Концентрация активов - это хорошо или плохо?

Сегодня спрашивали, насколько негативное явление высокая концентрация активов российского банковского сектора. На топ-5 банков сейчас приходится 50,5% активов (до кризиса - 42%).
С одной стороны плохо. Низкая конкуренция влечет высокие тарифы и низкое качество обслуживания. С другой - хорошо. Все регулирование банковского сектора по сути можно свести к контролю над 200 банками (на топ-200 приходится около 98% активов).
Численность сотрудников ЦБ - 70,4 тысячи человек. Грубо на каждый банк придется по 352 человека. Помоему более чем достаточно для надзора
А с точки зрения потребителя скорее все же плохо. Об этом свидетельствует и народный рейтинг - практически вся пятерка в нижней части рейтинга.
Комментарии 7
Политическим партиям гайки открутили, банкам закрутили (уставной капитал до 1 млрд). Щас начнется монополизация задирание тарифов и в очередной раз какой-нибудь ВТБ объявит о трехкратном увеличении бонусов топам. А небольшие но эффективные учреждения вынуждены будут уйти. А по моему достаточно распространить страховку АСВ кроме вкладов еще и на текущие и расчетные счета всех клиентов. И заставить банк платить "ОСАГО"
Мужики грозились пристукнуть, но куда там! Она ж одна. Пристукни и опять в райцентр ездить? Но тут появилась конкуренция. В лице еще двух предпримчивых бабок, которые тоже наладили производство. Результат через 1,5 месяца был налицо. Качество у всех улучшилось, а тарифы уменьшились. Попытка картельного сговора старушенций была пресечена жителем деревни, ветераном войны и заслуженным человеком дедом Саней Силиверстовым.