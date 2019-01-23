Фильм «Санация»: истоки и реальность.

С интересом посмотрела фильм «Санация», описывающий борьбу кредиторов Пробизнесбанка за свои права.
Сразу хочу отметить, что, выступая в качестве эксперта по запросу СМИ, в частности газеты Ведомости, мне приходилось сталкиваться с проблемой кредиторов Пробизнесбанка. Я видела процессуальные документы и могу констатировать высокий профессиональный уровень юристов, занимающихся данным делом. Четкость изложения, аргументированность и логически правильное обоснование предмета иска – все это является показателем профессионализма. Плюс ко всему - организованность и слаженность команды, защищающей интересы кредиторов.
Но сказать хочется я хочу о другом, не о фактах, кричащих с экрана, а о проблемах, поднятых в данном фильме, о правовом регулировании санации и роли Банка России в контроле за деятельностью банков.
X Основной смысл санации банков по законодательству РФ
Говоря простым языком, санация для банков - это специальная процедура, предусмотренная законодательством для их финансового оздоровления банков и восстановления их платежеспособности.
Особенность этой процедуры заключается в том, что вводится она по решению Банка России и основным документом ее реализации является план санации.
Согласно разъяснениям Верховного суда РФ (далее - ВС РФ), по смыслу Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) под восстановлением платежеспособности понимается достижение должником таких хозяйственных показателей, которые бы позволяли полностью удовлетворить требования всех его кредиторов. Неспособность же в полном объеме погасить данные требования влечет банкротство организации и открытие в отношении ее имущества процедуры конкурсного производства по результатам которого требования все равно подлежат удовлетворению, однако не в полном объеме (соразмерно). Отказ же удовлетворить требование одного из кредиторов противоречит как цели восстановления платежеспособности, так и сути законодательного регулирования отношений несостоятельности(1).
К тому же с одной стороны, ст. 31 Закона о банкротстве устанавливает, что смысл санации заключается в том, что лицо, ее инициирующее, а в данном случае государство в лице Банка России, обязано выделить деньги в объеме, достаточном для погашения денежных обязательств и восстановления платежеспособности должника. А с другой стороны, в силу ч. 6 ст. 189.49 Закона о банкротстве, Банк обязан выполнять План санации под угрозой отзыва лицензии.
И вот тут как раз и начинается самое интересное. Например, в ситуации с санацией Траста, в план санации было внесено условие о недопустимости выкупа кредитных нот без решения суда. Любой студен юрфака, не говоря уже о профессиональных акулах юриспруденции знает, что отказ от исполнения обязательства недопустим, а обращение в суд – это ПРАВО, а не обязанность лица По крайней мере именно так записано в статье 46 Конституции РФ.
X Любое вмешательство в право собственности в ходе санации подлежит судебному контролю.
"Судебный контроль вмешательства со стороны должностных лиц, - говорится в Постановлении ЕСПЧ по делу "Нурай Шен против Турции", - является существенным признаком гарантии... этот контроль имеет целью уменьшить риск произвольного вмешательства и обеспечить соблюдение правовых норм, что является одним из основных принципов демократического общества... о чем ясно указывается в преамбуле к Конвенции"(2) .
Однако у нас, к сожалению, этот принцип не действует. Конкретный пункт плана санации рассматривается судебной практикой в качестве управленческого решения, которое не подлежит судебному контролю (практика по делу А40-17830/2017). И начинается замкнутый круг.
Например, в ситуации с теми же держателями кредитных нот. Суд общей юрисдикции (Басманный районный суд г. Москвы) исходил из того, что кредитные ноты, выступавшие обеспечением кредитных нот списаны, а потому и выкупать нечего. Хотите оспорить законность списания субординированного займа? Идите в арбитражный суд. Ибо именно он компетентен рассматривать вопросы о законности действий, совершаемых в ходе санации. А арбитражный суд, в свою очередь, считает, что эффективным способом защиты является обязательственно - правовой. Дескать, идите в Басманный суд и требуйте выкупа кредитных нот. И вообще, списание субординированного займа – это управленческое решение. Его обжаловать нельзя (Постановление ФАС МО по делу Дело № А40-30816/2018).
