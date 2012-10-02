Любопытный прогноз на конец 2012 - начало 2013 года, приправленный астрологией и симпатичными графиками

Поделюсь интересным материалом о том, что на 2013 год придется циклический пик солнечной активности, который сопровождается увеличением биологической и поведенческой активности людей, что находит отражение в экономике в виде склонности к риску, спекуляциям и инфляционному росту цен. Мягкая монетарная политика настоящего времени создает благоприятные условия для такого рода сценария.
Рост цен на биржевые сельхозтовары отражается на ценах на продукты с лагом 4-6 месяцев. Цены на пшеницу, кукурузу, рожь выросли в 3 квартале на 20-30%, соответственно в 4-м квартале можно ожидать ускорения "продуктовой" инфляции. В качестве индикатора роста цен на продукты питания можно использовать Индекс цен на еду, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO).
Как показано на графике, рост индекса цен на еду сопровождался ростом социальной нестабильности в беднейших странах. На мой взгляд, последние протесты мусульман, которые в СМИ подавались под "религиозным соусом", объясняются граздо проще. Людям просто становится тяжелее зарабатывать на пропитание себе и своим семьям.
Исходя из этого графика с большой вероятностью можно предположить, что эта зима будет "жаркой" с точки зрения социальных выступлений и протестов в развивающихся странах.
Этот график показывает рост инфляционных ожиданий (5-ти и 10-ти летних), за которыми с некоторым временным лагом следует фактическая инфляция. В сентябре виден рост инфляционных ожиданий на фоне монетарных стимулов со стороны ведущих центробанков (ЕЦБ, ФРС, Банк Японии, Банк Англии и др.), который с большой вероятностью приведет к росту инфляции в конце 2012-начале 2013 годов.
А на этом графике отображены циклы солнечной активности и инфляция в США:
Комментарии 3
попробую попозже обновить, помоему какие то технические проблемы на сайте