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Случайность или закономерность?

15.07.2012 00:20 2 2 289 просмотров
Дано: овердрафтная зарплатная карта с условием, что при смене места работы процент по овердрафту увеличивается с 21% до 28%.
Клиент обязан уведомить банк о смене работы.

На практике: клиент уведомил банк о смене места работы по телефону. Больше со стороны банка никакой активности не было и в условиях обслуживания кредита ничего не изменилось.
По факту клиент еще год пользовался овером по ставке 21% - на день закрытия овердрафта в анкете банка у него значилось старое место работы.

И что это было? На мой взгляд, доверять деньги можно только тем банкам, которые в состоянии считать свои собственные. Ну а в таких как этот, пожалуй, буду рекомендовать брать кредиты.

Комментарии 2

Шарухин Антон  (toshik80)
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Александра!
В таком банке даже кредиты не стоит брать.
Здесь овердрафт стоит 21% для зарплатного клиента, а банк из первой тройки народного рейтинга выдает кредитные карты 15% годовых клиентам с улицы. Конечно начиная с некоторых пор ставка по карте возрастает, но этим ведь и управлять можно.
С другой стороны этот самый "банк" может "хватиться" и начать требовать с клиента уплаты разницы в процентах. Причем через суд.
У меня за одно совсем безобидное деяние все кредитки отобрали и нахамили в придачу. Так что боюсь клиенту это с рук не сойдет
Михаил О  (Michael1969)
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Ну вообще-то в договоре должен быть указан способ уведомления, способ уведомления по телефону не должен устраивать самого клиента: он не сможет впоследствии доказать, что выполнил свои обязательства по договору.
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