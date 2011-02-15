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Будем "на ты" с банковскими продуктами!

15.02.2011 15:41 9 1 493 просмотра
Я работаю аналитиком в независимом аналитическом агентстве и специализируюсь на банках и финансовых услугах. На мой взгляд, чем больше россиян будут "на ты" с банковскими продуктами, тем выше будет качество нашей жизни.
Портал Банки.ру - самый интересный и информативный ресурс о банках в российском интернете. Более трех лет я являюсь активным пользователем сайта Банки.ру и очень часто обращаюсь к нему для своих исследований. Поэтому почту за честь вести здесь свой блог.

Вопросы, которые будут наиболее широко освещаться в блоге:
1. Банки, акции которых торгуются на бирже и все события, с ними связанные
2. Интернет-банкинг и интернет-трейдинг
3. Банковские услуги.

Комментарии 9

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Александра, добрый день!
Добро пожаловать. С нетерпением ждем аналитику. smile:)
Александр  (amarok)
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Приветствую!
Почитаем, будет интересно smile:)
Першинг  (Першинг)
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Очень радостно! Александра, пишите почаще! Будем читать, учиться и учить - всё взаимно! Моё желание исполнилось! smile:o
Гектор  (Гектор)
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Думаю, что ВТБ (а с ним и государство) все-таки взяли обязательство перед инвесторами обеспечить на какое-то время рост курса своих акций, иначе вряд ли кого удалось бы уговорить на покупку акций, которые по прошествии почти 4-х лет с даты предыдущего размещения сейчас стоят на 29% дешевле, чем на дату IPO.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Я предполагаю, что большая часть размещенного пакета акций ВТБ не попадет на рынок в среднесрочной перспективе и не создаст избыточного предложения, что дает шанс бумагам вернуться на уровни выше 10 копеек за акцию в ближайшее время.

В долгосрочной перспективе увеличение акций в свободном обращении (free float) повысит ликвидность бумаги, откроет ей путь в список ведущих фондовых индексов. Справедливая оценка акций ВТБ к концу 2011 года — 0,1200-0,1230 рубля за бумагу, что дает потенциал роста более 20% к текущим ценам.

Здесь я вкратце написала об итогах SPO ВТБ: http://alozovaya.investcafe.ru/post/6668/
Гектор  (Гектор)
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Для того, чтобы большая часть пакета акций не попала на рынок нужно было что-то гарантировать инвесторам. Так, что в отношении некоторого роста акций ВТБ в ближайшие несколько месяцев - я с Вами полностью согласен. А насчет потенциала роста - методика его подсчета очень условна smile:) Возьмем, к примеру, Газпром. Какой там у нас потенциал роста? Кажется чуть больше ВТБ smile:D ? Осталось понять сколько лет потребуется для его реализации.
Александра Лозовая  (alex_loz)
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Я с Газпромом плотно не работаю, потому что специфику деятельности нефтегазового сектора не очень хорошо представляю. Но у меня есть определенное мнение по бумаге.
Скажем так, Сбер и ВТБ я рекомендую покупать, а Газпром - нет. Хотя наши профильные аналитики по нефтегазу ставят цель по нему около 240 рублей до конца 2011 года.
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