А теперь представьте, что вас привлекли к административной ответственности и вы пытаетесь оспорить решение административного органа. Ведь все понимают, что это законное требование конкретного лица, привлекаемого к административной ответственности и стремящего доказать незаконность действий административного органа. Однако в условиях санации банков обжаловать действия временной администрации, увы, непозволительная роскошь. И это является огромной проблемой, о которой нужно не просто говорить, а кричать! И настоящий фильм «санация» как раз и является криком души отчаявшихся людей, которые будучи правыми во всем, не могут защитить свои права.
X Позитивные обязательства государства: как это работает.
ЕСПЧ исходит из того, что в силу статьи 1 Конвенции каждое государство-участник "обеспечивает каждому, находящемуся под [его] юрисдикцией, права и свободы, определенные в... Конвенции". Исполнение этой обязанности общего характера может повлечь позитивные обязательства, присущие обеспечению эффективного осуществления прав, гарантированных Конвенцией. В контексте статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции эти позитивные обязательства могут требовать от государства принятия мер, необходимых для защиты права собственности (3).
Как неоднократно указывал ЕСПЧ, реальное, эффективное осуществление права, защищаемого статьей 1 Протокола N 1 к Конвенции, может требовать мер защиты позитивного характера, особенно если имеется прямая связь между мерами, которых заявитель может правомерно ожидать от властей, и эффективным уважением его собственности(4).
Как известно, деятельность банков относится к общественно значимой, ключевую деятельность Банка составляли "публичные обязанности, осуществляемые под контролем властей"(5), так как физические лица, вступая в имущественные правоотношения с банками как слабая сторона нуждаются в особой защите своей собственности со стороны государства. Государство наделило ЦБ функциями мегарегулятора, который от имени государства осуществляет непрерывный контроль за деятельностью банков, в том числе, в целях защиты прав кредиторов и инвесторов, к которым относятся герои фильма «Санация».
X Функции и задачи Банка России по контролю над деятельностью банков.
В силу закона ЦБ РФ осуществлял непрерывный контроль над деятельностью банков, а именно:
1. Через назначенного им уполномоченного представителя с широкими полномочиями по контролю. Банк России от имени государства осуществляет государственный контроль и регулирование в банковской сфере, защищает интересы инвесторов и кредиторов через контроль отчетности, проведение процедур санации банков и т.д. В целях осуществления контроля за банками и выявления ситуаций, угрожающих законным интересам кредиторов и вкладчиков, ЦБ назначает своих представителей, чья деятельность регламентируется Положением о кураторах ЦБ, утв. ЦБ 07.09.2007 N 310-П. Такой куратор на постоянной основе присутствовал и в Пробизнесбанке(6) .
2. Получал отчетность от Пробизнесбанка и должен был в силу наличия компетенции не только своевременно оценить ситуацию, но и принять соответствующие меры.
3. Как видно из сообщений ЦБ, поводом для отзыва лицензии у Пробизнесбанка послужило то, что последний проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Однако именно ЦБ, например, согласовывает включение субординированных займов в дополнительный капитал банков, которые, как правило и привлекаются за счет выпуска и реализации высокорисковых финансовых инструментов.
Вышеуказанный список позитивных обязанностей Банка России не является исчерпывающим, но даже он показывает, что у ЦБ есть все рычаги и возможности по контролю за отдельно взятым банком.
Как неоднократно указывал ЕСПЧ, любое вмешательство в реализацию предусмотренного Конвенцией права должно преследовать правомерную цель. Аналогичным образом в делах, касающихся позитивных обязательств, для бездействия государства должно иметь место веские основания(7) .
Люди и компании лишились своего имущества. А был ли соблюден принцип "справедливого равновесия" между
X требованиями общего интереса и защитой фундаментальных прав отдельно взятых лиц?
Одним из главных принципов вмешательства в право собственности является принцип соблюдения справедливого баланса между общественными интересами и правами граждан, которые утратили свою собственность. Был ли соблюден этот принцип в отношении тех людей, речь о которых идет в фильме «Санация»? ЕСПЧ неоднократно указывал, что «верховенство права, лежащее в основе Конвенции, и принцип законности, отраженный в статье 1 Протокола N 1 к Конвенции, требуют от государства не только уважать и применять предсказуемым и последовательным образом принятые им законы, но и вследствие этой обязанности также обеспечивать правовые и практические условия для их реализации» ( 8 ) .
