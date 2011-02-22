РИА Новости сообщает, что правительство Москвы продало ВТБ принадлежавшие ему 46,48% акций Банка Москвы и 25% плюс одна акция Столичной страховой группы (ССГ), в собственности которой находится 17,32% акций банка. Общая сумма сделки - 103 млрд рублей, что на 14,4% выше официальной оценки их стоимости, сообщила журналистам заместитель столичного мэра, руководитель департамента имущества Наталья Сергунина.
По моей оценке, ВТБ будет контролировать около 51% акций Банка Москвы (46,48% акций напрямую и условно четверть из пакета, находящегося у ССГ - 17,32%). Рыночная стоимость пакета в 51% акций составляет в настоящий момент 113,6 млрд рублей. На мой взгляд, можно говорить о дисконте к рынку в размере около 9%. Но, полагаю, что такой дисконт оправдан, так как формально контрольного пакета у ВТБ нет.
Жду, что основной интригой станет вопрос о том, по какой цене ВТБ предложит выкупать акции у миноритариев. Думаю, что цена будет очень близка к рыночной цене (1,8 - 1,9 к размеру собственного капитала Банка Москвы). По данным РСБУ на 1 февраля 2011 года размер собственных средств Банка Москвы составлял 115,7 млрд рублей.
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