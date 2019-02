«Фактура» про кредитные ноты банка «ТРАСТ».

..много пишут, говорят и рассуждают на тему кредитных нот, выпущенных иностранными эмитентами C.R.R. B.V. и CL Repackaging B. V., оборот которых на территории Российской Федерации организовал и обеспечил Банк «ТРАСТ» (ПАО).

Анализ имеющихся в распоряжении Автора программных документов по выпуску кредитных нот эмитентов C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V., организатором выпуска которых выступал Банк «ТРАСТ» (ПАО), полученных из материалов гражданских дел, рассматриваемых в Басманном районном суде города Москвы, показал, что все они выпускались и размещались в соответствии с Глобальными программами по выпуску долговых обязательств на сумму 10 млрд. долларов США каждая по решению управляющих директоров каждой из компаний. Порядок выпуска кредитных нот регламентировался соответствующими программными документами. Кредитные ноты эмитента C.R.R. B.V. подчиняются договору об учреждении доверительной собственности от 30 сентября 2002 года (другое название «Трастовый договор» (Trust deed)), заключенному между эмитентом и доверительным управляющим - ТИ ЭМ ЭФ Трасти Лимитед, кредитные ноты эмитента CL Repackaging B.V. - договору об учреждении доверительной собственности от 24 июня 2011 года («Трастовый договор» (Trust deed)), заключенному между эмитентом и доверительным управляющим - ТИ ЭМ ЭФ Трасти Лимитед, в каждый из которых вносились поправки, дополнения или измененные формулировки. Особенности каждого выпуска кредитных нот отражены в соответствующих дополнительных трастовых договорах, заключаемых между теми же лицами в отношении каждого выпуска кредитных нот, общий обзор которых дается в статье Автора. Именно в этих программных документах содержится понятие кредитных нот, которые могут быть выпущены в рамках программы, и определены особенности каждого выпуска. Условия эмиссии нот конкретного выпуска, положения, касающиеся дебиторской задолженности, описание кредитных нот и их обеспечение изложены в соответствующих приложениях о ценообразовании, перечень и существенные условия которых описаны в статье Автора.

Все без исключения ноты выпускались в глобальной форме для конкретного покупателя, с которым согласовывались все существенные условия выпуска.

В программных документах разделяется понятие «Держатель нот» и «Держатель суммы нот». Под держателями нот в случае с именными кредитными нотами понимаются лица, включенные в реестр, в качестве их держателей, а в случае с нотами на предъявителя - их предъявителями. Например, по кредитным нотам ISIN XS0752757814 эмитента СL REPACKAGING B.V. по состоянию на сентябрь 2014 года The Bank of New York Depository (Nominees) Limited был внесен в реестр в качестве держателя разрешенного выпуска кредитных нот эмитента совокупной номинальной стоимостью 2 300 000 000.

По отношению к кредитным нотам любых серий, на срок, в течение которого любые из таких кредитных нот представлены глобальной нотой, размещенной в едином депозитарии, каждое лицо, на соответствующий момент времени, внесенное в учетные документы Euroclear или Clearstream, является держателем счета Euroclear или Clearstream, признается держателем конкретной основной суммы кредитных нот такой серии и считается держателем суммы таких кредитных нот применительно ко всем целям, кроме выплаты основной суммы или процентов по таким нотам.

Программными документами установлено, что каждый из 7 выпусков, описанных в статье, имеет свою форму кредитных нот в соответствии с приложением о ценообразовании или приложением о расчете цены.

