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Снова про кризис: занимательная цифрология

30.07.2012 17:02 15 4 904 просмотра
Относительно спокойной жизни нам осталось полтора-два года.

Презентую очень любопытную статью своего друга на тему кризиса, цикличности, последствий. Не со всем согласна, но почитать крайне рекомендую.

Основные тезисы:

1. Если мы прибавим к 1972 году эти самые пресловутые 42-43 года, то получим 2014-2015 год. Как вполне вероятную дату острой фазы кризиса. Рубини говорит про 2013 год, но тут уже на самом деле вступают не экономические, а социально-политические факторы – может «шарахнуть» и в 2013 году, может и в 2014-м, и в 2015 году. Так или иначе, мы неумолимо приближаемся к «настоящей» зоне турбулентности, не только экономической, но и социально-политической.

2. Если бы какого-нибудь банкира, или просто предпринимателя из 17, 18 или 19 века каким-то образом перенести в наше время и сообщить ему, например, что:

· ничем не обеспеченные бумажные деньги и долговые обязательства казначейства США (ну или любой другой страны) более надежны, чем золото, серебро или иной драгоценный металл;

· при оценке надежности государства как заемщика его накопленный долг необходимо соотносить не с получаемыми казной доходами, а с очень приблизительной оценкой общего валового продукта (производство и распределение которого государство не контролирует);

· и даже при этом, самыми надежными заемщиками (в частности США, Великобритания, Франция и Япония) признаются страны, которые имеют уровень долга к ВВП больший, чем, например Испания, которая опять же по общему мнению в одном шаге от банкротства[5];

· не важно, может ли должник вернуть долг, важно как он платит проценты.

То наш гость из прошлого, мягко говоря, немало бы удивился, а скорее всего, решил бы, что попал в сумасшедший дом. Что в принципе не так уж и далеко от истины.

3. Современная экономика в результате глобализации стала очень напоминать Древнеримскую империю, где материальные блага производились в одном месте (Карфаген, Сирия, Египет), а потреблялись в другом (Италия и Европа в целом). Система была, безусловно, очень выгодной, но столь же неустойчивой: проблемы в одной из провинций неизбежно нарушали благополучие всей Империи. Вплоть до того, что если на море шторм и хлеб из Карфагена не подвезли вовремя в Риме через неделю - голодный бунт и прочие безобразия. Сейчас, с переносом большей части материального производства в КНР, Индию и страны ЮВА мы тоже имеем нечто подобное, просто всё немного сложнее организованно.

4. Эпоха безумной экономики породила и безумное же сознание, когда всякая ерунда ценится на вес золота, а действительно ценные вещи (чего бы это ни касалось) либо стоят удивительно мало, либо вообще игнорируются. Но когда безумие немного пройдет или хотя бы несколько уймется, здравый смысл должен по идее возобладать.

Комментарии 15

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Если из 2012 вычесть 200 лет, получится 1812г.(Бородино, Бонапарт, сгоревшая москва,...) Был кризис? Или не было?
Если из 1812 вычесть еще 200 лет, получится 1612г.(Минин, Пожарский, поляки в Кремле, народное ополчение, ...) Был кризис?
Если из 1612 вычесть еще 200 лет, получится 1412г.(Александр, который Невский, Невское же сражение, немцы идут "свиньёй",...) Был кризис?
Если из 1412 вычесть еще 200 лет, получится ...
...что-нибудь обязательно получится!

