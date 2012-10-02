Вход
Профиль Блог Лента Активность

Любопытный прогноз на конец 2012 - начало 2013 года, приправленный астрологией и симпатичными графиками

02.10.2012 14:08 3 4 428 просмотров
Поделюсь интересным материалом о том, что на 2013 год придется циклический пик солнечной активности, который сопровождается увеличением биологической и поведенческой активности людей, что находит отражение в экономике в виде склонности к риску, спекуляциям и инфляционному росту цен. Мягкая монетарная политика настоящего времени создает благоприятные условия для такого рода сценария.

Рост цен на биржевые сельхозтовары отражается на ценах на продукты с лагом 4-6 месяцев. Цены на пшеницу, кукурузу, рожь выросли в 3 квартале на 20-30%, соответственно в 4-м квартале можно ожидать ускорения "продуктовой" инфляции. В качестве индикатора роста цен на продукты питания можно использовать Индекс цен на еду, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO).



Как показано на графике, рост индекса цен на еду сопровождался ростом социальной нестабильности в беднейших странах. На мой взгляд, последние протесты мусульман, которые в СМИ подавались под "религиозным соусом", объясняются граздо проще. Людям просто становится тяжелее зарабатывать на пропитание себе и своим семьям.

Исходя из этого графика с большой вероятностью можно предположить, что эта зима будет "жаркой" с точки зрения социальных выступлений и протестов в развивающихся странах.



Этот график показывает рост инфляционных ожиданий (5-ти и 10-ти летних), за которыми с некоторым временным лагом следует фактическая инфляция. В сентябре виден рост инфляционных ожиданий на фоне монетарных стимулов со стороны ведущих центробанков (ЕЦБ, ФРС, Банк Японии, Банк Англии и др.), который с большой вероятностью приведет к росту инфляции в конце 2012-начале 2013 годов.

А на этом графике отображены циклы солнечной активности и инфляция в США:

Комментарии 3

Александра Лозовая  (alex_loz)
#
почему то графики не отображаются
smile:(

попробую попозже обновить, помоему какие то технические проблемы на сайте
Александра Лозовая  (alex_loz)
#
спасибо очень интересно. только картинки не увеличиваются по клику
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения