Сбербанк - буквально пару слов после отчета

Доходность активов и собственного капитала Сбербанка в 1 полугодии 2012 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3% и 26% соответственно с 4% и 33%.
Чистая прибыль за полугодие составила 175 млрд рублей (аналогичный период 2011 года - 176 млрд рублей).
Процентная маржа примерно на том же уровне - 6% против 6,2% в 1 полугодии 2011.
Среднегодовая цена Сбербанка в 2011 году составляла 92 рубля. Сейчас при такой же прибыли и одновременном снижении доходности бизнеса цена акции составляет 95 рублей.
На мой взгляд акции Сбербанка оценены в настоящий момент справедливо. Потенциальная дивидендная доходность обыкновенных акций составляет 2%.
В принципе на новостях о приватизации у акций есть потенциал для роста в 100-103 рубля. Но исходя из фундаментальных показателей я бы не рекомендовала их к покупке по текущим ценам. Ниже 90 рублей акции будут более интересны для покупки.
Комментарии 5
Мы уж и не спрашиваем о том, почему Сбербанк, (который полностью обанкротил свой профессиональный статус, престиж и кредитно-рыночную надежность, когда забрал и не вернул, в должном объеме, трудовые клады населения СССР, ) сегодня блаженствует на кредитном рынке России, как ни в чем не бывало…
Не спрашиваем, почему, инфраструктура и матфонды его, от советских еще времен, достались нынешнему бенефициорию фактически бесплатно.
Даже не любопытствуем, почему это, советский студент Г.Греф, который получил высшее образование, «сдав» гос. экзамен по «научному коммунизму», где клялся госкомиссии в том, что он активный участник строительства коммунизма при социализме, вдруг стал …управителем частного банка. То есть, институции …финансового капитализма!
Даже и не заикаемся о том, что, ведь, будучи министром в правительстве РФ и, следовательно, отвечая за все и про все, он в своих публичных речах ныне ищет «виноватых» в том, что все у нас как-то «не так»: и коррупция чрезвычайная, и капиталы из страны бегут, и инвестиционный климат тяжелый и т.д. и т. п.
Не задаем резонный вопрос , что несмотря на то, что он, регулярно блистая на многочисленных дорогостоящих для бюджета экономических и финансовых «форумах», так и не ответил на вопрос: во-первых, почему промышленность страны загибается, население нищает, а …его частная кампания – СБ РФ – в постоянных свехприбылях?
И, во-вторых, почему же капитализм у нас в стране так плох для большинства граждан, но так вкусен и хорош для Германа Грефа и иже с ним…
ПОВТОРЯЕМ: Ни о чем об этом мы и не спрашиваем. И ничегошеньки из этого нам не интересно!
А спросить хотим о том, почему в одном из департаментов его «райского уголка» - Уральском отделении Сбербанка России – царит ну совсем уж «советская», махрово антикапиталистическая, полностью иррациональная стихия? А именно.
…Пришлось мне понаблюдать в г. Екатеринбурге, в Орджоникидзевском отделении СБ РФ, следующую, совершенно нелепую, как для нынешнего финансового капитализма, так и для недавнего советского рабоче-крестьянского социализма, картину. Клиент Сбербанка решил воспользоваться услугой (= банковский товар) и открыть ОМС в серебре. Здесь, конечно, все дело во времени и цене.
На сайте по адресу http://www.bankinform.ru/services/metals/ ?bankid=30 взял текущую официальную котировку: Учетные цены ЦБ РФ с 21.12.2011: Золото 1653,94 руб/гр. Серебро 29,66 руб/гр. Платина 1463,30 руб/гр. Палладий 635,81 руб/гр.
Заходит в банковский офис пополнить свой счет (= купить виртуальное серебро за реальные деньги» и … ЧТО ж он видит? На табло почему то указана цена, категорически отличная от заведомо и официально объявленной: 28-73 покупка и 31-05 продажа. Пардон, а где же объявленная цена в 29,66 ?!
