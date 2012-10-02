Торговая идея: продажа спреда Сбербанк/ВТБ

ВТБ по ключевым показателям уступает Сбербанку в 2—2,5 раза, и дисконт ВТБ к Сбербанку справедлив. Но справедливо ли текущее различие в 3,6 раза? Полагаю, что нет, и в качестве торговой идеи предлагаю продавать спред Сбербанк/ВТБ (лонг по ВТБ и шорт по Сбербанку) в расчете на его снижение к среднему значению в перспективе ближайших месяцев.
Расчеты и обоснование можно посмотреть здесь
Комментарии 7
На падении ВТБ будет валиться быстрее чем сбер. На ВТБ 3 копейки как маяк.
Что касается сценария сильного падения рынка, то в этом случае у меня выходила цена ВТБ 3,5 копейки
- инвесторы помнят все обещания руководства ВТБ и достигнутые результаты. Можно припомнить последние планы Костина по повышению стоимости акций ВТБ и что из этого вышло.
- рост западных и других рынков не привел к адекватному росту российского рынка. Дальше - только вниз. Особенно с учетом неожиданной победы на дебатах Ромни и возможной его победы на выборах. Ромни против QE3 и планирует сменить Бернардке.
- ВТБ - бумага слабая и в случае падения рынка будет лететь вниз со свистом.
А так, в условиях нормального развития рынка, без острых катаклизмов - все верно!
Как стало известно в сентябре, другой крупнейший флагман банковского бизнеса - ВТБ - закрывает работу своего трейдингового подразделения по торговле акциями из-за его убытков в первом полугодии. Агрессивная стратегия команды банка привела к потере около 10 миллиардов рублей!
Спрэд продолжил раздирать депозит