Так 2012 год это год кризиса? Или проскочим?
Ал Ка  (АлКа)
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"Если из 1612 вычесть еще 200 лет, получится 1412г.(Александр, который Невский, Невское же сражение, немцы идут "свиньёй",...)" - че то вы здесь напутали, не находите ?
Гектор  (Гектор)
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Интересная статья, показывающая как мир изменился за последние 300 лет!
То, что многие экономисты называют традиционным слоганом долг в прямом смысле этого слова им быть перестало. Покупка долгов развитых стран - это способ сохранения денег гражданами и государствами с менее развитой экономикой и не имеющих свободно конвертируемой валюты. И здесь на первый план выходит как способность в срок уплачивать проценты по этим самым вкладам! Полная аналогия с банковской системой. Уже сейчас имеется значительный процент людей в стране, которые не планируют забирать деньги из банков. Эти деньги они перекладывают из одного банка в другой и тольков случае острого кризиса могут кинуться в банк за своими кровными. И тут мы подошли к важному месту почему ни США, ни Японии не грозит штурм ее финансовых учреждений испуганными вкладчиками: при необходимости они напечатают еще денег. А чтобы погасить кризис недоверия много и не понадобится!
Отдельная тема - Испания. Она попала в капкан, расставленный евро. Напечатать денег сама она не может и потому ее банкротство вполне возможно. Как, впрочем, и банкротство любой страны зоны евро, потерявшей суверенитет над своей финансовой системой!
Манипуляции экономистов с датами кризисов любопытны, но очень напоминают действия средневековых ученых-астрологов! smile:)
Дмитрий Адамидов  (dim731)
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ну так это нормально - экономика все же оккультная наука. разве нет? smile:D
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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Статья достаточно интересная, читать было занимательно. Спасибо. Вывод, как кажется лежащим достаточно на поверхности. Давайте подумаем.Про янки - ежу понятно, что возможность практически бесконтрольного вбрасывания денег у них есть и пока "будет есть" (уже кстати мы ни единожды обсуждали на форуме), что в конечном итоге "жизнь взаймы" у мира развращает. Кто же спорит.В статье вот какая мысль во главу угла ставится, что штаты собираются сейчас сокращать долг в связи с этим "организуют инфляцию по всему миру", дестабилизируют экономику, чтобы в диком пике все рванулись покупать облигации гос.займа. А задумайтесь: а оно им сейчас это нужно?
И так покупают. Доллары будут скупать по всему миру? так и так "втихую" вбросят (об этом никто и не узнает), а вся братия взамен товаров на них подкинет. Вот и считай скупили, но по-другому..Скажете, это обрушит курс бакса. По идее должно, но - то по идее. Кто же даст, когда более половины запасов всех стран в них родимых. А другой резервной валюты, способной "подтолкнуть" бакс нет. Евро? smile:) ..
По крайней мере, как кажется, на ближайшую перспективу (5-7 лет) "заваливать" бакс никто не будет...
Больше беспокоит ситуация с Сирией и Ираном. По сути происходит некоторый "передел" сфер влияния вкупе с возможностью "обналичить" доллары через закупки вооружений + создание себе заказов...Как кажется они с огнем играют..
Юрий Улитин  (menY)
#
Банальность в ситуации проста, в итоге придем к одному у кого материальные ресурсы тот и богат, остается только защитить свое право на них. Если откинуть бла-бла во внешней политики известных стран, то истина хороша видна.
Петр  (gardenn)
#
Карфаген, Сирия, Египет - одно место. smile:D Анекдоты, наверное, всё-таки здесь не надо.
Дмитрий Адамидов  (dim731)
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отчего же - если анекдот к месту)) согласен написал неудачно, глаз замылился. недоглядел. уже исправил. спасибо)
Алексей Фин  (Alexvfin)
#
Если какого-нибудь рабовладельца из Римской империи, да что там империи..., фермера южных штатов США середины 19 века "каким-то образом перенести в наше время и сообщить ему, например, что:"
1. Все люди равны
2. Жизнь человека - высшая ценность
и т.д. по Декларации, "То наш гость из прошлого, мягко говоря, немало бы удивился, а скорее всего, решил бы, что попал в сумасшедший дом. Что в принципе не так уж и далеко от истины" с его морально-этических позиций, сгнивших и поросших мхом за прошедшее время. Экономические возрения "банкира, или просто предпринимателя из 17, 18 или 19 века" находятся примерно в этом же месте и если сотрудники какой-либо компании считают такое мнение авторитетным и верным, то я бы, лично, не стал бы сотрудничать с такой компанией....
Yozin  (yozin)
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Эта "любопытная статья" на которую дана ссылка, прекрасная иллюстрация к статье колумниста Максима Осадчего о религии денег.

Это уже не наука, это антинаука, магия и шаманизм. Вычислять дату кризиса, как социально-экономического явления опираясь на принцип подобия (а этот принцип не имеет отношения к науке, но взят из магических практик), может только человек верящий в деньги и не желающий видеть реальные социальные и экономические явления стоящие за этим симулякром.

Впрочем, уже говорилось, что финансовые аналтики - это современное колдуны и заклинатели духов и стихий.
Дмитрий Адамидов  (dim731)
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совершенно верно насчет заклинаний - но это говорит только о проблемах познания. Наука еще таковой не стала, наблюдения ведутся не более 100 лет по большинству стран, нет удовлетворительной концепции (типо Ньютоновской в физике) и т.д. и т.п.
Ради интереса - попробуйте сами что-нибудь спрогнозировать - опыт показывает чтов конечном итоге вы либо приходите к точность прогноза в 50% (то ли встречу динозавра то ли нет), либо ... правильно к шаманизму))
Yozin  (yozin)
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Так искать-то подход нужно с научных позиций.
Если нет метеоспутников и метеостанций, нужно их создавать.
Но спрашивая у Маниту, а когда же, наконец, придут дожди, научную и достоверную картину не получить.

Вы, я так понимаю, автор статьи на которую дана ссылка. Извините, но Вы там полную чушь написали.
Дмитрий Адамидов  (dim731)
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Супер! как я люблю такие разговоры)
Я надеюсь, образец не чуши-то у вас имеется?
Или там "сеть метеостанций", как вы выразились, какая-никакая?
Поделитесь результатами научного подхода?)
Михаил Павличенко  (Mixerr)
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Вниманию всех! Чтение мыслей на расстоянии! Угадывание ответов!
Прошу всех прибавить к своему году рождения свой возраст! Пока вы считаете, я уже озвучиваю ответ - 2012. )))
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