В контексте настоящего дела указанные принципы обязывали государство, от имени которого выступал Банк России, в надлежащий срок приемлемым и последовательным образом проконтролировать и обязать Банк исполнить зафиксированные в законодательных положениях требования, а не ждать, когда проводимая Пробизнесбанком «высокорискованная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы» приведет его к краху.
Конвенционное право исходит из того, что государство должно нести ответственность за неэффективный контроль с его стороны и незаконные действия и бездействия, допущенные при нарушении принципа "справедливого равновесия" между требованиями общего интереса и защитой фундаментальных прав конкретных лиц. Однако пока по этому пути идут только держатели кредитных нот Банка Траст.
Ссылки:
1) Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2016 N 307-ЭС15-18994 по делу N А56-2042/2015.
2) "Нурай Шен против Турции" от 17.06.2003, жалоба N 41478/98, § 22.
3) "Саргсян против Азербайджана" от 16.06.2015, жалоба N 40167/06, § 219; "Броневский против Польши" от 22.06.2004, жалоба N 31443/96, § 143; "Компания "Совтрансавто холдинг" против Украины" от 25.07.2002, жалоба N 48553/99, § 96.
4) "Енерилдыз против Турции" от 30.04.2004, жалоба N 48939/99, § 133-136; "Коляденко и др. против РФ" от 28.02.2012, жалобы N 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 и 35673/05, § 213; "Бейелер против Италии" от 28.05.2002, жалоба N 33202/96, § 98.
5) "Лисейцева и Маслов против РФ" от 09.10.2014, жалобы N 39483/05 и 40527/1, § 208 – 210; "Лятская против РФ" от 18.09.2008, жалоба N 33548/04, § 14; "Ершова против РФ" от 08.04.2010, жалоба N 1387/04, § 58.
6) Информация Банка России от 19.12.2014 <О назначении уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации(п. 37), Информация Банка России от 18.04.2014 <О назначении уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации>(п. 25), Информация Банка России от 18.03.2014 <О назначении уполномоченных представителей Банка России в кредитные организации>(п. 25).
7) "Алишич и др. против Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Словении и Македонии" от 06.11.2012, жалоба N 60642/08, § 105.
8 ) "Брониовский против Польши" от 22.06.2004, жалоба N 31443/96, § 147 и 184, "Малыш и др. против РФ" от 11.02.2010, жалоба N 30280/03, § 82.
Комментарии 1
ЦБ, нередко принимает противоречивые решения, которые даже зампреды ЦБ не могут аргументировать, как например вчера г-н Поздышев пытался аргументировать решение ЦБ о санации МИнБа... Лучше бы молчали!
Источник: https://www.rbc.ru/finances/22/01/2019/5c4707cc9a79470fa94c4614
Т.е., те самые низкокачественные активы, дыра от которых под 100 млрд. руб. запросто санируется ЦБ через ФКБС.
Вот позапрошлогоднее мнение по санации банков одного из первых зампредов ЦБ г-на Тулина.
Источник: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9865760
Т.е. у ЦБ на любые решения есть "объективные" причины, как например вчера с МИнБом!
И с Пробизнесбанком тоже были! Какие? В ЦБ тогда не решались спускать на ветер сотни млрд. руб. и не хотели выдавать новый кредит АСВ. Это сегодня АСВ может получать кредиты от ЦБ без всякого обеспечения!
Поэтому в ЦБ решили за счет «живых» активов полностью закрыть задолженность 1-ой очереди кредиторов Пробизнесбанка, включая АСВ. А про 3-ю очередь, как обычно забыли или сделали вид, что она существует только на бумаге, претендуя на свои жалкие 2,5%.
Зато у них, благодаря этому, появилось право оспаривать крупные сделки. И теперь они "воюют"... Фактически сами с собой, т.к. требования АСВ полностью удовлетворены.
Почти 20% отвоевали... Это рекорд для 3-ей очереди кредиторов среди последних банкротств. Но без "вылета" 1-ой и 2-ой очереди (100% и 99,92%) они бы получили свои стандартные 2,5% и у них не было бы права обжаловать крупные сделки...
Санация банков - дело тёмное!!!