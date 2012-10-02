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Торговая идея: продажа спреда Сбербанк/ВТБ

02.10.2012 15:39 7 2 690 просмотров
ВТБ по ключевым показателям уступает Сбербанку в 2—2,5 раза, и дисконт ВТБ к Сбербанку справедлив. Но справедливо ли текущее различие в 3,6 раза? Полагаю, что нет, и в качестве торговой идеи предлагаю продавать спред Сбербанк/ВТБ (лонг по ВТБ и шорт по Сбербанку) в расчете на его снижение к среднему значению в перспективе ближайших месяцев.





Расчеты и обоснование можно посмотреть здесь

Комментарии 7

Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
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Александра, этот очевидный спрэд ничего кроме убытков не принесет. 11.09.2012 я сформировал данный спред и он на 1 млн. руб. он принес 29 тыс руб убытка и 5,3 тыс. руб. за маржу. Итого 3,5% лося при том, что рынок пока не падал.
На падении ВТБ будет валиться быстрее чем сбер. На ВТБ 3 копейки как маяк.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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возможно просто неудачное время было выбрано - SPO Сбербанка тогда еще только ожидалось. А вобще например за вчерашний день спред снизился на 1,6%, в то время как индекс ММВБ практически не изменился. Так что идея рабочая, дело в тактике.

Что касается сценария сильного падения рынка, то в этом случае у меня выходила цена ВТБ 3,5 копейки
Гектор  (Гектор)
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Снижение спрэда в условиях состоявшегося SPO Сбербанка и ожидаемой продажи акций ВТБ вещь довольно естественная. Но не следует сбрасывать со счетов два глобальных момента:
- инвесторы помнят все обещания руководства ВТБ и достигнутые результаты. Можно припомнить последние планы Костина по повышению стоимости акций ВТБ и что из этого вышло.
- рост западных и других рынков не привел к адекватному росту российского рынка. Дальше - только вниз. Особенно с учетом неожиданной победы на дебатах Ромни и возможной его победы на выборах. Ромни против QE3 и планирует сменить Бернардке.
- ВТБ - бумага слабая и в случае падения рынка будет лететь вниз со свистом.
А так, в условиях нормального развития рынка, без острых катаклизмов - все верно!
Гектор  (Гектор)
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Вот, кстати, еще одно подтверждение неэффективности нынешнего руководства ВТБ, о котором написал аналитик "Калита-Финанс" Вязовский:
Как стало известно в сентябре, другой крупнейший флагман банковского бизнеса - ВТБ - закрывает работу своего трейдингового подразделения по торговле акциями из-за его убытков в первом полугодии. Агрессивная стратегия команды банка привела к потере около 10 миллиардов рублей!
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
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Гектор, они опровергли эту информацию (в смысле сокращения).
Спрэд продолжил раздирать депозит smile:D
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
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На текущий момент удержание спрэда приносит 52 тыс руб убытка (без учета маржи, которая дает еще 12,9 тыс руб) smile:o продолжаем наблюдение
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Вы пробуйте его регулировать на резких ростах и резких снижениях. Результат может быть гораздо лучше. Эта позиция естественно требует контроля и регулировки рисков
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