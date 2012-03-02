Открываем отчет Лукойла за 2011 год (МСФО). Поиграем с цифрами:
1. Капитализация компании на 2 марта 2012 (данные Reuters) - $54,7 млрд. Она нам пригодится.
2. Стоимость заводов и оборудования+денежные средства и эквиваленты+товарные запасы (84% которых - нефть и нефтепродукты) суммарно дают $65,6 млрд. Это на 20% выше капитализации и в пересчете на акцию дает $77. Но у компании есть не только активы, но и обязательства.
3. Смотрим обязательства, точнее долги. Отмечу, что за 2011 год Лукойл сократил долгосрочный долг на 20% до $7,3 млрд, краткосрочный - на 16% до $1,8 млрд. Суммарный долг, таким образом, составил $9,1 млрд.
Вычтем суммарный долг из стоимости активов, перечисленных в пункте 1. Получим $56,5. Это всего на 3,3% выше текущей капитализации и в пересчете на акцию дает $66,4. На мой взгляд, $66,4 за акцию является "справедливой" - в настоящий момент Лукойл должен стоить именно столько. Официальная инфляция в 2012 году, по моей оценке, составит около 8%. Заложив инфляцию в мою справедливую цену получим $71,7 на конец года.
А что считают другие аналитики, которые расчитывают цены на основе моделей DCF?
Смотрим целевые цены Номос-банка (туда кстати перешла команда Кирилла Тремасова), Тройки-Диалог и, естественно, Инвесткафе: $78,8, $80 и $69,9 соответственно. Средняя - $76,2, что практически совпадает с ценой, рассчитаной в пункте 2 ($77). В перспективе до конца года ближе всего к моему прогнозу ребята из Инвесткафе.
И пару слов о дивидендах По моей оценке, дивиденды Лукойла за 2011 год составят от 68 (пессимистичный сценарий) до 73 (оптимистичный сценарий) рублей на акцию. К текущей биржевой цене - 1892 рубля - дивидендная доходность составит от 3,4% до 3,9%.
Краткосрочный прогноз по акциям: полагаю будут расти в преддвери Дня инвестора, проводимого 14 марта. Там же будет объявлено о размере дивидендов. Целевой уровень к этой дате - 1940-1960 рублей.
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