Будем "на ты" с банковскими продуктами!

Я работаю аналитиком в независимом аналитическом агентстве и специализируюсь на банках и финансовых услугах. На мой взгляд, чем больше россиян будут "на ты" с банковскими продуктами, тем выше будет качество нашей жизни.
Портал Банки.ру - самый интересный и информативный ресурс о банках в российском интернете. Более трех лет я являюсь активным пользователем сайта Банки.ру и очень часто обращаюсь к нему для своих исследований. Поэтому почту за честь вести здесь свой блог.
Вопросы, которые будут наиболее широко освещаться в блоге:
1. Банки, акции которых торгуются на бирже и все события, с ними связанные
2. Интернет-банкинг и интернет-трейдинг
3. Банковские услуги.
Комментарии 9
Добро пожаловать. С нетерпением ждем аналитику.
Почитаем, будет интересно
В долгосрочной перспективе увеличение акций в свободном обращении (free float) повысит ликвидность бумаги, откроет ей путь в список ведущих фондовых индексов. Справедливая оценка акций ВТБ к концу 2011 года — 0,1200-0,1230 рубля за бумагу, что дает потенциал роста более 20% к текущим ценам.
Здесь я вкратце написала об итогах SPO ВТБ: http://alozovaya.investcafe.ru/post/6668/
Скажем так, Сбер и ВТБ я рекомендую покупать, а Газпром - нет. Хотя наши профильные аналитики по нефтегазу ставят цель по нему около 240 рублей до конца 2011 года.