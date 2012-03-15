Считаем дивиденды Сбербанка за 2011 год

За 2010 год Сбер увеличил дивиденды с 10% до 12% от чистой прибыли. Завтра, 16 марта, заседание Набсовета, на котором по слухам объем выплат за 2011 год может быть увеличен до 15% от ЧП.
ЧП 2011 по РСБУ - 322 млрд руб. Скорее всего она будет скорректирована вниз после учета СПОД. В 2010 году СПОД скорректировали прибыль на 8,6 млрд (с 183,6 до 175). Заложимся на 10 млрд на СПОД и получим ЧП 2011 на уровне 312 млрд.
Таким образом отчисления на дивиденды могут составить 12-15% от ЧП или 37,44-46,8 млрд руб.
Кол-во обыкновенных акций - 21 586 948 000
Кол-во привилегированных - 1 000 000 000
Таким образом дивиденды могут составить от 1,65 (12% из ЧП) до 2,06 (15% ЧП) на обыкновенную акцию.
В 2011 году дивиденды по префам были на 25% выше, чем по обычке. Значит размер дивидендов по привилегированным акциям может составить от 2,06 до 2,57 руб.
Закрытие реестра для определения списка акционеров, имеющих право на дивиденды жду в середине апреля (в 2011 году было 15 апреля).
Комментарии 1
я молодец