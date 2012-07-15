Случайность или закономерность?

Дано: овердрафтная зарплатная карта с условием, что при смене места работы процент по овердрафту увеличивается с 21% до 28%.
Клиент обязан уведомить банк о смене работы.
На практике: клиент уведомил банк о смене места работы по телефону. Больше со стороны банка никакой активности не было и в условиях обслуживания кредита ничего не изменилось.
По факту клиент еще год пользовался овером по ставке 21% - на день закрытия овердрафта в анкете банка у него значилось старое место работы.
И что это было? На мой взгляд, доверять деньги можно только тем банкам, которые в состоянии считать свои собственные. Ну а в таких как этот, пожалуй, буду рекомендовать брать кредиты.
Комментарии 2
В таком банке даже кредиты не стоит брать.
Здесь овердрафт стоит 21% для зарплатного клиента, а банк из первой тройки народного рейтинга выдает кредитные карты 15% годовых клиентам с улицы. Конечно начиная с некоторых пор ставка по карте возрастает, но этим ведь и управлять можно.
С другой стороны этот самый "банк" может "хватиться" и начать требовать с клиента уплаты разницы в процентах. Причем через суд.
У меня за одно совсем безобидное деяние все кредитки отобрали и нахамили в придачу. Так что боюсь клиенту это с рук не сойдет