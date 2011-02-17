Акционеру ВТБ – от аналитика Инвесткафе

В январе я на собственном опыте проверила, как банк ВТБ работает над повышением информационного взаимодействия с акционерами. Если Вы – акционер ВТБ и у Вас есть вопросы, рекомендую обратиться напрямую к консультационному совету акционеров, как это сделала я.
Совет был сформирован в декабре 2009 года. Он состоит из 10 независимых (не являются сотрудниками ВТБ) членов Совета, которые являются акционерами банка. Каждый член Совета курирует вопросы по своим направлениям. Похожий орган среди российских банков есть только у Сбера — Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами. В отличие от ВТБ, в состав Комитета могут входить сотрудники банка и его регистратора.
Таким образом, ВТБ работает с акционерами и инвесторами по трем условным направлениям:
• Служба Investor Relations (акцент на взаимодействие с институциональными инвесторами и аналитиками);
• Служба по работе с акционерами (акцент на взаимодействие с миноритариями, в том числе с частными лицами);
• Независимый консультационный совет акционеров (акцент на взаимодействие с акционерами-частными лицами, в том числе участвовавшими в «народном IPO» ВТБ).
Основные вопросы, которые задают акционеры ВТБ, по словам моих собеседников, следующие:
1. Как узнать о количестве имеющихся акций?
2. Был ли доход на акции (дивиденды), и как его получить?
3. Как продать акции?
4. Вопросы наследования акций.
Уровень финансовой грамотности акционеров ВТБ мне охарактеризовали как «выше среднего». Лишь единицы вообще не имеют представления о таком инструменте как акции и о статусе акционера. Думаю, это объясняется тем, что подавляющее большинство частных акционеров ВТБ – жители крупнейших российских городов. Количество акционеров, по словам Юрия Мариничева, составляет более 150 тысяч. 33% из них проживают в Московском регионе, на втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 12%), далее следуют Свердловская и Самарская области (3% и 2,5% соответственно) и Краснодарский край (2,5%). Поэтому Консультационный совет проводит регулярные встречи в регионах. В феврале 2011 года, например, они будут в Уфе, куда любезно пригласили и меня
Состав консультационного совета и расписание его работы.
Моя рекомендация по акциям ВТБ — «покупать» с целью 0,1200-0,1230 рублей за акцию до конца 2011 года.
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