Он – к заведующей доп. офисом. Бедная женщина – к «присланным» ей на сегодня, понедельник 21 декабря, ценам. И что ж? Вопрос-то не решен! Клиент – покупатель банковской услуги (=товара) спрашивает ее не о том, что там «у нее» в бумаге, а почему цена ее офиса РАСХОДИТСЯ с объявленной стоимостью серебра центральным руководством Учреждения.
Ведь цена эта – ДИРЕКТИВНАЯ. Не может в одном и том же «магазине» (ни при социализме ни при капитализме) один и тот же товар (=услуга) стоить у одного прилавка (=филиала) 29, а у другого 30 рублей!
Совершенно очевидно ведь: либо это профнепригодность всего руководства, либо сотрудник-продавец пытается нажиться за счет «магазина»…
Дама долго звонит «в инстанцию». Затем смущенно пытается сослаться на трудности жизни: она, де, человек маленький, а отвечает ей всего лишь «клерк», а не начальство…
Клиент выражает недоумение – ведь его отказываются обслужить по заранее объявленным условиям договора (цены). Полная «непрозрачность» бизнеса Грефа. Потерянное время. Упущенная выгода. Тут милая дама-руководитель начинает нервничать, высказывая «подозрения» на тему: у меня де тут «один» интернет, а у Вас дома – другой!
- Да нет у меня «собственного» интернета! Он у нас с Вами ОБЩИЙ! – восклицает пораженный до глубины души клиент.
Короче, вопрос об особой, сугубо произвольной и необъяснимой цене серебра для ОМС в этом отделении, что называется, «замыливается» на все сто. Вплоть до намеков на «особый» характер человека, раз он интересуется «особым происхождением» необъявленной ранее цены.
Тем более, что подобную же операцию с серебром для ОМС он уже провел буквально в пятницу, за три дня до этого события, когда цена указанная на сайте и в офисном табло (30.68 и 30.70) между собой «почему-то» совпадали…
…Наконец, в полной безнадеге, предложили ему заполнить «претензию» установленного бланком образца. Заполнил. Указал в том числе и паспортные данные. Заведующая посмотрела, потребовала паспорт, зачем-то. Дал.
Оказывается, для ксерокопирования. Спрашивает: ЗАЧЕМ? Я ж все в заявлении указал телефон – тоже.
-А затем, отвечает, -что, может быть, «непонятно будет, что вы там написали»…
- ?!? – на лице несостоявшегося клиента.
- Вы что же, отказываетесь ЗАЯВЛЕНИЕ подавать?
Тот явно опешил: я ведь УЖЕ подал его! – возопиял он. И отправился восвояси в безнадежной тоске…
…Ах-ах-ах, а какой «талончик» для автоматизированной очереди на входе первоначально выдали : «Б 133. Сбербанк! Всегда рядом! Прогнозируемое время от ожидания 25 минут. 14:55. 2112.2011… « Словом, СЕРВИС. ПРОГРЕСС. КРАСОТА! Так казалось…
А оказалось: Ни социализма тебе советского… Ни капитализма тебе финансового… Но, ежели так, то тогда, в «образцовом» учреждении Германа Грефа, это ж, оказывается, по-существу, - ЧТО?
PS. Позже перезвонили из этого же отделения СБ и «разъяснили»: все-таки, либо ваш «интернет не тот», либо котировки «не уральские», либо котировки драгметаллов ЦБ РФ – Сбербанку не указ.
Звоните, дескать, нам по телефону – назначим. То бишь «скажем» что там «у нас» на табло…
Михаил КАЗАРИН,
бухгалтер из Перми.
(Проездом через Екатеринбург).
Вы путаете "учетную цену" ЦБ РФ и цену СБ РФ.
Банки не обязаны продавать металл по учетной цене ЦБ РФ.
з/ы
Оставьте первую половину своего поста - ему цены нет.
Жаль, что на эти вопросы человеко-буржуй может ответить только под следствием.
Будем верить, что суд состоится.