидности банковского сектора. На его счетах остается еще порядка 70 млрд Минфиновских денег.
По моей оценке, после вчерашнего возврата ВТБ всего на счетах в банках остается порядка 140 млрд рублей Минфиновских денег. По прогнозам аналитиков, они должны быть возвращены до конца 1 квартала 2012 г.
Я думаю что рост российского фондового рынка с начала года в том числе был поддержан этой ликвидностью - наши банки и инвесткомпании играли на повышение с начала года. Теперь на носу выборыс 99%-но прогнозируемым результатом, в акции пошел чистый приток средств нерезов (+$500 млрд с начала года, причем весь приток пришелся на февраль). Я думаю, что в марте мы увидим коррекцию на нашем рынке, ключевым сопротивлением пока выглядит 1550 по ММВБ. Наиболее интересный вопрос - от какого уровня начнется коррекция. Я ставлю на 1650 ММВБ.
Комментарии 2
Вообще март и апрель - традиционное время роста рынка. С 01 мая - холодный душ, небольшое оживление в июне и затяжное вялое падение с конца июня и до сентября.
Ничего особенно хорошего в этом году на рынке я не ожидаю. Разговоры о том, что индексы близки к докризисным уровням конечно греют, но обзор наиболее ликвидных акций оптимизм способен поубавить.
Погода на нашем рынке все-таки на 90% определяется ситуацией в мире.