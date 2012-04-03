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Концентрация активов - это хорошо или плохо?

03.04.2012 12:26 7 11 790 просмотров
Сегодня спрашивали, насколько негативное явление высокая концентрация активов российского банковского сектора. На топ-5 банков сейчас приходится 50,5% активов (до кризиса - 42%).

С одной стороны плохо. Низкая конкуренция влечет высокие тарифы и низкое качество обслуживания. С другой - хорошо. Все регулирование банковского сектора по сути можно свести к контролю над 200 банками (на топ-200 приходится около 98% активов).

Численность сотрудников ЦБ - 70,4 тысячи человек. Грубо на каждый банк придется по 352 человека. Помоему более чем достаточно для надзора smile:?:

А с точки зрения потребителя скорее все же плохо. Об этом свидетельствует и народный рейтинг - практически вся пятерка в нижней части рейтинга.
smile:write_nr:

Комментарии 7

koza nostra  (maestro tuk)
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Заметьте, что 70, 4 тысячи человек в ЦБ РФ, как бы контроируют банки, и при этом совершенно не отвечают за их прибыль и процветание. То есть, 70,4 тысячи человек имеют боооольшое право на ошибку (а че? они ж КОНТРОЛИРУЮТ и НАДЗИРАЮТ!), имеют право выпустить любой документ, который может иметь негативное воздействует на банки и в то же время не несут реальной ответственности. Ну, может быть и несут. Когда воздействие настолько негативно, что становится известно всем и каждому.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Когда читаешь народный рейтинг, то больше всего "шляпы" происходит именно в банках из топ5. Мой банк и близко к ним не подходил. А тем не менее заслужил народную любовь в очередной раз.
Политическим партиям гайки открутили, банкам закрутили (уставной капитал до 1 млрд). Щас начнется монополизация задирание тарифов и в очередной раз какой-нибудь ВТБ объявит о трехкратном увеличении бонусов топам. А небольшие но эффективные учреждения вынуждены будут уйти. А по моему достаточно распространить страховку АСВ кроме вкладов еще и на текущие и расчетные счета всех клиентов. И заставить банк платить "ОСАГО"
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Александра, а почему "Низкая конкуренция влечет высокие тарифы и низкое качество обслуживания" ? Какая связь между конкуренцией, тарифами и качеством?
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Александра, это Вы написали этот раздел в Википедии? Или у Вас нет собственного мнения по моему вопросу?
koza nostra  (maestro tuk)
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Алексей, все просто. Поясню на банальном примере из 90-х. Мой дед из деревни Скрипино, что в 250 км от Ульяновска. До ближайшего райцентра около 15 километров. В деревне тогда из мужиков были одни инвалиды и, к сожалению, спившиеся совхозники. Тогда их было много. Выпить им хотелось каждый день, а ехать до райцентра не очень. И денег нет и далеко и дороги разбиты. Туда- сюда- 30 км. Спрос есть. Появилось и предложение. Покойная моя двоюродная бабка начала гнать самогон. Кстати, совсем и нехилый был он. Авторитетно заявляю: двойная очистка, на молочке и еще там кое- какие, как сейчас говорят "присадки". Цены старушка установила тоже. Нехилые по тем временам. Просчитала бабулька стоимость поездки до усадьбы плюсанула стоимость водки и посуды и выставила такие цены, что дороже водки, но все равно дешевле, как если б за ней ехать. Мужики покочевряжились, но стали брать. А куда деваться? Три месяца у бабки была лафа: маржу рубила, как капусту на совхозных грядках до войны. К осени бабкина монополия стала похожа на империализм времен В.И.Ленина. Цены, то есть тарифы начала потихоньку поднимать (а как же??? Овес нынче дорого). Ухудшила и качество. "Присадки" исчезли, молоком очищать перестала. Пошла мутная такая жидкость. Короче, выпить можно- пить нельзя smile:D
Мужики грозились пристукнуть, но куда там! Она ж одна. Пристукни и опять в райцентр ездить? Но тут появилась конкуренция. В лице еще двух предпримчивых бабок, которые тоже наладили производство. Результат через 1,5 месяца был налицо. Качество у всех улучшилось, а тарифы уменьшились. Попытка картельного сговора старушенций была пресечена жителем деревни, ветераном войны и заслуженным человеком дедом Саней Силиверстовым.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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есть замечательная книга г-на Нассима Талеба "Черный лебедь", настоятельно рекомендую. в этой книге автор очень доходчиво показывает, что людям свойственно подменять действительное желаемым и придумывать совершенно не очевидные причинно-следственные связи. правда, местами автор сам путает детерминированность с вероятностью, но это заметно не сильно и в целом не влияет на качество материала. кстати, Нассим Талеб - коллега Александры smile:)
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