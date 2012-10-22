Третий квартал стал худшим с начала года для большинства крупнейших банков США (подробнее по отчетам здесь).
В секторе наметились 2 негативные тенденции, которые, по-видимому, будут преобладать в ближайшие несколько кварталов. :
1. Политика низких процентных ставок, проводимая Fed'ом, способствует стагнации в процентных доходах банков и ведет к снижению банковской маржи.
график взят с Bankregdata
2. Стабильным источником наращивания прибыли для банков служило сокращение резервов на потери по ссудам. Сейчас данный показатель находится на минимальных уровнях за посткризисный период. В текущих экономических условиях этот источник банковской прибыли, на мой взгляд, практически исчерпан.
Котировки крупнейших банков выросли в среднем на 30% с начала года, за исключением лидера BofA (+60%) и аутсайдера Morgan Stanley (+10%). Для сравнения, S&P500 прибавил 14% с начала года.
Посредственные результаты финансового сектора США в 3-м квартале, а также разочаровавшие многих инвесторов показатели гигантов IT-сектора должны подтолкнуть фондовые рынки к коррекции.
Однако я предполагаю, что банки и другие институциональные инвесторы могут воспользоваться этой коррекцией для ребалансировки портфелей в пользу более рисковых активов, которые по-прежнему остаются фундаментально дешевыми.
Помешать этому сценарию может лишь новая волна рецессии в американской экономике. Здесь камнем преткновения конечно же является пресловутый fiscal cliff. Прояснение ситуации относительно формы и сроков сокращения бюджетного дефицита США можно ожидать лишь после президентских выборов, назначенных на 6 ноября 2012 года.
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